3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

Пекин классический и современный

Погрузитесь в 5000-летнюю историю и современность Пекина, открывая его тайны от древних храмов до небоскребов
Представьте себе путешествие, где каждый шаг открывает новую страницу истории, а следующий - погружает вас в ритм современной жизни.

Вас ждет экскурсия по Пекину, где древние улочки Хутунгов расскажут истории прошлого,
читать дальшеуменьшить

а величественный храм Юнхэгун приоткроет завесу тибетского буддизма.

Но Пекин не был бы собой, не показав своего современного лица: небоскребы, бурлящие жизнью районы и традиционные чайные дома создают уникальный контраст, который невозможно увидеть в другом месте.

Эта экскурсия - ваш шанс прикоснуться к истории и современности, узнать о культуре и традициях Китая.

Вам предстоит не просто осмотр достопримечательностей, но и погружение в атмосферу этого удивительного города, понимание его менталитета и культуры. Пекин ждет вас, чтобы показать свои самые яркие краски и поделиться неповторимыми впечатлениями

5
107 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход и комфорт
  • 🏛 Уникальные исторические места
  • 🌆 Современные районы и небоскребы
  • 🕉 Погружение в буддистскую культуру
  • 🍵 Дегустация традиционного китайского чая
  • 🚐 Комфортабельный транспорт
Пекин классический и современный
Пекин классический и современный
Пекин классический и современный

Что можно увидеть

  • Центральная площадь Тяньаньмэнь
  • Парк Цзиншань
  • Императорский дворец
  • Старый город Хутунг
  • Ламаистский храм Юнхэгун
  • Современные небоскребы

Описание экскурсии

Пекин сквозь столетия

На центральной площади Тяньаньмэнь вы узнаете, когда, кем и для каких целей она была построена и какие мероприятия проходят на ней в наши дни. А с высоты живописного парка Цзиншань рассмотрите Императорский дворец и панораму всего Пекина. Далее мы поедем в Старый город Хутунг — гуляя по его узким улочкам, вы представите, как выглядел Пекин несколько веков назад и услышите о повседневной жизни горожан того времени.

Храм Юнхэгун, небоскребы и чайный дом

Ламаистский храм Юнхэгун покорит вас красотой и атмосферой глубокого спокойствия и умиротворения. Я расскажу историю появления этого тибетского уголка в центре шумного Пекина и расшифрую самые важные буддистские символы в его интерьерах. Далее мы заедем в традиционный чайный дом на дегустацию и, по желанию, сделаем остановку на обед в ресторане для местных. В завершение вы посетите современную часть Пекина с небоскребами и бурлящей жизнью 21 века.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном легковом авто, минивэне или автобусе (зависит от количества человек)
  • Входные билеты не включены в стоимость: парк Цзиншань — 2 юаня с человека, храм Юнхэгун — 25 юаней с человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Софья
Софья — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 9881 туриста
Я родилась на севере Китая, а в Пекин приехала в 2007 году. При этом я свободно говорю по-русски, потому что жила в России. Сначала мы вместе с мужем Николаем работали гидами
читать дальшеуменьшить

и переводчиками. Позже собрали вокруг себя команду близких по духу людей. И сегодня мы с радостью делимся знаниями о нашей удивительной стране. Наши маршруты охватывают не только главные достопримечательности, но и малоизвестные места, которые самостоятельные путешественники находят редко. Мы делаем каждую экскурсию живой и насыщенной. Адаптируем информацию под интересы группы, чтобы вы не просто увидели Пекин, а почувствовали его атмосферу. Нам важно, чтобы после поездки у вас остались не только фото, но и настоящее понимание страны, в которую, возможно, захочется вернуться.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 107 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
100
4
5
3
2
2
1
М
гид Лёня забрал нас из отеля и показал нам Пекин с лучших его сторон! он хорошо знает русский язык и говорит на нем свободно! это тут очень важно! локации на
читать дальшеуменьшить

