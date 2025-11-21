Настолько продуман каждый шаг экскурсии. Нигде не было задержек. Экскурсия объемная. Даже пришлось перенести обратный билет на поезд, на час читать дальше
позже. Экскурсия впечатляющая. Варвара довела до паспортного контроля на вокзале. Поинтересовалась как доехали. Дала консультацию по возникшим вопросам в Шанхае. Очень рекомендую Варвару, и данную экскурсию
Очень понравилась экскурсия, на которой мы были семьей. Наш гид Саша отвечала на все наши вопросы, не только по экскурсии, читать дальше
но и житейские. Это было для нас очень важно! Нам очень повезло с гидом. Саша очень грамотная, заботливая, позитивная и легкая в общении. Очень удобно, что нас забрали из гостиницы на комфортной машине. Посетили много достопримечательностей этого города. Много позитивных впечатлений от озеро Сиху. Очень понравилось, что прокатились на лодке. Мы посетили также храм и чайную церемонию. Шикарная экскурсия и много позитивных впечатлений. Отдельное спасибо за видео с квадракоптера на чайной плантации и китайские костюмы. Это незабываемо! Благодарим вашу команду. Желаем всех благ и процветания. А также спасибо нашему гиду Саше. Саша, вы очень замечательный человек. Спасибо за подарки.
Мы брали у данного оператора 2 экскурсии, второй в списке не было, но нам ее предоставили по запросу. За что читать дальше
большое спасибо! Потому что очень хотелось посмотреть одну из китайских Венеций (Учжэнь), но гидов туда почему-то найти не удавалось. прекрасные, красивые места, очень рекомендую. Жаль, что мы не успели прокатиться по насыпной дороге, что пролегает через озеро Сиху, но времени на это не оставалось. Мы посетили пагоду, монастырь, прокатились на лодочке по озеру, проехали мимо чайных плантаций и завершили свою поездку на древней торговой улице. Хочу отметить очень удобный микроавтобус, он с нами был 2 дня, гиды менялись, а водитель с авто был тот же. Гиды в обоих случаях, как мне показалось, не были профессиональными гидами, скорее были сопровождающими, говорящими по-русски, но какой-то необходимый минимум дали для представления. В нашем случае это было даже к лучшему, дети не уставали от обилия информации и дат, была просто непринужденная прогулка. Особенно хочу отметить Учжэнь. Это очень атмосферное место. Я очень хотела посетить в Учжэне обе части и восточную и западную (Дунжа и Сиджа), меня уговаривали только на западную, потому что она больше, лучше отреставрирована и является туристическим центром, говорили, что мы не успеем везде. Переговоры шли пару дней и я все-таки настояла на своем и не пожалела, потому что часть музеев находятся в восточной части и времени прогулка много не занимает. В итоге мы закончили осмотр обеих частей на 4 часа раньше положенного срока. Нам не очень повезло с погодой, шел дождь, но даже несмотря на это, мы в целом все успели. В целом скажу, что в Китае без гидов никак нельзя. Очень помогает наличие человека рядом, который и с заказом в ресторане тебе поможет, и быстро сориентируется на месте и билеты купит. В целом нам все понравилось, буду еще обращаться к данному оператору. Но конечно перед поездкой все нужно изучить самому, расставить приоритеты и не отходить от намеченного плана. Ну и конечно индивидуальные поездки это недешевое удовольствие)))
Гид Варвара это находка! Очаровательный разносторонний человек, приятная во всех отношениях, нам она была как мама! Интересно рассказывает, выручает во всех ситуациях даже после окончания экскурсии. Умная, начитанная, спокойная, вежливая.
Легкая, интересная экскурсия. Очень красивая природа. Гид замечательно доносила инфо на русском. Сбор чая - особая медитация) всем понравилось. Но и конечно же сама чайная церемония - идеальное завершение экскурсионного дня. Спасибо!
Потрясающая экскурсия!! Незабываемый вид чайных кустов, великолепные фотографии. Русский экскурсовод, сертифицированный в Китае. Варвара- опытный гид, живет в Китае, знает о китайцах все. Если хотите узнать о жизни Китая изнутри, вам к Варваре!
Чудесная Варвара! Умная, веселая, легкая в общении. За день с этим гидом вы успеете посмотреть много интересных мест. Будьте готовы долго ходить, но оно того стоит. Ханчжоу очень красив. Из нашей поездки по Китаю: Пекин, Шанхай- эта экскурсия лучшая.
Я редко оставляю отзывы, но хочу поделиться впечатлениями от экскурсии по Ханчжоу с гидом Варварой. Это был высший класс — читать дальше
ярко, информативно и искренне увлекательно. Глубокие знания по истории и культуре. Программа подстраивалась под наши интересы и темп, никаких скучных стандартных текстов. Варвара рассказывает с юмором и эмоциями, что делало прогулку захватывающей. Маршрут был продуман заранее, время использовано максимально продуктивно. Были рекомендации по кафе и местным вуусняшкам) Истории и легенды мест в сочетании с историческими фактами,это очень запомнилось и поразило. Она нам подсказала где попробовать чай,какие сувениры действительно стоят внимания и шопинг за это ОГРОМНОЕ СПАСИБО))))) Всем, кто хочет увидеть Ханчжоу по-настоящему, а не «галопом по музеям». Тем, кто ценит живое общение, комфорт и профессионализм. И особенно тем, кто хочет получить эмоции и качественные воспоминания Варвара — не просто гид, она делает путешествие по Ханчжоу полным открытий и удовольствия. Если хотите лучшего гида во вселенной — выбирайте Варвару. Вы не пожалеете! Отдельное спасибо за помощь в покупке вещей из шёлка - это любовь 🫶 И всем абсолютно всем рекомендую побывать на шоу на озере.
