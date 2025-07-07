читать дальше

живописное местечко, можно было не только поесть, но и заглянуть в сувенирные лавочки, походить и размяться на берегу реки.

В пути Николай давал нам пояснения, рассказывал о местных традициях, о местных промыслах, о том, как сейчас развивается территория.

Мы давно хотели побывать в местечке, где. Николай показал нам плантацию, где производится один из самых именитых красных чаев. Место удивительное. Красивый пейзаж. Я много лет живу в Китае, но не перестаю удивляться местной природе, форма гор совершенно сказочная. Нам устроили очень вкусную и в тоже время познавательную дегустацию. После была поездка по подземной реке. Эти пещеры находятся в десяти минутах езды от чайной плантации- очень удобно. Сами подземные реки удивительны. Неземное что-то.

Честно говоря, сначала мне показалось, что дороговато за однодневную экскурсию. НО, потом мне, напротив, стало неловко перед Николаем, расходы большие: бензин (все же километров 130 или больше в один конец), платные дороги, вход в пещеры, дегустация, обед- все стоит немало. Спасибо! Идеальная поездка.