читать дальше По Великой Стене гуляли сколько хотели, никто никого никуда не торопил, нашу просьбу заехать в магазин перекрёсток вылетом выполнил срасу и помог в выборе товаров, ну и в конце организовал доставку на такси в аэропорт.

Экскурсия прошла отлично, экскурсовод подъехал вовремя, в течение всего маршрута рассказывал о маршруте и отвечал на все вопросы, были небольшие затруднения в знании русского, но на дополнительные уточнения всегда отвечал.