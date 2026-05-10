3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Представьте себе путешествие, где каждый шаг открывает новую страницу истории, а следующий - погружает вас в ритм современной жизни.Вас ждет экскурсия по Пекину, где древние улочки Хутунгов расскажут истории прошлого,

а величественный храм Юнхэгун приоткроет завесу тибетского буддизма. Но Пекин не был бы собой, не показав своего современного лица: небоскребы, бурлящие жизнью районы и традиционные чайные дома создают уникальный контраст, который невозможно увидеть в другом месте. Эта экскурсия - ваш шанс прикоснуться к истории и современности, узнать о культуре и традициях Китая. Вам предстоит не просто осмотр достопримечательностей, но и погружение в атмосферу этого удивительного города, понимание его менталитета и культуры. Пекин ждет вас, чтобы показать свои самые яркие краски и поделиться неповторимыми впечатлениями

Описание экскурсии

Пекин сквозь столетия

На центральной площади Тяньаньмэнь вы узнаете, когда, кем и для каких целей она была построена и какие мероприятия проходят на ней в наши дни. А с высоты живописного парка Цзиншань рассмотрите Императорский дворец и панораму всего Пекина. Далее мы поедем в Старый город Хутунг — гуляя по его узким улочкам, вы представите, как выглядел Пекин несколько веков назад и услышите о повседневной жизни горожан того времени.

Храм Юнхэгун, небоскребы и чайный дом

Ламаистский храм Юнхэгун покорит вас красотой и атмосферой глубокого спокойствия и умиротворения. Я расскажу историю появления этого тибетского уголка в центре шумного Пекина и расшифрую самые важные буддистские символы в его интерьерах. Далее мы заедем в традиционный чайный дом на дегустацию и, по желанию, сделаем остановку на обед в ресторане для местных. В завершение вы посетите современную часть Пекина с небоскребами и бурлящей жизнью 21 века.

Организационные детали