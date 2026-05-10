3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вас ждет экскурсия по Пекину, где древние улочки Хутунгов расскажут истории прошлого,
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход и комфорт
- 🏛 Уникальные исторические места
- 🌆 Современные районы и небоскребы
- 🕉 Погружение в буддистскую культуру
- 🍵 Дегустация традиционного китайского чая
- 🚐 Комфортабельный транспорт
Что можно увидеть
- Центральная площадь Тяньаньмэнь
- Парк Цзиншань
- Императорский дворец
- Старый город Хутунг
- Ламаистский храм Юнхэгун
- Современные небоскребы
Описание экскурсии
Пекин сквозь столетия
На центральной площади Тяньаньмэнь вы узнаете, когда, кем и для каких целей она была построена и какие мероприятия проходят на ней в наши дни. А с высоты живописного парка Цзиншань рассмотрите Императорский дворец и панораму всего Пекина. Далее мы поедем в Старый город Хутунг — гуляя по его узким улочкам, вы представите, как выглядел Пекин несколько веков назад и услышите о повседневной жизни горожан того времени.
Храм Юнхэгун, небоскребы и чайный дом
Ламаистский храм Юнхэгун покорит вас красотой и атмосферой глубокого спокойствия и умиротворения. Я расскажу историю появления этого тибетского уголка в центре шумного Пекина и расшифрую самые важные буддистские символы в его интерьерах. Далее мы заедем в традиционный чайный дом на дегустацию и, по желанию, сделаем остановку на обед в ресторане для местных. В завершение вы посетите современную часть Пекина с небоскребами и бурлящей жизнью 21 века.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном легковом авто, минивэне или автобусе (зависит от количества человек)
- Входные билеты не включены в стоимость: парк Цзиншань — 2 юаня с человека, храм Юнхэгун — 25 юаней с человека
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
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Отзывы и рейтинг
Все очень понравилось: встретил в аэропорту на комфортабельном