Кунг-фу в Гуанчжоу: как в кино, только по-настоящему
Поездка на юг страны, где зародилось легендарное боевое искусство
Это путешествие посвящено кунг-фу — но на самом деле оно помогает лучше понять Китай.
За один день вы познакомитесь с традициями южных боевых искусств и узнаете, как кунг-фу стало частью повседневной жизни.
Поймёте, чем настоящий путь мастера отличается от кино и что в китайской культуре означают уважение, дисциплина и внутренняя сила.
Описание экскурсии
Я встречу вас в отеле в пределах города Гуанчжоу, и мы отправимся к местам, связанным с историей южного кунг-фу.
По пути введу вас в контекст: расскажу, как на юге Китая появились школы боевых искусств, почему стиль Вин Чун получил такую известность и чем реальный путь мастера отличается от того, что показывают в кино.
Культура кунг-фу и традиции юга Китая
Мы посетим локации, связанные с легендами южных боевых искусств — Ип Маном, Хуан Фэйхуном, Брюсом Ли, традицией Вин Чун и местными школами.
Вы узнаете:
почему именно юг Китая стал колыбелью южного кунг-фу и чем его школы отличаются от северных
что представляет собой стиль Вин Чун и почему он стал легендой
как устроена традиция «учитель — ученик» и какую роль играют дисциплина и уважение
что в фильмах о боевых искусствах близко к реальности, а что является художественным вымыслом
почему кунг-фу — это не про драку, а про самоконтроль, внутреннюю силу и философию силы без агрессии
Я объясняю всё простыми словами и через живые примеры — так, чтобы было понятно и взрослым, и детям.
Примерный тайминг
Дорога до квартала Хуан Фэйхуна/Ип Мана ~1 ч
Прогулка + объекты ~2 часа, при возможности шоу/ушу/львиный танец — 30–45 мин
Переезд в парк Брюса Ли ~ 1 ч 10 мин
Посещение парка — 1,5–2 ч
Возвращение в Гуанчжоу ~1 ч
Мы можем скорректировать тайминг и маршрут — я подстроюсь под ваши интересы и сделаю паузы там, где это нужно.
Организационные детали
Едем на комфортабельном автомобиле Audi A4. Заберу вас в пределах города Гуанчжоу. Детские кресла — по запросу (предупредите заранее о возрасте ребёнка)
Дополнительные расходы (по желанию)
Обед и перекусы. Могу показать вам место с настоящей кантонской кухней
Зона музеев Хуан Фэйхуна и экспозиции, связанные с Ип Маном ~ 30 юаней ($4) за чел.
Парк Брюса Ли (Шуньдэ, Цзюньань): есть бесплатные зоны, платная часть ~ 10 юаней ($1,5) за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид в Гуанчжоу
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 175 туристов
Я китаец по происхождению, жил и работал в России, а сейчас уже несколько лет живу и работаю в Китае.
В основном принимаю гостей в Гуанчжоу (Гуандун) и работаю по региону Большого читать дальшеуменьшить
залива: Гуанчжоу, Шэньчжэнь, при необходимости — Гонконг. Я понимаю, с какими вопросами сталкиваются русскоязычные путешественники: что действительно стоит посмотреть; где вкусно поесть без туристических ловушек; как общаться с местными и решать бытовые вопросы.
Свободно говорю на русском и английском, при необходимости помогу как переводчик. Спокойно и без спешки, с уважением к вашему ритму.
Входит в следующие категории Гуанчжоу
Похожие экскурсии на «Кунг-фу в Гуанчжоу: как в кино, только по-настоящему»