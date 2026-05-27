Каменные мосты, дома на сваях и полотна ткани, сохнущие на ветру, — в Сичжа легко почувствовать дух старого Учжэня. Прогулка покажет восстановленный классический образ жизни на воде к югу от Янцзы. Вы увидите мастерские и старинную академию, отправите домой открытку из почтового отделения эпохи Цин. Мы не просто посетим знаковые локации, но расшифруем их культурный код.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $459 за экскурсию

Описание экскурсии

Красильня «Растительные краски»

Вы понаблюдаете за традиционным процессом окрашивания и сушки синего набойного полотна. Гид расскажет, как мастера получали насыщенный цвет из баньланьгэнь — корня исатиса; и как древние превращали наблюдения за природой в философскую мудрость.

Академия Чжаомин

Вы посетите старинную академию, построенную в память о наследном принце Сяо Туне эпохи Южных династий. Здесь обратим внимание на архитектурные детали и обсудим, как понять, перед вами пространство учёных, военных или купцов.

Старое почтовое отделение

Вы зайдёте в действующее почтовое отделение конца эпохи Цин и, если захотите, отправите открытку со специальным штемпелем Учжэня.

Большой театр Учжэня и Художественный музей Му Синя

Эти здания на окраине района Сичжа — диалог контрастов между классическим обликом древнего города и современной архитектурой.

Храм Белого Лотоса

С высоты этой пагоды вы полюбуетесь панорамой Сичжа.

Ориентировочный тайминг

9:00 — выезд из Ханчжоу

10:30 — прибытие в Учжэнь, вход в Сичжа

10:30–11:30 — красильня «Растительные краски»

11:30–12:30 — Академия Чжаомин

12:30–13:10 — обед

13:10–13:50 — почтовое отделение Учжэня

13:50–14:30 — Большой театр Учжэня и Художественный музей Му Синя

14:30–15:30 — храм Белого Лотоса

15:30–17:00 — дорога в Ханчжоу

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортном автомобиле Buick GL8 или VOYAH Dreamer или BYD Han.

Стоимость указана для группы до 5 человек. Если вас больше, организуем экскурсию без разделения, стоимость за 6-10 человек — $559

Это экскурсия по западной части Учжэня — району Сичжа. Восточная часть (с Домом-музеем Маодуня, Музеем старинных кроватей, красильней «Хунъюаньтай» и другими местами) не посещается. Но по запросу и с доплатой мы можем объединить 2 района в одну 8-часовую экскурсию (уточняйте в переписке)

С вами буду я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы