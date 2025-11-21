читать дальше

большое спасибо! Потому что очень хотелось посмотреть одну из китайских Венеций (Учжэнь), но гидов туда почему-то найти не удавалось. прекрасные, красивые места, очень рекомендую. Жаль, что мы не успели прокатиться по насыпной дороге, что пролегает через озеро Сиху, но времени на это не оставалось. Мы посетили пагоду, монастырь, прокатились на лодочке по озеру, проехали мимо чайных плантаций и завершили свою поездку на древней торговой улице. Хочу отметить очень удобный микроавтобус, он с нами был 2 дня, гиды менялись, а водитель с авто был тот же. Гиды в обоих случаях, как мне показалось, не были профессиональными гидами, скорее были сопровождающими, говорящими по-русски, но какой-то необходимый минимум дали для представления. В нашем случае это было даже к лучшему, дети не уставали от обилия информации и дат, была просто непринужденная прогулка. Особенно хочу отметить Учжэнь. Это очень атмосферное место. Я очень хотела посетить в Учжэне обе части и восточную и западную (Дунжа и Сиджа), меня уговаривали только на западную, потому что она больше, лучше отреставрирована и является туристическим центром, говорили, что мы не успеем везде. Переговоры шли пару дней и я все-таки настояла на своем и не пожалела, потому что часть музеев находятся в восточной части и времени прогулка много не занимает. В итоге мы закончили осмотр обеих частей на 4 часа раньше положенного срока. Нам не очень повезло с погодой, шел дождь, но даже несмотря на это, мы в целом все успели. В целом скажу, что в Китае без гидов никак нельзя. Очень помогает наличие человека рядом, который и с заказом в ресторане тебе поможет, и быстро сориентируется на месте и билеты купит. В целом нам все понравилось, буду еще обращаться к данному оператору. Но конечно перед поездкой все нужно изучить самому, расставить приоритеты и не отходить от намеченного плана. Ну и конечно индивидуальные поездки это недешевое удовольствие)))