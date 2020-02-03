3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Раскрыть все грани загадочной китайской столицы на насыщенной авто-пешеходной экскурсии

Софья
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Софья – ваш гид
Вы прикоснетесь к 5000-летней истории Пекина и увидите, чем он живет сегодня.

Я покажу Старый город и район небоскребов, древний ламаистский храм и центральную площадь.

Расскажу о китайских традициях, культуре, менталитете и помогу понять эту удивительную страну!
$110 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 5 человек
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У этой экскурсии3 отзыва
4.67
Пекин классический и современный
Пекин классический и современный

Что вас ожидает

Пекин сквозь столетия
На центральной площади Тяньаньмэнь вы узнаете, когда, кем и для каких целей она была построена и какие мероприятия проходят на ней в наши дни. А с высоты живописного парка Диньшань рассмотрите Императорский дворец и панораму всего Пекина. Далее мы поедем в Старый город Хутунг — гуляя по его узким улочкам, вы представите, как выглядел Пекин несколько веков назад и услышите о повседневной жизни горожан того времени.

Храм Юнхэгун, небоскребы и чайный дом
Ламаистский храм Юнхэгун покорит вас красотой и атмосферой глубокого спокойствия и умиротворения. Я расскажу историю появления этого тибетского уголка в центре шумного Пекина и расшифрую самые важные буддистские символы в его интерьерах. Далее мы заедем в традиционный чайный дом на дегустацию и, по желанию, сделаем остановку на обед в ресторане для местных. В завершение вы посетите современную часть Пекина с небоскребами и бурлящей жизнью 21 века.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне
  • Входные билеты не включены в стоимость: парк Диньшань — 2 юаня с человека, храм Юнхэгун — 25 юаней с человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Пекин классический и современный
Пекин классический и современный
Пекин классический и современный
Пекин классический и современный
Пекин классический и современный
Пекин классический и современный
Пекин классический и современный
Пекин классический и современный
Пекин классический и современный
Пекин классический и современный
Пекин классический и современный
Пекин классический и современный
Пекин классический и современный

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Софья
Софья
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Софья, мне 30 лет. Родилась на севере Китая, вместе с мужем Николаем работаю гидом и переводчиком в Пекине более 5 лет. Я жила в России, поэтому свободно говорю по-русски. С радостью поделюсь своими знаниями и покажу самые интересные места нашей удивительной страны!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

3 февраля 2020
Софья - прекрасный гид, несмотря на сложную ситуацию в Пекине, связанную с эпидемией, она смогла показать нам этот удивительный город так, что нам очень хочется вернуться. И, конечно, в следующей поездке нашим гидом, да и водителем, будет только Софья. Спасибо!
9 января 2020
Софья хорошо говорит по-русски, всё понятно, рассказывает интересно, многое знает о своей стране. Экскурсия понравилась, рекомендую!
7 января 2020
Получил новый отличный опыт - гид Николай (Лую Джи Ю), муж Софьи, подарил прекрасные впечатления о городе, познакомил с Китайской культурой, помогал как переводчик в общении с местными жителями (которые обычно говорят только по-китайски и не понимают даже Yes or No и не могут прочитать табличку на английском с названием отеля;)

Николай учился в России, поэтому хорошо говорит по-русски. Сам китаец, поэтому хорошо знает и любит свой город, что кардинально отличает от типичного «отельного гида».

Рекомендую!

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