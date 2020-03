3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Получил новый отличный опыт - гид Николай (Лую Джи Ю), муж Софьи, подарил прекрасные впечатления о городе, познакомил с Китайской культурой, помогал как переводчик в общении с местными жителями (которые обычно говорят только по-китайски и не понимают даже Yes or No и не могут прочитать табличку на английском с названием отеля;)



Николай учился в России, поэтому хорошо говорит по-русски. Сам китаец, поэтому хорошо знает и любит свой город, что кардинально отличает от типичного «отельного гида».



Рекомендую!