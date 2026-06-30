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Пекин за один день: от Великой стены до огней города

Однодневный тур по знаковым местам Пекина: прогулка по Великой Китайской стене, знакомство с чайной культурой, осмотр олимпийских стадионов, прогулка по оживлённой пешеходной улице с дегустацией блюд местной кухни и посещение китайского цирка. Погрузитесь в атмосферу Китая за один день!
Пекин за один день: от Великой стены до огней города
Пекин за один день: от Великой стены до огней города
Пекин за один день: от Великой стены до огней города

Описание экскурсии

Великая Китайская стена — прикосновение к вечности Этот день начнётся с одного из самых грандиозных чудес света — Великой Китайской стены. Вы отправитесь в живописный пригород Пекина, где сможете не только увидеть её своими глазами, но и пройтись по древним камням, которым более 2000 лет. Здесь история ощущается буквально под ногами, а виды, открывающиеся с высоты, остаются в памяти навсегда. Это момент, когда каждый чувствует себя настоящим исследователем и героем. Чайная культура После погружения в историю вас ждёт знакомство с одной из важнейших традиций Китая — чайной культурой. Вы попробуете знаменитые китайские чаи и узнаете о тонкостях их приготовления и значении в повседневной жизни. Олимпийское наследие Затем маршрут продолжится к знаковым олимпийским объектам Пекина — вы увидите легендарные стадионы, где проходили церемонии открытия Олимпийских игр, и почувствуете масштаб этих событий. Гастрономия, прогулки и яркое завершение дня Во второй половине дня вы отправитесь на оживлённую пешеходную улицу, где сможете попробовать разнообразные блюда местной кухни — от традиционных деликатесов до уличной еды. Завершением насыщенного дня станет посещение китайского цирка — яркого, динамичного и захватывающего шоу, которое подарит незабываемые эмоции перед возвращением домой. Важная информация:
Надевайте удобную одежду и обувь и не забывайте с собой паспорт и визу.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Великая Китайская стена
  • Чайный дом
  • Олимпийские стадионы
  • Улицы Пекина
  • Китайский цирк
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Билеты на Китайскую стену
  • Питание (оплачивается отдельно)
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Надевайте удобную одежду и обувь и не забывайте с собой паспорт и визу
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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