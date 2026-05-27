Мои заказы

Из Ханчжоу в Учжэнь: музей жизни на воде

Увидеть не просто достопримечательность, а бережно сохранённый образ города - в районе Сичжа
Каменные мосты, дома на сваях и полотна ткани, сохнущие на ветру, — в Сичжа легко почувствовать дух старого Учжэня. Прогулка покажет восстановленный классический образ жизни на воде к югу от Янцзы.

Вы увидите мастерские и старинную академию, отправите домой открытку из почтового отделения эпохи Цин. Мы не просто посетим знаковые локации, но расшифруем их культурный код.
Из Ханчжоу в Учжэнь: музей жизни на воде
Из Ханчжоу в Учжэнь: музей жизни на воде
Из Ханчжоу в Учжэнь: музей жизни на воде

Описание экскурсии

Красильня «Растительные краски»

Вы понаблюдаете за традиционным процессом окрашивания и сушки синего набойного полотна. Гид расскажет, как мастера получали насыщенный цвет из баньланьгэнь — корня исатиса; и как древние превращали наблюдения за природой в философскую мудрость.

Академия Чжаомин

Вы посетите старинную академию, построенную в память о наследном принце Сяо Туне эпохи Южных династий. Здесь обратим внимание на архитектурные детали и обсудим, как понять, перед вами пространство учёных, военных или купцов.

Старое почтовое отделение

Вы зайдёте в действующее почтовое отделение конца эпохи Цин и, если захотите, отправите открытку со специальным штемпелем Учжэня.

Большой театр Учжэня и Художественный музей Му Синя

Эти здания на окраине района Сичжа — диалог контрастов между классическим обликом древнего города и современной архитектурой.

Храм Белого Лотоса

С высоты этой пагоды вы полюбуетесь панорамой Сичжа.

Ориентировочный тайминг

9:00 — выезд из Ханчжоу
10:30 — прибытие в Учжэнь, вход в Сичжа
10:30–11:30 — красильня «Растительные краски»
11:30–12:30 — Академия Чжаомин
12:30–13:10 — обед
13:10–13:50 — почтовое отделение Учжэня
13:50–14:30 — Большой театр Учжэня и Художественный музей Му Синя
14:30–15:30 — храм Белого Лотоса
15:30–17:00 — дорога в Ханчжоу

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортном автомобиле Buick GL8 или VOYAH Dreamer или BYD Han.
  • Стоимость указана для группы до 5 человек. Если вас больше, организуем экскурсию без разделения, стоимость за 6-10 человек — $559
  • Это экскурсия по западной части Учжэня — району Сичжа. Восточная часть (с Домом-музеем Маодуня, Музеем старинных кроватей, красильней «Хунъюаньтай» и другими местами) не посещается. Но по запросу и с доплатой мы можем объединить 2 района в одну 8-часовую экскурсию (уточняйте в переписке)
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Вход в район Сичжа — $22 с чел.
  • Еда и напитки по желанию
  • При необходимости встреча в аэропорту (стандартно без доплат мы забираем вас в вашем отеле или на вокзале в центре Ханчжоу)
  • Остаток оплаты за экскурсию и билеты принимается в долларах или юанях

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Ханчжоу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Люба
Люба — ваша команда гидов в Ханчжоу
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1125 туристов
Мы — коллектив лицензированных гидов, владеющих русским языком. Уже более 10 лет работаем с гостями Китая. Наша команда состоит из настоящих энтузиастов и внимательных людей, которые обожают путешествовать и знают,
читать дальшеуменьшить

как сделать ваш отдых наиболее комфортным и незабываемым. С удовольствием познакомим вас с достопримечательностями и культурой Китая, а также поможем с другими вопросами: организацией тура под ключ, бронированием отеля и трансфером.

Входит в следующие категории Ханчжоу

Похожие экскурсии на «Из Ханчжоу в Учжэнь: музей жизни на воде»

Ханчжоу - китайский рай на земле
На машине
7 часов
33 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Ханчжоу - китайский рай на земле
Попасть в волшебный мир на экскурсии по самым живописным и интересным местам провинциальной столицы
Начало: В центральной части города
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$389 за всё до 5 чел.
Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
На машине
8 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
Подняться на пагоду Лэйфен, прогуляться вдоль живописного озера и поучаствовать в чайной церемонии
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
$295 за всё до 3 чел.
Чайные плантации Ханчжоу: полное погружение в культуру чая
Пешая
3.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
Чайные плантации Ханчжоу: полное погружение в культуру чая
Познакомьтесь с «чаем императоров» Лунцзин на его родине - в сердце зелёных холмов
Завтра в 09:30
30 мая в 09:30
от $200 за человека
Культурный Ханчжоу: от легенды о Белой Змее к чайным традициям
На машине
7 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Культурный Ханчжоу: от легенды о Белой Змее к чайным традициям
Увидеть ключевые достопримечательности провинции и раскрыть все грани чайной культуры
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
$399 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ханчжоу. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ханчжоу
-10%
до 1 июня
от $459 за экскурсию