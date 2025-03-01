Экскурсия по Пекину предлагает уникальную возможность познакомиться с культурой Китая.
Вы посетите знаменитую Великую Китайскую стену, узнаете историю буддийского монастыря Юнхэгун и погрузитесь в атмосферу традиционной чайной церемонии. На нефритовом заводе вам расскажут о различиях северного и сучжоуского нефрита. В завершении дня попробуете утку по-пекински - кулинарный символ города. Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и знания о китайских традициях
Вы посетите знаменитую Великую Китайскую стену, узнаете историю буддийского монастыря Юнхэгун и погрузитесь в атмосферу традиционной чайной церемонии. На нефритовом заводе вам расскажут о различиях северного и сучжоуского нефрита. В завершении дня попробуете утку по-пекински - кулинарный символ города. Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и знания о китайских традициях
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Уникальные достопримечательности
- 🍵 Традиционная чайная церемония
- 🦆 Дегустация утки по-пекински
- 🛤 Живописный участок Великой стены
- 🧧 Знакомство с китайской культурой
Время начала: 00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Что можно увидеть
- Великая Китайская стена
- Храм Юнхэгун
- Нефритовый завод
Описание экскурсии
В нашей программе:
- Великая Китайская стена — древний памятник и одно из чудес света. Мы посетим живописный участок Мутяньюй.
- Храм Юнхэгун — знаменитый буддийский монастырь.
- Чайная церемония, которая познакомит вас с китайской культурой и подарит ощущение волшебства и гармонии.
- Резьба по нефриту. Вы посетите нефритовый завод и изучите особый вид прикладного искусства Пекина.
- Пекинская утка. В завершении экскурсии вы продегустируете самое известное блюдо города.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Honda или аналогичном по комфортабельности.
- Дополнительные расходы: фуникулёр на Великую Китайскую стену — 200 юаней за чел., вход в храм — 25 юаней за чел.
- Примерный тайминг экскурсии: дорога до стены и обратно — 3 часа, экскурсия по Китайской стене — 2 часа, остальные локации — 1 час.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 71 туриста
Здравствуйте, дорогие путешественики! Добро пожаловать в Китай. Меня зовут Евгений, я ведущий специалист по приёму туристов в Китае — работаю гидом-переводчиком уже 3 года. Также со мной работает отличная командаЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
1 мар 2025
Евгений - отличный экскурсовод. Много информации жизненной (о быте сегодняшних жителей). Получали ответы на все вопросы. Уровень языка - очень хороший!
Спасибо!
Спасибо!
Р
Радомир
3 дек 2024
Экскурсия прошла отлично, экскурсовод подъехал вовремя, в течение всего маршрута рассказывал о маршруте и отвечал на все вопросы, были небольшие затруднения в знании русского, но на дополнительные уточнения всегда отвечал.
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