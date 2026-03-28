Эта экскурсия — не про «успеть всё», а про ощутить настоящий город. Мы немного изменим стандартный маршрут, и я покажу вам центр Гуанчжоу своими глазами.
Эта прогулка идеально подойдёт тем, кто хочет увидеть живую историю, почувствовать контрасты и ритм современного Китая, а также узнать интересные факты, которые не рассказывают на обзорных экскурсиях.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- новый музей искусств Гуанчжоу — впечатляющее архитектурное пространство с экспозициями традиционного китайского искусства и работами современных художников.
- главную башню города Canton Tower — символ Гуанчжоу. По желанию можно подняться на неё.
- пагоду Chigang — изящную башню в традиционном китайском стиле, особенно красивую на закате.
- туристическую зону у Canton Tower с ресторанами, магазинами и прогулочными маршрутами.
- пешеходный мост Haixin и панорамные виды на центр города и Жемчужную реку.
- центральную площадь Гуанчжоу с футуристической архитектурой Музея Гуандуна, оперным театром, центральной библиотекой и ансамблем небоскрёбов.
- зелёный сквер у реки — контраст стекла и бетона с природным ландшафтом.
- старинный жилой район в центре города — уютные улочки, винтажные лавки, авторские бары и кафе, где чувствуется повседневная жизнь Гуанчжоу.
Вы узнаете:
- как Гуанчжоу прошёл путь от древнего торгового порта до современного мегаполиса.
- почему Жемчужная река сыграла ключевую роль в развитии города.
- как Китай сочетает старое и новое, сохраняя исторические памятники рядом с ультрасовременной архитектурой.
- в чём особенность и символика Canton Tower.
- каким образом китайская культура отражается в городском пространстве, искусстве и общественной жизни.
Организационные детали
- Экскурсия в основном пешеходная, но мы будем передвигаться на общественном транспорте.
- Дополнительные расходы: подъём на Canton Tower (по желанию) — $30–40 за взрослого, скидка 50% за ребёнка, обед — от $15 за чел., билет на общественный транспорт — до $1 в зависимости от вида транспорта и дальности поездки.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Даша — ваш гид в Гуанчжоу
Провёл экскурсии для 96 туристов
Я живу в Гуанчжоу со своей семьёй с 2015 года. Хорошо знаю город и все самые интересные места в нём, даже те, о которых не пишут в путеводителях. Предлагаю свою
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Екатерина
29 мар 2026
Спасибо огромное Даше, за то что познакомила нас с центром Гуанжоу. неспешная прогулка, интересный рассказ! рекомендую!
Т
Татьяна
6 мар 2026
Получилась очень душевная экскурсия.
Гуляли даже дольше запланированного, несмотря на не очень гуляльную погоду.
Отдельное спасибо за организацию перерыва на вкусный ужин.
Благодарим Дашу за организацию нашего первого дня в Гуанчжоу 🙌
Дмитрий
31 дек 2025
Спасибо большое Даше за отлично проведенное время, составленный маршрут. Погружение в атмосферу города впечатляет. В нашем путешествии по Китаю знакомство в конце с современным Гуанчжоу вписалось на все 100%. Даша, как местный житель, раскрыла атмосферу и дух современной столицы южного Китая.
Похожие экскурсии на «Современный центр Гуанчжоу»
Индивидуальная
Все символы Гуанчжоу за один день
Посетить Академию клана Чэн, покорить гору Лотоса и узнать о современной жизни южной столицы Китая
Начало: У вашего отеля
1 апр в 09:30
4 апр в 09:30
от $280 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Впечатляющий Гуанчжоу
Понять, как в одном городе уживаются старый и новый Китай
1 апр в 08:00
2 апр в 08:00
$450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Гуанчжоу на максимум
Окунуться в местную жизнь и увидеть must-see-локации в компании русскоговорящего китайца
31 мар в 12:30
1 апр в 10:00
$335 за всё до 3 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
По Гуанчжоу с блогером
Увлекательное путешествие по Гуанчжоу с блогером Вячеславом. Погрузитесь в атмосферу древнего Китая, посетите уникальные места и насладитесь местной кухней
Начало: Ваш отель или аэропорт
Завтра в 10:00
31 мар в 10:00
$475
$500 за всё до 4 чел.