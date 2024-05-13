На праздники – туры в Гуанчжоу

Найдено 3 тура в категории «На праздники» в Гуанчжоу на русском языке, цены от $2 690. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Южный Китай: национальные парки, города и древние деревни
10 дней
1 отзыв
Южный Китай: национальные парки, города и древние деревни
Полюбоваться рисовыми террасами, увидеть скалы «Аватара» и пройти по стеклянному мосту над пропастью
Начало: Гуанчжоу, аэропорт. Рекомендуем приобретать билеты...
17 сен в 11:00
28 окт в 11:00
$2 690 за человека
Большое путешествие по Поднебесной: сокровища китайских провинций
13 дней
1 отзыв
Большое путешествие по Поднебесной: сокровища китайских провинций
Увидеть Лотосовые горы, побывать на пике Жуйи и познакомиться с культурой донгов и яо
Начало: Аэропорт Гуанчжоу, время зависит от времени вашего...
11 окт в 10:00
2 ноя в 10:00
$2 915 за человека
Под небом Китая: большое путешествие по самым знаменитым местам
16 дней
Под небом Китая: большое путешествие по самым знаменитым местам
Побывать в четырёх провинциях и полюбоваться рукотворными и природными чудесами
Начало: Гуанчжоу, аэропорт, с 10:00 до 12:00 или с 15:00 д...
9 ноя в 10:00
226 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Светлана
    13 мая 2024
    Южный Китай: национальные парки, города и древние деревни
    Тур "Южный Китай: национальные парки, города и древние деревни" превзошел все ожидания!!! Путешествие получилось увлекательным, познавательным, ярким от локаций по
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    маршруту! Логистика перемещения организована замечательно. Отели по маршруту тура заслуживают высших похвал! Хотелось бы, чтобы длительность тура была увеличена на день, два. Не хватило времени впитать всю красоту маршрута данного путешествия. Гид Дмитрий Эскин заслуживает отдельного восхищения за проведенный тур. Его знания истории данного края, национальных особенностей, само составление тура, и помощь при его прохождении, сделали данный тур ярким и незабываемым! Всем рекомендую!!!

  • Д
    Дмитрий
    29 января 2024
    Большое путешествие по Поднебесной: сокровища китайских провинций
    "Мы с семьей из Питера решили окунуться в мир загадочного Китая и выбрали тур. И, честно говоря, были рады своему
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    выбору. Инна ввела нас в волшебный мир древней культуры и невероятной природы. Мы побывали в местах, о которых даже не могли мечтать. Инна показала нам маленькие уютные поселения, где время остановилось века назад. Мы познакомились с местным населением, узнали их обычаи и традиции. Инна - настоящий маг в мире туризма. Ее туры - это не просто путешествия, это настоящие приключения, полные ярких впечатлений и невероятных открытий.

Ответы на вопросы от путешественников по Гуанчжоу в категории «На праздники»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Южный Китай: национальные парки, города и древние деревни
  2. Большое путешествие по Поднебесной: сокровища китайских провинций
  3. Под небом Китая: большое путешествие по самым знаменитым местам
Сколько стоит тур в Гуанчжоу в июле 2024
Сейчас в Гуанчжоу в категории "На праздники" можно забронировать 3 тура от 2 690 до 226 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
Туры на русском языке в Гуанчжоу (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год на праздники, 2 ⭐ отзыва, цены от $2690. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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