Великая Китайская стена — прикосновение к вечности Этот день начнётся с одного из самых грандиозных чудес света — Великой Китайской стены. Вы отправитесь в живописный пригород Пекина, где сможете не только увидеть её своими глазами, но и пройтись по древним камням, которым более 2000 лет. Здесь история ощущается буквально под ногами, а виды, открывающиеся с высоты, остаются в памяти навсегда. Это момент, когда каждый чувствует себя настоящим исследователем и героем. Чайная культура После погружения в историю вас ждёт знакомство с одной из важнейших традиций Китая — чайной культурой. Вы попробуете знаменитые китайские чаи и узнаете о тонкостях их приготовления и значении в повседневной жизни. Олимпийское наследие Затем маршрут продолжится к знаковым олимпийским объектам Пекина — вы увидите легендарные стадионы, где проходили церемонии открытия Олимпийских игр, и почувствуете масштаб этих событий. Гастрономия, прогулки и яркое завершение дня Во второй половине дня вы отправитесь на оживлённую пешеходную улицу, где сможете попробовать разнообразные блюда местной кухни — от традиционных деликатесов до уличной еды. Завершением насыщенного дня станет посещение китайского цирка — яркого, динамичного и захватывающего шоу, которое подарит незабываемые эмоции перед возвращением домой. Важная информация:

Надевайте удобную одежду и обувь и не забывайте с собой паспорт и визу.