которых мы побывали разнообразные, рассказ о них был очень интересен! Под нас специально изменили часть программы. за что огромное спасибо! мы попросили заменить Площадь на Храм Неба! в остальном все было сделано как и указано в ожиданиях от экскурсии. еще очень запомнилась чайная церемония и ужин в ресторане для местных. это было незабываемо! спасибо Лёня за экскурсию и Софья за организацию! 🔥

гид Лёня забрал нас из отеля и показал нам Пекин с лучших его сторон! он хорошо
гид Лёня забрал нас из отеля и показал нам Пекин с лучших его сторон! он хорошо
гид Лёня забрал нас из отеля и показал нам Пекин с лучших его сторон! он хорошо
гид Лёня забрал нас из отеля и показал нам Пекин с лучших его сторон! он хорошо
гид Лёня забрал нас из отеля и показал нам Пекин с лучших его сторон! он хорошо
гид Лёня забрал нас из отеля и показал нам Пекин с лучших его сторон! он хорошо
гид Лёня забрал нас из отеля и показал нам Пекин с лучших его сторон! он хорошо
Вам был полезен этот отзыв?
С
Это была наша первая экскурсия в Пекине. Гид Леонид, хорошо говорит и понимает по русскому, доброжилательный, общительный, встретил нас в холе нашего отеля. Много рассказывал, все очень интересно, в парке
читать дальшеуменьшить

Цзиншань хорошие виды, много зелени, гид давал рекомендации с каких точек хорошие кадры получаются, погуляли по старому городу. Экскурсия очень понравилась, все было интересно, с погодой тоже очень повезло. Леонид помог организовать обед, в кафе не кого не было, все очень вкусно, три вида шашлыков, сладкий хлеб, жареная картошка. Все очень вкусно и по цене не дорого. Также гид Леонид дал рекомендации где лучше гулять, где обедать, посоветовал хорошие торговые центры в районе нашего отелч. Спасибо, первый день в Пекине получился насыщенным и интересным!

Это была наша первая экскурсия в Пекине. Гид Леонид, хорошо говорит и понимает по русскому, доброжилательный,
Это была наша первая экскурсия в Пекине. Гид Леонид, хорошо говорит и понимает по русскому, доброжилательный,
Это была наша первая экскурсия в Пекине. Гид Леонид, хорошо говорит и понимает по русскому, доброжилательный,
Это была наша первая экскурсия в Пекине. Гид Леонид, хорошо говорит и понимает по русскому, доброжилательный,
Это была наша первая экскурсия в Пекине. Гид Леонид, хорошо говорит и понимает по русскому, доброжилательный,
Это была наша первая экскурсия в Пекине. Гид Леонид, хорошо говорит и понимает по русскому, доброжилательный,
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Сегодня с семьей в составе 4 человек: 2 взрослых + 2 детей (10 и 15 лет) побывали на этой экскурсии с гидом Лёней.
Все очень понравилось: встретил в аэропорту на комфортабельном
читать дальшеуменьшить

минивэне, для каждого бутылочки с водой - очень предусмотрительно.
Лёня прекрасно говорит по-русски, отвечал на все наши вопросы по абсолютно разной тематике. Впечатлил даже подростка)
Исторических факты были интересно преподнесены, без скучных дат и монотонных рассказов: всего в меру. Понравилась его общительность и коммуникабельность. Не давал нам заскучать на протяжении всего маршрута.
Хотя мы были очень уставшие с самолета, успели все обзорно посмотреть. Площадь проехали на машине с нашего согласия: и это было лучшее решение, т. к жара и огромные очереди. Нам такого посещения достаточно.
Однозначно рекомендую гида и маршрут. Все на 10 из 10 👍

