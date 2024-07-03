Экскурсии выходного дня в Пекине

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Пекине на русском языке, цены от $270. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пекин. Аутентично
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
26 отзывов
Пекин: Аутентичное путешествие по историческим местам
Откройте для себя душу Китая на экскурсии по Пекину: от Запретного Города до традиционной чайной церемонии
Завтра в 17:00
6 июля в 09:00
$270 за всё до 6 чел.
Мутяньюй - часть Великой Китайской стены
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
31 отзыв
Мутяньюй: Величие Великой Китайской стены и чайная церемония в Пекине
Погрузитесь в историю Китая с экскурсией на Мутяньюй, где вас ждут захватывающие виды и незабываемая чайная церемония
Начало: В вашем отеле в центре Пекина
Завтра в 08:00
6 июля в 08:00
$290 за всё до 6 чел.
Путешествие до Мутяньюй - и обратно
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
30 отзывов
Путешествие до Мутяньюй - и обратно
Китайская стена, утка по-пекински и дегустация чая - всё это в одной экскурсии! Комфортабельный трансфер и незабываемые впечатления гарантированы
Начало: В холле отеля путешествеников в городе или по дого...
Завтра в 08:30
6 июля в 08:30
$290 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    3 июля 2024
    Пекин. Аутентично
    Отличная возможность посетить знаковые места столицы за один визит. Николай хороший расказчик с отменным чувством юмора, в беседе можно многое понять про китайскую реальность. Экскурсию рекомендую - комфортно, чётко и интересно.
  • В
    Владимир
    2 июля 2024
    Пекин. Аутентично
    Провели незабываемый день с гидом Василием. Василий - интересный рассказчик, легко переключающийся с исторических тем на рассказ о жизни современного
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    Китая. Всегда готов оперативно откорректировать программу в соответствии с пожеланиями экскурсантов. Рекомендую всем обязательно посетить чайную церемонию, попробовать несколько сортов чая и, главное, проникнуться философией чайной культуры. Лично я понял, что все что я делал и пил до этого - к настоящему чаю никакого отношения не имело:) Отдельно отмечу новый и комфортабельный микроавтобус, на котором нас возили. Но, все равно, готовьтесь к минимум трехчасовой пешей прогулке по площади Тяньаньмэнь и Запретному городу - это с учетом летней очереди на входе:)

  • А
    Анастасия
    30 июня 2024
    Мутяньюй - часть Великой Китайской стены
    Перед экскурсией были некоторые вопросы, организатор быстро отвечала на них. Экскурсия прошла отлично, даже заехали еще в дополнительно место, хотя в графике его не было. Все супер. Спасибо
  • С
    Светлана
    30 июня 2024
    Пекин. Аутентично
    26.06.2024. День провели великолепно!! Несмотря на жару, настроение было супер благодаря гиду Василию! Отличный рассказчик, с чувством юмора, внимательный к
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    пожеланиям и просто хороший человек! Площадь Тяньаньмэнь, Запретный город, храм неба впечатлили очень! Величественно, красиво, необычно!! Нас было пятеро, довольны все! Рекомендую! Спасибо Василию и Софье 💕

  • А
    Анна
    29 июня 2024
    Путешествие до Мутяньюй - и обратно
    Большое спасибо Петру за экскурсию! Мы остались в восторге. Великолепно знает материал, очень интересно рассказывает.
  • A
    Alexey
    26 июня 2024
    Мутяньюй - часть Великой Китайской стены
    Гид Вася молодец!
  • Е
    Екатерина
    15 июня 2024
    Путешествие до Мутяньюй - и обратно
    После этой поездки невозможно не влюбиться в Китай! Все было прекрасно от начала и до конца. Спасибо и процветания вам!
  • А
    Алина
    10 июня 2024
    Путешествие до Мутяньюй - и обратно
    Петр очень пунктуальный, приехал забрал из отеля, все рассказал. На вопросы отвечал развернуто. Очень доброжелательный и располагающий к себе человек.
    Петр очень пунктуальный, приехал забрал из отеля, все рассказал. На вопросы отвечал развернуто. Очень доброжелательный и располагающий к себе человекПетр очень пунктуальный, приехал забрал из отеля, все рассказал. На вопросы отвечал развернуто. Очень доброжелательный и располагающий к себе человекПетр очень пунктуальный, приехал забрал из отеля, все рассказал. На вопросы отвечал развернуто. Очень доброжелательный и располагающий к себе человек
  • Е
    Екатерина
    4 июня 2024
    Мутяньюй - часть Великой Китайской стены
    Спасибо за экскурсию, Василий - прекрасный человек, интересно рассказал о жизни в Китае, с юмором и хорошим уровнем русского языка!
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    На стене даже носил нашего младшего ребенка на руках, что очень помогало. После стены заехали во вкусный местный ресторан и потом на очень приятную чайную церемонию. Мы остались очень довольны проведенным временем, всё отлично!

Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Пекину в июле 2024
Сейчас в Пекине в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 270 до 290. Туристы уже оставили гидам 87 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Пекине (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 87 ⭐ отзывов, цены от $270. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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