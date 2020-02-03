3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Пекин сквозь столетия

На центральной площади Тяньаньмэнь вы узнаете, когда, кем и для каких целей она была построена и какие мероприятия проходят на ней в наши дни. А с высоты живописного парка Диньшань рассмотрите Императорский дворец и панораму всего Пекина. Далее мы поедем в Старый город Хутунг — гуляя по его узким улочкам, вы представите, как выглядел Пекин несколько веков назад и услышите о повседневной жизни горожан того времени.

Храм Юнхэгун, небоскребы и чайный дом

Ламаистский храм Юнхэгун покорит вас красотой и атмосферой глубокого спокойствия и умиротворения. Я расскажу историю появления этого тибетского уголка в центре шумного Пекина и расшифрую самые важные буддистские символы в его интерьерах. Далее мы заедем в традиционный чайный дом на дегустацию и, по желанию, сделаем остановку на обед в ресторане для местных. В завершение вы посетите современную часть Пекина с небоскребами и бурлящей жизнью 21 века.