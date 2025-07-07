Водная прогулка
Живописные окрестности Гуанчжоу
Погрузитесь в мир китайского чая и откройте для себя подземные реки Гуанчжоу. Вкусный обед и незабываемые впечатления гарантированы
Начало: На ресепшн вашего отеля
27 сен в 10:30
28 сен в 19:30
от $250 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Гуанчжоу - к горе Байюнь
Путешествие к горе Байюнь подарит незабываемые впечатления: фуникулёр, парк Юнтай и ботанический сад. Всё это всего в 17 км от Гуанчжоу
Начало: В холле вашего отеля
27 сен в 08:00
28 сен в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Гуанчжоу - на стеклянный мост Gun Long Skywalk
Рискнуть пройти по прозрачным платформам и насладиться головокружительными видами
Начало: В холле вашего отеля
28 сен в 08:00
30 сен в 08:00
$460 за всё до 4 чел.
- VViktoriia7 июля 2025Все очень понравилось, экскурсия просто захватывает дух, Николай самый лучший организатор, с которым мы могли поехать, материал подает очень интересно, просто я восхищена, приедем еще раз и возьмем еще раз эту экскурсию и именно с Николаем, всем советую)
- ЯЯнина21 мая 2025Спасибо большое, Николай! Прекрасная экскурсия, хороший водитель, отлично владеет русским 🙏🏻🤩
- ММаксим6 мая 2025Отличный маршрут. Побывал и в деревне с традиционной китайской архитектурой, и на чайной плантации, и поплавал по подземной реке. Попробовали
китайскую
- ИИлья16 апреля 2025Прекрасно и с комфортом провели время! Живописные локации и интереснейшее общение! Отдельное спасибо за 一路顺风, таксисты понимали не сразу(надо работать над произношением), но как понимали - очень радовались)
- ССергей23 марта 2025Николай молодец! Всё понравилось!
- ССветлана13 января 2025Экскурсия очень понравилась. Все места далеко от Гуанчжоу, сам не доберёшься. Русских туристов нет вообще. А вот у китайцев места
- ДДарья6 января 2025Великолепная экскурсия с Верой по окрестностям Гуанчжоу ❤️
Вера очень приятная, отзывчивая и прекрасно говорящая на русском языке девушка.
Она провела нам
- ААлёна22 декабря 2024На экскурсии с нами была Вера - очень хорошо говорит по-русски, жизнерадостная и отзывчивая) С самого начала пошли нам навстречу
- ЕЕлена9 ноября 2024Не первый раз нашим сопровождающим по Гуанджоу и окрестностям является Вера. С ней очень комфортно и интересно, тактичный и приятный
- ИИрина18 июля 2024Николай встретил нас в холле нашего отеля. Приятный и вежливый гид. Рассказал нам много интересного про подземную реку и чайные
- ССветлана28 апреля 2024Гид Вера, отлично говорит по русски, очень рекомендую её всем!!!
- ВВиктория3 апреля 2024Потрясающая живописная экскурсия. Все очень хорошо организованно. Нас забрали из отеля и отвезли на чайную плантацию, в парк и на
- ААрина1 апреля 2024Очень хотела полюбоваться природой Китая и, благодаря этой экскурсии, все получилось. Помимо нереально живописных мест, побывали в аутентичном старинном поселке,
- ЕЕлена7 ноября 2023Все понравилось. Для тех, кто хочет отдохнуть от мегаполиса. Николай пунктуальный, доброжелательный, заботливый, приятный в общении. Рекомендую.
- ДДмитрий18 июля 2023Организатор не смог сам провести экскурсию. Поэтому экскурсия была ограничена услугой такси. Ну и непринужденной беседой на отвлеченные темы.
- ЕЕкатерина9 мая 2023Николай и его коллега Вера организовали для нас с супругом экскурсию на чайную плантацию и в подземные пещеры.
Это незабываемые впечатления:
- ССветлана20 января 2022Добрый день! Николай организовал нам замечательную экскурсию. Приехал к гостинице пораньше. Заметно, что маршрут хорошо продуман. Для обеда он выбрал
- ВВалерия29 октября 2019Николай, спасибо огромное за такую прекрасную экскурсию.
Это был, действительно, день отдыха и наслаждения: сначала - прекрасный обед в прекрасном ресторане,
- RRimas8 сентября 2019Супер тур и гид. Гид очень услужливый и ответственный. Я рекомендую это всем. Из 10 баллов - 10 баллов. Нас
