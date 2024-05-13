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10 дней
Южный Китай: национальные парки, города и древние деревни
Полюбоваться рисовыми террасами, увидеть скалы «Аватара» и пройти по стеклянному мосту над пропастью
Начало: Гуанчжоу, аэропорт. Рекомендуем приобретать билеты...
17 сен в 11:00
28 окт в 11:00
$2 690 за человека
13 дней
Большое путешествие по Поднебесной: сокровища китайских провинций
Увидеть Лотосовые горы, побывать на пике Жуйи и познакомиться с культурой донгов и яо
Начало: Аэропорт Гуанчжоу, время зависит от времени вашего...
11 окт в 10:00
2 ноя в 10:00
$2 915 за человека
16 дней
Под небом Китая: большое путешествие по самым знаменитым местам
Побывать в четырёх провинциях и полюбоваться рукотворными и природными чудесами
Начало: Гуанчжоу, аэропорт, с 10:00 до 12:00 или с 15:00 д...
9 ноя в 10:00
226 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана13 мая 2024Тур "Южный Китай: национальные парки, города и древние деревни" превзошел все ожидания!!! Путешествие получилось увлекательным, познавательным, ярким от локаций по
- ДДмитрий29 января 2024"Мы с семьей из Питера решили окунуться в мир загадочного Китая и выбрали тур. И, честно говоря, были рады своему
Ответы на вопросы от путешественников по Гуанчжоу в категории «На праздники»
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