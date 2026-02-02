Мы стартуем в 9:00 из вашего отеля и вернёмся к 19:00. Некоторые локации можно поменять на альтернативные.
10:00–11:30. Великая Китайская стена, участок Шуйгуань, южная часть Бадалина
В районе Яньцин стена изгибается на крутом перевале, напоминая парящего дракона. Здесь мало туристов, зато спокойно и комфортно. С помощью 9D-кинотеатра вы «пролетите» по всем 5000 км стены: увидите её в горах, степях, у моря, в пустыне и в разные сезоны. Альтернативы: участки Цзюйюнгуань или Мутяньюй.
12:15–13:00. Стадион «Птичье гнездо» (осмотр снаружи)
Главная арена Олимпиады-2008 и Зимних игр-2022. Вы полюбуетесь архитектурой — символом мощи и открытости Китая — и сделаете фото.
13:10–14:40. Парк национальностей Китая (Музей национальностей)
На Миньцзуюаньлу в районе Чаоян парк показывает быт и традиции 56 народов: копии домов, храмов, площадей, выставки, представления. Вы можете примерить национальные костюмы и сфотографироваться в них. Альтернативы: Храм Неба, Летний дворец или Ламаистский храм Юнхэгун.
14:50–15:40. Чайная церемония и обед
В чайной мастер покажет ритуалы: подогрев чашек, заваривание элитных сортов. А затем вы попробуете в ресторане знаменитую утку по-пекински.
Едем на комфортабельном автомобиле. В салоне есть питьевая вода
За доплату возможен трансфер из аэропорта — детали в переписке
Обязательно возьмите с собой паспорт и наденьте удобную обувь
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Вход на участок Шуйгуань (включает стену и 9D-фильм) — 150 юаней ($21) за чел.
Парк национальностей — 60 юаней ($9) за чел.
Обед (утка по-пекински) — ~150 юаней ($21) за чел.
Акробатическое шоу — 280–880 юаней ($40—126) за чел. (рекомендуем места за 280–380 юаней)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 514 туристов
Я окончил факультет русского языка в Китае и работаю в сфере туризма с 2002 года. За эти годы я сопровождал множество российских путешественников, государственных делегаций и бизнес-групп.
У меня и моих
коллег богатый опыт организации приёма как путешественников, так и деловых представителей. Мы глубоко знаем традиционную китайскую культуру и историю. С нами вы погрузитесь в подлинную культуру Китая — мы поможем посетить достопримечательности с комфортом.
Наталья
Сегодня мы побывали на экскурсии с замечательным экскурсоводом Розой. Очень доброжелательна и общительна. Мы первый раз в Пекине и на короткий срок, хотелось успеть побывать много где. С Розой нам читать дальшеуменьшить
это удалось. Везде успели, где планировали: побывали на Великой Китайском стене (причём, мы были одни в локации, сделали много шикарных фото), побывали на чайной церемонии, посетили Храм Неба, посмотрели на стадион "Птичье гнездо", заглянули на рынок, увидели акробатическое шоу (впечатлило) и успели к Запретному городу. Рекомендуем.
Олег
Спасибо Максиму за организацию экскурсии. Максим заранее с нами связался. Обсудил время начала экскурсии. Коллега Максима (Михаил) прибыл в назначенный день вовремя, на комфортном автомобиле, на котором мы и добрались до читать дальшеуменьшить
Великой Китайской стены. Михаил предложил нам посетить участок стены, где совсем немного людей. Перед восхождением на стену нам показали интересный анимационный фильм об истории стены. После фильма мы часа полтора гуляли по стене. Далее мы вернулись в Пекин, где немного погуляли около стадиона "Птичье гнездо". Затем посетили парк (к сожалению, название парка забыл). Около парка Михаил нам посоветовал посетить ресторан с отличной Пекинской уткой. В течение всей нашей поездки и прогулок Михаил делился с нами как историческими фактами о Китае, так и нюансами современной жизни в Китае. Все прошло отлично! Осталась масса впечатлений и фотографий!
Эдуард
Поездка на Великую стену была второй экскурсией с участием команды Максима. От первой по самому Пекину мы остались в восторге, о чем написали в нашем предыдущем отзыве. Эту экскурсию проводил читать дальшеуменьшить
другой гид из команды. Организовано все было отлично, мы посмотрели отличные виды со стены. Гид очень внимательный, но русский учит только 5ый месяц, в связи с чем, несмотря на неплохой прогресс для такого короткого времени изучения, сказывается недостаток лексики и дикции, приходилось несколько напрягаться, чтобы вникнуть в рассказ.
Максим
Ответ организатора:
Здравствуйте! Спасибо за ваше признание отношения к работе нашего гида — это базовое требование для всех наших сотрудников. Другие аспекты читать дальшеуменьшить
можно постепенно улучшать, чтобы удовлетворить различные потребности гостей, но добросовестное отношение к работе — это самое основное и важное.
Приносим извинения за то, что уровень экскурсионного сопровождения гида не оправдал ваших ожиданий. В дальнейшем мы продолжим работать над повышением профессиональных навыков гидов, помогая друг другу.
Этот гид работает в туристической сфере уже почти 20 лет и обладает богатым опытом. Раньше он в основном сопровождал китайских туристов в поездках по России, а теперь переключился на работу с российскими гостями в качестве принимающего гида. Возможно, он ещё не полностью адаптировался к новой роли, но мы обязательно поможем ему быстрее привыкнуть к изменившимся рабочим условиям.
Alla
Экскурсия супер👍, Максим много рассказывал, помогал выбрать красивые места для фото и фотографировал) все очень понравилось. Спасибо большое за экскурсию🙏
