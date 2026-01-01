Тур-знакомство с Поднебесной: Гуанчжоу, Шанхай и Ханчжоу
Поучиться готовить китайские блюда, увидеть панд и побывать на месте съёмок «Аватара»
Начало: Аэропорт в Гуанчжоу, время встречи зависит от ваши...
4 апр в 08:00
16 апр в 08:00
199 000 ₽ за человека
Южный Китай: национальные парки, города и древние деревни
Полюбоваться рисовыми террасами, увидеть скалы «Аватара» и пройти по стеклянному мосту над пропастью
Начало: Гуанчжоу, аэропорт. 11:45. Групповой трансфер из а...
21 мая в 08:00
17 сен в 08:00
$3310 за человека
Коуч-путешествие в Китай с комфортом: 5 городов и природные локации в мини-группе
Увидеть Великую Китайскую стену, прогуляться на лодке по каналам Фэнхуана и посетить горы Аватара
Начало: Аэропорт Гуанчжоу, 9:00 или по договорённости
1 мая в 09:00
380 000 ₽ за человека
Очарование южных провинций: аутентичные поселения и природные богатства
Прогуляться по рисовым полям, прокатиться на бамбуковом плоту и посетить шоу под открытым небом
Начало: Г. Гуанчжоу, холл отеля Grand Mercure Guangzhou Zh...
5 окт в 11:00
18 окт в 11:00
$2150 за человека
