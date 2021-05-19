Полезная информация о Лхасе
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Местное время в Лхасе
02:0945
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇳 Китай
|Название города
|Лхаса
|По-английски
|Lhasa
|Столица региона
|Лхаса является столицей региона
|Население города
|118 721 чел.
|Аэропорт
|Лхаса LXA
|Часовой пояс
|Asia/Shanghai
|Средняя высота
|3 651 м. от уровня моря
Где находится Лхаса на карте
Лхаса
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