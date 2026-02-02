Пекин сбивает с толку: древние стены соседствуют с олимпийскими стадионами, а культурные ритуалы — с акробатическими трюками. Мы вместим в один день всё: от тихого участка Шуйгуань на Великой стене с 9D-полётом и Парка национальностей с традициями 56 народов до чайной церемонии и циркового шоу.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мы стартуем в 9:00 из вашего отеля и вернёмся к 19:00. Некоторые локации можно поменять на альтернативные.

10:00–11:30. Великая Китайская стена, участок Шуйгуань, южная часть Бадалина

В районе Яньцин стена изгибается на крутом перевале, напоминая парящего дракона. Здесь мало туристов, зато спокойно и комфортно. С помощью 9D-кинотеатра вы «пролетите» по всем 5000 км стены: увидите её в горах, степях, у моря, в пустыне и в разные сезоны.

Альтернативы: участки Цзюйюнгуань или Мутяньюй.

12:15–13:00. Стадион «Птичье гнездо» (осмотр снаружи)

Главная арена Олимпиады-2008 и Зимних игр-2022. Вы полюбуетесь архитектурой — символом мощи и открытости Китая — и сделаете фото.

13:10–14:40. Парк национальностей Китая (Музей национальностей)

На Миньцзуюаньлу в районе Чаоян парк показывает быт и традиции 56 народов: копии домов, храмов, площадей, выставки, представления. Вы можете примерить национальные костюмы и сфотографироваться в них.

Альтернативы: Храм Неба, Летний дворец или Ламаистский храм Юнхэгун.

14:50–15:40. Чайная церемония и обед

В чайной мастер покажет ритуалы: подогрев чашек, заваривание элитных сортов. А затем вы попробуете в ресторане знаменитую утку по-пекински.

16:00–17:40. Акробатическое шоу

Полные залы, трюки на полотнах, кольцах — мастерство китайских артистов поражает!

Организационные детали

Едем на комфортабельном автомобиле. В салоне есть питьевая вода

За доплату возможен трансфер из аэропорта — детали в переписке

Обязательно возьмите с собой паспорт и наденьте удобную обувь

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

