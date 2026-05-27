Увидеть не просто достопримечательность, а бережно сохранённый образ города - в районе Сичжа
Каменные мосты, дома на сваях и полотна ткани, сохнущие на ветру, — в Сичжа легко почувствовать дух старого Учжэня. Прогулка покажет восстановленный классический образ жизни на воде к югу от Янцзы.
Вы увидите мастерские и старинную академию, отправите домой открытку из почтового отделения эпохи Цин. Мы не просто посетим знаковые локации, но расшифруем их культурный код.
Описание экскурсии
Красильня «Растительные краски»
Вы понаблюдаете за традиционным процессом окрашивания и сушки синего набойного полотна. Гид расскажет, как мастера получали насыщенный цвет из баньланьгэнь — корня исатиса; и как древние превращали наблюдения за природой в философскую мудрость.
Академия Чжаомин
Вы посетите старинную академию, построенную в память о наследном принце Сяо Туне эпохи Южных династий. Здесь обратим внимание на архитектурные детали и обсудим, как понять, перед вами пространство учёных, военных или купцов.
Старое почтовое отделение
Вы зайдёте в действующее почтовое отделение конца эпохи Цин и, если захотите, отправите открытку со специальным штемпелем Учжэня.
Большой театр Учжэня и Художественный музей Му Синя
Эти здания на окраине района Сичжа — диалог контрастов между классическим обликом древнего города и современной архитектурой.
Храм Белого Лотоса
С высоты этой пагоды вы полюбуетесь панорамой Сичжа.
Ориентировочный тайминг
9:00 — выезд из Ханчжоу 10:30 — прибытие в Учжэнь, вход в Сичжа 10:30–11:30 — красильня «Растительные краски» 11:30–12:30 — Академия Чжаомин 12:30–13:10 — обед 13:10–13:50 — почтовое отделение Учжэня 13:50–14:30 — Большой театр Учжэня и Художественный музей Му Синя 14:30–15:30 — храм Белого Лотоса 15:30–17:00 — дорога в Ханчжоу
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортном автомобиле Buick GL8 или VOYAH Dreamer или BYD Han.
Стоимость указана для группы до 5 человек. Если вас больше, организуем экскурсию без разделения, стоимость за 6-10 человек — $559
Это экскурсия по западной части Учжэня — району Сичжа. Восточная часть (с Домом-музеем Маодуня, Музеем старинных кроватей, красильней «Хунъюаньтай» и другими местами) не посещается. Но по запросу и с доплатой мы можем объединить 2 района в одну 8-часовую экскурсию (уточняйте в переписке)
С вами буду я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Вход в район Сичжа — $22 с чел.
Еда и напитки по желанию
При необходимости встреча в аэропорту (стандартно без доплат мы забираем вас в вашем отеле или на вокзале в центре Ханчжоу)
Остаток оплаты за экскурсию и билеты принимается в долларах или юанях
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Ханчжоу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Люба — ваша команда гидов в Ханчжоу
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1125 туристов
Мы — коллектив лицензированных гидов, владеющих русским языком. Уже более 10 лет работаем с гостями Китая. Наша команда состоит из настоящих энтузиастов и внимательных людей, которые обожают путешествовать и знают, читать дальшеуменьшить
как сделать ваш отдых наиболее комфортным и незабываемым. С удовольствием познакомим вас с достопримечательностями и культурой Китая, а также поможем с другими вопросами: организацией тура под ключ, бронированием отеля и трансфером.
Входит в следующие категории Ханчжоу
Похожие экскурсии на «Из Ханчжоу в Учжэнь: музей жизни на воде»