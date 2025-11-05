Мои заказы

Пора в Пекин! Запретный город и чайная церемония

Погрузитесь в историю Пекина, посетив Запретный город, бывший императорский дворец династий Мин и Цин. Откройте для себя величие древнекитайской архитектуры
Экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с культурным наследием Пекина.

Посетители увидят величественный Запретный город, бывший императорский дворец, и узнают о его богатой истории.

Завершает программу традиционная китайская чайная церемония, где можно попробовать различные виды чая и узнать об особенностях их приготовления.

Рекомендуется бронировать экскурсию заранее, чтобы гарантировать посещение всех запланированных мест
4.6
13 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏯 Посещение Запретного города
  • 🍵 Участие в чайной церемонии
  • 📜 Узнать о династиях Мин и Цин
  • 🎟 Бронирование заранее
  • 👥 Индивидуальный подход
Пора в Пекин! Запретный город и чайная церемония© Андрей
Пора в Пекин! Запретный город и чайная церемония© Андрей
Пора в Пекин! Запретный город и чайная церемония© Андрей
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя18
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Что можно увидеть

  • Запретный город

Описание экскурсии

Запретный город был императорским дворцом во времена династий Мин и Цин. Ранее он назывался Цзыцзиньчэн и находился на центральной оси Пекина. На его территории расположено более 70 больших и малых дворцов. По легенде, в Запретном городе насчитывается 9999,5 комнат.

Чайная церемония. Вы познакомитесь с китайской чайной культурой, узнаете особенности проведения церемонии и попробуете популярные виды китайского чая.

Организационные детали

  • Важно: бронируйте экскурсию заранее, не менее чем за 10 дней. Если в Запретный город не окажется билетов, можем заменить его посещение осмотром Летнего дворца или храма Неба
  • Обязательно берите с собой паспорт
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Вход в Запретный город: с 1 апреля по 31 октября — 60 юаней за чел., с 1 ноября по 31 марта — 40 юаней за чел.
  • Проезд: на такси (200 юаней) или на метро (35 юаней за чел.)
  • За дополнительную плату можем увеличить продолжительность экскурсии — подробности в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 81 туриста
Здравствуйте! Меня зовут Андрей. Я жил в России, в 2010 году окончил Чанчуньский институт русского языка и уже 11 лет работаю в туризме. Очень хорошо знаю историю Пекина и его современность. Свободно говорю по-русски. Если вы хотите путешествовать по Пекину, пишите мне и моей команде!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
3
2
1
1
Olga
Olga
5 ноя 2025
Сегодня нас встретил гид Андрей прямо с аэропорта, и мы сразу же поехали на экскурсию, храм неба и чайная церемония в уютном зале нас радушно встречали! Так как заселение в
читать дальше

отель у нас только в 15.00, мы поехали смотреть Великую Китайскую стену
Там гуляли часа 1.5, после поехали на вкусный обед, заказали утку по-Пекински, порции у них огромные, салат можно брать на всю семью один, так же и рис, утку хорошо сто подсказали что бы взяли половину порции))))

Сегодня нас встретил гид Андрей прямо с аэропорта, и мы сразу же поехали на экскурсию, храмСегодня нас встретил гид Андрей прямо с аэропорта, и мы сразу же поехали на экскурсию, храмСегодня нас встретил гид Андрей прямо с аэропорта, и мы сразу же поехали на экскурсию, храмСегодня нас встретил гид Андрей прямо с аэропорта, и мы сразу же поехали на экскурсию, храмСегодня нас встретил гид Андрей прямо с аэропорта, и мы сразу же поехали на экскурсию, храмСегодня нас встретил гид Андрей прямо с аэропорта, и мы сразу же поехали на экскурсию, храмСегодня нас встретил гид Андрей прямо с аэропорта, и мы сразу же поехали на экскурсию, храмСегодня нас встретил гид Андрей прямо с аэропорта, и мы сразу же поехали на экскурсию, храмСегодня нас встретил гид Андрей прямо с аэропорта, и мы сразу же поехали на экскурсию, храмСегодня нас встретил гид Андрей прямо с аэропорта, и мы сразу же поехали на экскурсию, храм
Н
Надежда
25 окт 2025
У нас не получилось попасть в запретный город, так как поздно начали искать экскурсию. Мы скорректировали маршрут и точки экскурсии в переписке и договорились о цене. Вышло даже лучше чем
читать дальше

планировали. Нам досталась гид Катя. Отличный гид, без опозданий, все четко, интересно. Катя рассказала историю с примерами и сравнениями с нашей страной. Очень круто вышло и все сразу стало понятно.
Спасибо за экскурсию. Жаль были проездом на один день.

