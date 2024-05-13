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выбору. Инна ввела нас в волшебный мир древней культуры и невероятной природы. Мы побывали в местах, о которых даже не могли мечтать. Инна показала нам маленькие уютные поселения, где время остановилось века назад. Мы познакомились с местным населением, узнали их обычаи и традиции. Инна - настоящий маг в мире туризма. Ее туры - это не просто путешествия, это настоящие приключения, полные ярких впечатлений и невероятных открытий.