Тур-знакомство с Поднебесной: Гуанчжоу, Шанхай и Ханчжоу
Поучиться готовить китайские блюда, увидеть панд и побывать на месте съёмок «Аватара»
Начало: Аэропорт в Гуанчжоу, время встречи зависит от ваши...
4 апр в 08:00
16 апр в 08:00
199 000 ₽ за человека
Гуанчжоу и Шэньчжэнь только для вас: исторические кварталы и современные районы
Прогуляться по острову Шамянь, увидеть Кантонскую башню и отдохнуть в своём темпе
Начало: Гуанчжоу, аэропорт/вокзал/отель, 10:00 или по дого...
10 мар в 10:00
13 мар в 10:00
$880 за всё до 2 чел.
Коуч-путешествие в Китай с комфортом: 5 городов и природные локации в мини-группе
Увидеть Великую Китайскую стену, прогуляться на лодке по каналам Фэнхуана и посетить горы Аватара
Начало: Аэропорт Гуанчжоу, 9:00 или по договорённости
1 мая в 09:00
380 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Гуанчжоу в категории «На майские»
Самые популярные туры этой рубрики в Гуанчжоу
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Сколько стоит тур в Гуанчжоу в марте 2026
Сейчас в Гуанчжоу в категории "На майские" можно забронировать 3 тура от 880 до 380 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
Туры на русском языке в Гуанчжоу (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год на майские, 3 ⭐ отзыва, цены от 880₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май