V
Viktor
3 окт 2025
Посетили Запретный город с гидом Катей. Все очень понравилось! Огромное спасибо Кате за профессионализм, внимание к деталям и душевное отношение к нам.
Вероника
Вероника
5 сен 2025
Все понравилось, забрали-отвезли с отеля, по локациям тоже перемещались на автомобили.
Андрей все рассказывал, показывал. Умеет поддержать диалог. Фоткал нас при необходимости, помогал выбрать локацию для фото)
Все понравилось, забрали-отвезли с отеля, по локациям тоже перемещались на автомобили.
Ирина
Ирина
1 авг 2025
Огромная благодарность Андрею, что отозвался за день до экскурсии и спланировал ее в экстренном, можно сказать режиме! Экскурсия получилась очень познавательная и насыщенная, благодаря отличным организаторским навыкам гида Миши, мы
читать дальше

успели за 7 часов все, что хотели посмотреть и даже больше. Очень много познавательной и интересной информации о жизни в Китае, как исторической, так и современной. Огромная благодарность и Андрею, и Мише-обязательно вернёмся в Пекин, экскурсии - только с вами!

Огромная благодарность Андрею, что отозвался за день до экскурсии и спланировал ее в экстренном, можно сказать
Юлия
Юлия
10 июл 2025
Хороший маршрут, красивые виды из парка Цзиншань, в Храме Неба было все бегом и без особых деталей, в целом рассказ не очень содержательный. Как ни странно, очень интересная чайная церемония:
читать дальше

и рассказ увлекательный и традиции интересные, и чай вкусный! Покупать ничего не стали, невероятно дорого. Чайная была в Олимпийском парке, можно было хоть бегло показать известные здания и стадионы, но мы проехали мимо. . По чаю, Потом в другой день сами съездили на такси на Чайную улицу Малиандао, вот там очень рекомендую торговый центр с сотней магазинчиков: те же церемонии, мы уже знали, что ищем, накупили гору чая! На вечер гид помог с билетами в Красный театр на акробатическое шоу. Само шоу великолепно! Но рядом в нашем ряду сидели люди с билетами за 280 юаней, а мы заплатили по 380 за каждого, а нас было 4 человека, не айс!

Хороший маршрут, красивые виды из парка Цзиншань, в Храме Неба было все бегом и без особыхХороший маршрут, красивые виды из парка Цзиншань, в Храме Неба было все бегом и без особыхХороший маршрут, красивые виды из парка Цзиншань, в Храме Неба было все бегом и без особыхХороший маршрут, красивые виды из парка Цзиншань, в Храме Неба было все бегом и без особыхХороший маршрут, красивые виды из парка Цзиншань, в Храме Неба было все бегом и без особыхХороший маршрут, красивые виды из парка Цзиншань, в Храме Неба было все бегом и без особыхХороший маршрут, красивые виды из парка Цзиншань, в Храме Неба было все бегом и без особыхХороший маршрут, красивые виды из парка Цзиншань, в Храме Неба было все бегом и без особыхХороший маршрут, красивые виды из парка Цзиншань, в Храме Неба было все бегом и без особыхХороший маршрут, красивые виды из парка Цзиншань, в Храме Неба было все бегом и без особых
Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Спасибо ваш отзыв,
У вас хорошие места. Рядом с серединой сцены. Разные место,цены тоже разные)))
Я улучшу нашу работу и постараюсь сделать ее хорошо！
Е
Елена
10 мая 2025
Все очень понравилось. Прошли по старому городу, сходили в китайский цирк. Андрей все интересно рассказал, откликался на все просьбы, фотографировал нас на каждом шагу. Спасибо! Всем рекомендую.
Марина
Марина
4 мая 2025
Нашим экскурсоводом был Рома. Мы получили большое удовольствие от общения с внимательным и хорошо знающим город гидом. Посетили Храм неба, Запретный город, чайную церемонию. Понравилась экскурсия в музей шелка. Была возможность приобрести аутентичные сувениры из Китая. Рекомендуем эту экскурсию.
Нашим экскурсоводом был Рома. Мы получили большое удовольствие от общения с внимательным и хорошо знающим городНашим экскурсоводом был Рома. Мы получили большое удовольствие от общения с внимательным и хорошо знающим городНашим экскурсоводом был Рома. Мы получили большое удовольствие от общения с внимательным и хорошо знающим городНашим экскурсоводом был Рома. Мы получили большое удовольствие от общения с внимательным и хорошо знающим городНашим экскурсоводом был Рома. Мы получили большое удовольствие от общения с внимательным и хорошо знающим город
А
Антонов
26 апр 2025
У нас был гид Софья, русский язык оставляет желать лучшего, подача материала просто поверхностная из википедии вообще не впечатлило, экскурсия отвратительная просто за 10 минут пробежались по запретному городу, и быстро повезли пить чай, благо чай оказался действительно вкусным это спасло их от единицы
Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв! Сожалеем, что ваши ожидания не оправдались. Запретный город занимает площадь 720 тысяч квадратных метров — пройти его
читать дальше

