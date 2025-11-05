Экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с культурным наследием Пекина. Посетители увидят величественный Запретный город, бывший императорский дворец, и узнают о его богатой истории. Завершает программу традиционная китайская чайная церемония, где можно попробовать различные виды чая и узнать об особенностях их приготовления. Рекомендуется бронировать экскурсию заранее, чтобы гарантировать посещение всех запланированных мест

Описание экскурсии

Запретный город был императорским дворцом во времена династий Мин и Цин. Ранее он назывался Цзыцзиньчэн и находился на центральной оси Пекина. На его территории расположено более 70 больших и малых дворцов. По легенде, в Запретном городе насчитывается 9999,5 комнат.

Чайная церемония. Вы познакомитесь с китайской чайной культурой, узнаете особенности проведения церемонии и попробуете популярные виды китайского чая.

Организационные детали

Важно: бронируйте экскурсию заранее, не менее чем за 10 дней. Если в Запретный город не окажется билетов, можем заменить его посещение осмотром Летнего дворца или храма Неба

Обязательно берите с собой паспорт

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

