Экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с культурным наследием Пекина.
Посетители увидят величественный Запретный город, бывший императорский дворец, и узнают о его богатой истории.
Завершает программу традиционная китайская чайная церемония, где можно попробовать различные виды чая и узнать об особенностях их приготовления.
Рекомендуется бронировать экскурсию заранее, чтобы гарантировать посещение всех запланированных мест
5 причин купить эту экскурсию
- 🏯 Посещение Запретного города
- 🍵 Участие в чайной церемонии
- 📜 Узнать о династиях Мин и Цин
- 🎟 Бронирование заранее
- 👥 Индивидуальный подход
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Запретный город
Описание экскурсии
Запретный город был императорским дворцом во времена династий Мин и Цин. Ранее он назывался Цзыцзиньчэн и находился на центральной оси Пекина. На его территории расположено более 70 больших и малых дворцов. По легенде, в Запретном городе насчитывается 9999,5 комнат.
Чайная церемония. Вы познакомитесь с китайской чайной культурой, узнаете особенности проведения церемонии и попробуете популярные виды китайского чая.
Организационные детали
- Важно: бронируйте экскурсию заранее, не менее чем за 10 дней. Если в Запретный город не окажется билетов, можем заменить его посещение осмотром Летнего дворца или храма Неба
- Обязательно берите с собой паспорт
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Вход в Запретный город: с 1 апреля по 31 октября — 60 юаней за чел., с 1 ноября по 31 марта — 40 юаней за чел.
- Проезд: на такси (200 юаней) или на метро (35 юаней за чел.)
- За дополнительную плату можем увеличить продолжительность экскурсии — подробности в переписке
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 81 туриста
Здравствуйте! Меня зовут Андрей. Я жил в России, в 2010 году окончил Чанчуньский институт русского языка и уже 11 лет работаю в туризме. Очень хорошо знаю историю Пекина и его современность. Свободно говорю по-русски. Если вы хотите путешествовать по Пекину, пишите мне и моей команде!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Olga
5 ноя 2025
Сегодня нас встретил гид Андрей прямо с аэропорта, и мы сразу же поехали на экскурсию, храм неба и чайная церемония в уютном зале нас радушно встречали! Так как заселение в
Н
Надежда
25 окт 2025
У нас не получилось попасть в запретный город, так как поздно начали искать экскурсию. Мы скорректировали маршрут и точки экскурсии в переписке и договорились о цене. Вышло даже лучше чем
V
Viktor
3 окт 2025
Посетили Запретный город с гидом Катей. Все очень понравилось! Огромное спасибо Кате за профессионализм, внимание к деталям и душевное отношение к нам.
Вероника
5 сен 2025
Все понравилось, забрали-отвезли с отеля, по локациям тоже перемещались на автомобили.
Андрей все рассказывал, показывал. Умеет поддержать диалог. Фоткал нас при необходимости, помогал выбрать локацию для фото)
Андрей все рассказывал, показывал. Умеет поддержать диалог. Фоткал нас при необходимости, помогал выбрать локацию для фото)
Ирина
1 авг 2025
Огромная благодарность Андрею, что отозвался за день до экскурсии и спланировал ее в экстренном, можно сказать режиме! Экскурсия получилась очень познавательная и насыщенная, благодаря отличным организаторским навыкам гида Миши, мы
Юлия
10 июл 2025
Хороший маршрут, красивые виды из парка Цзиншань, в Храме Неба было все бегом и без особых деталей, в целом рассказ не очень содержательный. Как ни странно, очень интересная чайная церемония:
Андрей
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Спасибо ваш отзыв,
У вас хорошие места. Рядом с серединой сцены. Разные место,цены тоже разные)))
Я улучшу нашу работу и постараюсь сделать ее хорошо！
Спасибо ваш отзыв,
У вас хорошие места. Рядом с серединой сцены. Разные место,цены тоже разные)))
Я улучшу нашу работу и постараюсь сделать ее хорошо！
Е
Елена
10 мая 2025
Все очень понравилось. Прошли по старому городу, сходили в китайский цирк. Андрей все интересно рассказал, откликался на все просьбы, фотографировал нас на каждом шагу. Спасибо! Всем рекомендую.
Марина
4 мая 2025
Нашим экскурсоводом был Рома. Мы получили большое удовольствие от общения с внимательным и хорошо знающим город гидом. Посетили Храм неба, Запретный город, чайную церемонию. Понравилась экскурсия в музей шелка. Была возможность приобрести аутентичные сувениры из Китая. Рекомендуем эту экскурсию.
А
Антонов
26 апр 2025
У нас был гид Софья, русский язык оставляет желать лучшего, подача материала просто поверхностная из википедии вообще не впечатлило, экскурсия отвратительная просто за 10 минут пробежались по запретному городу, и быстро повезли пить чай, благо чай оказался действительно вкусным это спасло их от единицы
Андрей
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв! Сожалеем, что ваши ожидания не оправдались. Запретный город занимает площадь 720 тысяч квадратных метров — пройти его
Н
Наталья
14 апр 2025
Благодарим за проведенную экскурсию! У нас была экскурсовод Лилия, пунктуальная, очень дружелюбная, старалась отвечать на наши вопросы (хотя конечно небольшой языковой барьер присутствует). Прогулка по Запретному городу понравилась. Чайная дегустация
Е
Елена
12 апр 2025
Спасибо экскурсоводу Кате за содержательный и увлекательный рассказ. Отдельная благодарность за помощь с трансфером в аэропорт.
Если вы в Пекине первый раз, рекомендую воспользоваться услугами гида, самостоятельно трудно даже такси заказать.
И отдельное спасибо Андрею за правильные советы по оформлению разрешения на выход в город при транзите👍
Если вы в Пекине первый раз, рекомендую воспользоваться услугами гида, самостоятельно трудно даже такси заказать.
И отдельное спасибо Андрею за правильные советы по оформлению разрешения на выход в город при транзите👍
И
Ирина
6 апр 2025
Прекрасная познавательная экскурсия и отличный гид Лилия. Очень рекомендуем 👍, без гида на этих достопримечательностях мы сами не справились бы точно … Весьма клиентоориентированы, учли все наши пожелания и хотелки, охотно помогали, отвечали подробно на все вопросы, большое спасибо 🙏
М
Максим
30 мар 2025
Очень комфортные ребята. Встретили в отеле, все подсказали, довезли. Внутри очень много рассказали о деталях, которые на первый взгляд и не обратил бы внимание.