за 10 минут невозможно. Гид провёл вас почти 2 часа и сделал много фотографий. Мы проведем работу над ошибками и в впредь постараемся удовлетворить потребности наших клиентов.

Н
Наталья
14 апр 2025
Благодарим за проведенную экскурсию! У нас была экскурсовод Лилия, пунктуальная, очень дружелюбная, старалась отвечать на наши вопросы (хотя конечно небольшой языковой барьер присутствует). Прогулка по Запретному городу понравилась. Чайная дегустация
читать дальше

проходила в чайном магазине (проводил на русском языке сотрудник магазина), непродолжительная по времени, но проводят хорошо (дети младшего школьного возраста были в восторге:)). Цены в магазине довольно высокие, небольшая упаковка чая начинается от 280 юаней. Поскольку любителями чая мы не являемся, не могу оценить соотношение цена/качество.

Е
Елена
12 апр 2025
Спасибо экскурсоводу Кате за содержательный и увлекательный рассказ. Отдельная благодарность за помощь с трансфером в аэропорт.
Если вы в Пекине первый раз, рекомендую воспользоваться услугами гида, самостоятельно трудно даже такси заказать.
И отдельное спасибо Андрею за правильные советы по оформлению разрешения на выход в город при транзите👍
И
Ирина
6 апр 2025
Прекрасная познавательная экскурсия и отличный гид Лилия. Очень рекомендуем 👍, без гида на этих достопримечательностях мы сами не справились бы точно … Весьма клиентоориентированы, учли все наши пожелания и хотелки, охотно помогали, отвечали подробно на все вопросы, большое спасибо 🙏
М
Максим
30 мар 2025
Очень комфортные ребята. Встретили в отеле, все подсказали, довезли. Внутри очень много рассказали о деталях, которые на первый взгляд и не обратил бы внимание.
Очень комфортные ребята. Встретили в отеле, все подсказали, довезли. Внутри очень много рассказали о деталях, которыеОчень комфортные ребята. Встретили в отеле, все подсказали, довезли. Внутри очень много рассказали о деталях, которыеОчень комфортные ребята. Встретили в отеле, все подсказали, довезли. Внутри очень много рассказали о деталях, которыеОчень комфортные ребята. Встретили в отеле, все подсказали, довезли. Внутри очень много рассказали о деталях, которыеОчень комфортные ребята. Встретили в отеле, все подсказали, довезли. Внутри очень много рассказали о деталях, которыеОчень комфортные ребята. Встретили в отеле, все подсказали, довезли. Внутри очень много рассказали о деталях, которыеОчень комфортные ребята. Встретили в отеле, все подсказали, довезли. Внутри очень много рассказали о деталях, которые

Входит в следующие категории Пекина

Похожие экскурсии из Пекина

Пекин и его достопримечательности + чайная церемония
На машине
На микроавтобусе
6 часов
-
5%
19 отзывов
Индивидуальная
до 14 чел.
Пекин и его достопримечательности + чайная церемония
Путешествие в сердце Пекина: от площади Тяньаньмэнь до чайной церемонии. Откройте для себя богатую историю и культуру Китая в одном туре
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
$293$308 за всё до 14 чел.
Гуляем по Пекину! Древние памятники и традиции
На машине
8 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Гуляем по Пекину! Древние памятники и традиции
В программе: площадь Тяньаньмэнь, Запретный город, храм Неба, чайная церемония и китайский цирк
Начало: В вашем отеле
11 ноя в 00:30
12 ноя в 00:00
$270 за всё до 6 чел.
Главное в Пекине + чайная церемония
На машине
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Главное в Пекине + чайная церемония
Комфортная поездка с гидом на автомобиле по историческим местам Пекина. Узнайте о связи Храма Неба с ритуалами и насладитесь пейзажами из парка Цзиншань
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
$350 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Пекине. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Пекине