Были на экскурсии с Варварой — всё прошло отлично! Очень интересная подача: истории есть не только по самим локациям, но читать дальше
и шире, с погружением и уважением к теме. Маршрут и темп подстраиваются под вас, что делает экскурсию комфортной.
Варвара — интересный, позитивный человек, с которым приятно общаться. Отдельный плюс, что экскурсия была на русском языке и индивидуально выстроенная под наши интересы — удалось узнать намного больше и глубже. Кроме того, Варвара дала нам много полезных советов для оставшихся дней в Шанхае.
У нас была экскурсовод Ася, она отлично говорит на русском! Очень много рассказала и про сам Ханчжоу и по самой читать дальше
экскурсии очень много и интересно рассказывала. Было бы классно сделать на выбор или прогулка на кораблике или прогулка по парку. Парк около озера тоже красивый и хотелось бы в нем больше провести времени.
Посетили экскурсию по Ханчжоу — остались в полном восторге! Экскурсия была прекрасно организована, маршрут продуман до мелочей, а сам город читать дальше
поразил своей красотой и атмосферой. Отдельно хотим отметить нашего гида Варвару — очень приятный, увлечённый своим делом человек, рассказывал интересно и с душой, отвечал на все вопросы, создавал лёгкую и доброжелательную атмосферу на протяжении всей прогулки.
Благодаря этой экскурсии мы по-настоящему почувствовали дух Ханчжоу и влюбились в этот город. Обязательно вернёмся сюда снова — уже с семьёй. Большое спасибо за незабываемый день!
Если вы еще сомневаетесь, стоит ли брать эту экскурсию, — ОДНОЗНАЧНО! СТОИТ!
Очень долго выбирала экскурсию по Ханчжоу и ни разу читать дальше
не пожалела, что выбрала именно Варвару! От всего сердца благодарю её за столь прекрасную экскурсию! Мы посетили невероятно красивый храмовый комплекс с завораживающими видами и даже услышали песнопения монахов. Далее Варвара нас отвела в место, где специально для нас провели чайную церемонию с вкусными угощениями (особенно запомнились сушёные водоросли с рисом). В завершение мы прокатились на лодке по озеру Сиху — было невероятно красиво и атмосферно в дождливую погоду.
Отдельное спасибо Варваре за помощь в покупке билетов: в Дисней, в цирк, на скоростной поезд. Она помогла не только с самой покупкой, но и отвечала на все мои вопросы и переживания.
Обязательно еще посещу другие экскурсии у Варвары!
Я в полном восторге от экскурсии, проведенной Варварой - в городе Ханчжоу! Варвара показала мне самые красивые и сакральные места, читать дальше
о которых мало кто знает, побывали в очень красивом храмовом комплексе - виды просто завораживают! Варвара отвела на чайные плантации - место с очень сильной энергетикой и красивейшими видами, а так же провели для меня - чайную церемонию с вкусными угощениями! Варвара помогла с организацией покупки билетов, такси, настройкой алипея и дала дельные советы по путешествию в Китае! Если бы не Варвара - Китай не открылся для меня с такой интересной стороны и новыми знаниями и прекрасными видами! С Варварой было очень приятно провести день и пообщаться, очень добрый и красивый человек с невероятной своей жизненной историей! Благодарю от всего сердца! Если приеду еще в Китай - то обязательно с Варварой)
Отличный, насыщенный день получился! Спасибо гиду Асе) приятная, энергичная, знает много, так как сама там живет. Помогла поторговаться в магазине читать дальше
и сделать приятные покупки. В третье части экскурсии, где вы посещаете плантацию чая, вам сотрудницы этого места проведут чайную церемонию. Чайная церемония могла бы быть красивее, интересней, больше про продажу чая была. в целом нам все понравилось ❤️
Хотелось бы выразить благодарность Варваре за отличную экскурсию по Ханчжоу. Нас угораздило заказать трип во время китайского праздника Цинмин - читать дальше
традиционный китайский праздник поминовения усопших. Вы не представляете сколько народа поехало в храмы, парки, на озера и, в целом, на природу!!! И только благодаря знаниям и организационным способностям Варвары мы посетили все достопримечательности по программе, причем без длинных очередей и, какам-то образом, минуя большие скопления китайских туристов. Отличная продуманная программа, удобный маршрут, достойные места. Ко всему необходимо добавить весеннее цветение, свежую зелень и великолепную погоду. В довершении для по нашей просьбе Варвара организовала нам трансферт на Х-шоу Ханчжоу - аналог Цирка-дю-солей и проводила вокзал на вечерний поезд до Шанхая. Рекомендую экскурсию для тех, кто хочет отдохнуть от шума городов и познакомиться с китайской культурой.
