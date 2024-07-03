1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Пекин: Аутентичное путешествие по историческим местам
Откройте для себя душу Китая на экскурсии по Пекину: от Запретного Города до традиционной чайной церемонии
Завтра в 17:00
6 июля в 09:00
$270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Мутяньюй: Величие Великой Китайской стены и чайная церемония в Пекине
Погрузитесь в историю Китая с экскурсией на Мутяньюй, где вас ждут захватывающие виды и незабываемая чайная церемония
Начало: В вашем отеле в центре Пекина
Завтра в 08:00
6 июля в 08:00
$290 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие до Мутяньюй - и обратно
Китайская стена, утка по-пекински и дегустация чая - всё это в одной экскурсии! Комфортабельный трансфер и незабываемые впечатления гарантированы
Начало: В холле отеля путешествеников в городе или по дого...
Завтра в 08:30
6 июля в 08:30
$290 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга3 июля 2024Отличная возможность посетить знаковые места столицы за один визит. Николай хороший расказчик с отменным чувством юмора, в беседе можно многое понять про китайскую реальность. Экскурсию рекомендую - комфортно, чётко и интересно.
- ВВладимир2 июля 2024Провели незабываемый день с гидом Василием. Василий - интересный рассказчик, легко переключающийся с исторических тем на рассказ о жизни современного
- ААнастасия30 июня 2024Перед экскурсией были некоторые вопросы, организатор быстро отвечала на них. Экскурсия прошла отлично, даже заехали еще в дополнительно место, хотя в графике его не было. Все супер. Спасибо
- ССветлана30 июня 202426.06.2024. День провели великолепно!! Несмотря на жару, настроение было супер благодаря гиду Василию! Отличный рассказчик, с чувством юмора, внимательный к
- ААнна29 июня 2024Большое спасибо Петру за экскурсию! Мы остались в восторге. Великолепно знает материал, очень интересно рассказывает.
- AAlexey26 июня 2024Гид Вася молодец!
- ЕЕкатерина15 июня 2024После этой поездки невозможно не влюбиться в Китай! Все было прекрасно от начала и до конца. Спасибо и процветания вам!
- ААлина10 июня 2024Петр очень пунктуальный, приехал забрал из отеля, все рассказал. На вопросы отвечал развернуто. Очень доброжелательный и располагающий к себе человек.
- ЕЕкатерина4 июня 2024Спасибо за экскурсию, Василий - прекрасный человек, интересно рассказал о жизни в Китае, с юмором и хорошим уровнем русского языка!
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Пекину в июле 2024
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