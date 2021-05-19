Полезная информация о Лхасе

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Местное время в Лхасе
02:0945
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇳 Китай
Название городаЛхаса
По-английскиLhasa
Столица регионаЛхаса является столицей региона
Население города118 721 чел.
АэропортЛхаса LXA
Часовой поясAsia/Shanghai
Средняя высота3 651 м. от уровня моря

Где находится Лхаса на карте

Лхаса фото города
Лхаса

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