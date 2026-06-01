Индивидуальная
до 6 чел.
Куньмин - авторская прогулка по Городу вечной весны
Пройти по самым занятным местам столицы Юньнаня и увидеть черепичного кота в естественной среде
21 июн в 10:00
22 июн в 10:00
$60 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Куньмин - первое знакомство
Посетить главные места города и раскрыть его многовековую историю на обзорной экскурсии
Начало: В холле отеля
18 июн в 08:00
19 июн в 08:00
€550 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Гора Сишань, храм Юаньтун и старый Куньмин: главное за один день
Панорамы озера Дяньчи, древний монастырь и прогулка по историческим кварталам
Начало: В вашем отеле
21 июн в 08:00
22 июн в 08:00
€280 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Куньмину в категории «На выходные»
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