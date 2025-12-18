Однодневный тур по Пекину, соединяющий традиции и современные технологии: панорама Запретного города, прогулка по хутунам, чайная церемония, акробатика и ужин с уткой по-пекински.
Описание билета
Контрасты старого и нового Пекина
Тур открывает возможность увидеть контрасты китайской столицы за один день. Начните с панорамного вида на Запретный город с холма в парке Цзиншань, чтобы оценить масштаб имперского Пекина. Затем погрузитесь в атмосферу старого города: прогулка по хутунам Шичахай на велорикше покажет традиционные дворики, озера и повседневную жизнь местных жителей.
Чайная культура и футуристический Китай
После прогулки вы посетите чайную, где попробуете несколько сортов настоящего китайского чая и услышите историю его традиций. Далее тур переносит вас в современный технологический центр Ичжуан, где можно поиграть в шахматы с роботом и познакомиться с последними достижениями науки и технологий.
Вечерние впечатления и гастрономия
Вечер завершится культурно-гастрономическим акцентом: вы сможете увидеть захватывающее акробатическое шоу, а затем насладиться ужином с уткой по-пекински, где мастер нарезает блюдо перед вами и демонстрирует правильный способ подачи с блинчиками и соусом. Это сочетание традиций, искусства и гастрономии оставит незабываемые впечатления. Важная информация:
- Тур насыщенный и требует физической активности.
- Столик на ужин и билеты на акробатическое шоу рекомендуется бронировать заранее.
- Последовательность мероприятий может меняться гидом в зависимости от логистики, но все точки программы будут посещены.
- Входные билеты на достопримечательности, велорикшу, шоу и ужин оплачиваются отдельно.
- Обратите внимание на удобную обувь и одежду для активного дня.
Каждую субботу и воскресенье можно посетить, но необходимо забронировать экскурсию за 10 дней вперед.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк Цзиншань
- Хутуны Шичахай
- Технологический центр Ичжуан
- Акробатическое шоу
Что включено
- Услуги гида
- Комфортабельный трансфер на автомобиле
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Прокат велорикши по хутунам
- Билеты на акробатическое шоу
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и как рано покупать?
Когда: Каждую субботу и воскресенье можно посетить, но необходимо забронировать экскурсию за 10 дней вперед.
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Тур насыщенный и требует физической активности
- Столик на ужин и билеты на акробатическое шоу рекомендуется бронировать заранее
- Последовательность мероприятий может меняться гидом в зависимости от логистики, но все точки программы будут посещены
- Входные билеты на достопримечательности, велорикшу, шоу и ужин оплачиваются отдельно
- Обратите внимание на удобную обувь и одежду для активного дня
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Пекина
Похожие экскурсии из Пекина
Индивидуальная
до 6 чел.
Пекин классический и современный
Погрузитесь в 5000-летнюю историю и современность Пекина, открывая его тайны от древних храмов до небоскребов
Сегодня в 08:30
Завтра в 18:30
$270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Гуляем по Пекину! Древние памятники и традиции
В программе: площадь Тяньаньмэнь, Запретный город, храм Неба, чайная церемония и китайский цирк
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 07:00
Завтра в 00:30
$270 за всё до 6 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Пора в Пекин! Запретный город и чайная церемония
Погрузитесь в историю Пекина, посетив Запретный город, бывший императорский дворец династий Мин и Цин. Откройте для себя величие древнекитайской архитектуры
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$243
$270 за всё до 4 чел.