Вам был полезен этот отзыв?
Н
Была пересадка 10 часов в Пекине, воспользовались услугами гида, все было очень здорово, гид рассказал много интересного о Пекине, свозил покушать самую вкусную утку по Пекински, такую вкусную утку я не ела никогда. Все прошло хорошо и интересно, рекомендую.
Была пересадка 10 часов в Пекине, воспользовались услугами гида, все было очень здорово, гид рассказал много
Была пересадка 10 часов в Пекине, воспользовались услугами гида, все было очень здорово, гид рассказал много
Вам был полезен этот отзыв?
Дарья
Были на экскурсии с гидом Александром. Все очень понравилось, интересный маршрут, понятная подача информации, мы остались довольны
Вам был полезен этот отзыв?
Юлия
Все организовано замечательно. Встретили из аэропорта. Куратор всегда на связи. Посетили все места которые заявлены в туре, очень интересная экскурсия. Отдельное спасибо экскурсоводу за душевность и терпение с нашей непростой
читать дальшеуменьшить

группой). На следующий день после экскурсии по Пекину договорились на поездку на китайскую стену, уже без гида, но водитель помог со всеми организационными вопросами, отвез везде, покормил. Закончили наши два дня в китайском цирке. Дети в восторге, спасибо вам огромное. Всем рекомендую.

Все организовано замечательно. Встретили из аэропорта. Куратор всегда на связи. Посетили все места которые заявлены в
Все организовано замечательно. Встретили из аэропорта. Куратор всегда на связи. Посетили все места которые заявлены в
Все организовано замечательно. Встретили из аэропорта. Куратор всегда на связи. Посетили все места которые заявлены в
Все организовано замечательно. Встретили из аэропорта. Куратор всегда на связи. Посетили все места которые заявлены в
Все организовано замечательно. Встретили из аэропорта. Куратор всегда на связи. Посетили все места которые заявлены в
Все организовано замечательно. Встретили из аэропорта. Куратор всегда на связи. Посетили все места которые заявлены в
Все организовано замечательно. Встретили из аэропорта. Куратор всегда на связи. Посетили все места которые заявлены в
Все организовано замечательно. Встретили из аэропорта. Куратор всегда на связи. Посетили все места которые заявлены в+2
Все организовано замечательно. Встретили из аэропорта. Куратор всегда на связи. Посетили все места которые заявлены в
Все организовано замечательно. Встретили из аэропорта. Куратор всегда на связи. Посетили все места которые заявлены в
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Пекина

Похожие экскурсии на «Пекин классический и современный»

Открывая Пекин: история и культура столицы Китая
На машине
8 часов
93 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Открывая Пекин: история и культура столицы Китая
Пекин - город контрастов и истории. Узнайте больше о его величии, посетив главные достопримечательности столицы Китая
Начало: В центре города, по договорённости в аэропорту
23 авг в 08:30
25 авг в 08:30
от $320 за всё до 5 чел.
Великая Китайская стена и старый Пекин
На машине
9 часов
26 отзывов
Групповая
Великая Китайская стена и старый Пекин
Истории, легенды и чайная церемония в сердце Поднебесной
Начало: По договору
Расписание: ежедневно в 08:00 и 17:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$160 за человека
В пригород Пекина - на участок Китайской стены Цзюйюнгуань и в ущелье Лунцинся
На машине
8 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
В пригород Пекина - на участок Китайской стены Цзюйюнгуань и в ущелье Лунцинся
Путешествие к Великой Китайской стене и в живописное ущелье Лунцинся. Исторические факты, легенды и захватывающие виды ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: В вашем отеле или аэропорте
Завтра в 08:00
19 авг в 08:00
от $390 за всё до 6 чел.
Аутентичный Пекин: храм Конфуция + Великая Китайская стена
На машине
8 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Аутентичный Пекин: храм Конфуция + Великая Китайская стена
Отправиться на участок Мутяньюй, в древний храм китайского философа и магазин шёлка
19 авг в 09:00
20 авг в 09:00
от $290 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Пекине. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Пекине
от $270 за экскурсию