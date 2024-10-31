На экскурсии с русскоязычным гидом вы погрузитесь в историю и культуру Китая.
Посетите Летний императорский дворец, роскошную резиденцию правителей, и Тибетский храм, один из крупнейших монастырей школы Гэлуг.
Узнайте о жизни императорских династий и традициях тибетского буддизма, наслаждаясь панорамными видами и атмосферой величественных сооружений
Посетите Летний императорский дворец, роскошную резиденцию правителей, и Тибетский храм, один из крупнейших монастырей школы Гэлуг.
Узнайте о жизни императорских династий и традициях тибетского буддизма, наслаждаясь панорамными видами и атмосферой величественных сооружений
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Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Что можно увидеть
Описание трансферПрошлое «королевской» жизни Летний императорский дворец — роскошная резиденция правителей нескольких китайских династий, расположенная на живописных окраинах столицы. Этот обширный парковый ансамбль — объект ЮНЕСКО — включает свыше 3000 зданий. До 1860-го года к западу от дворца тянулись обширные Императорские сады, где правители проводили время в уединении и умиротворении. Прогуляемся по изящным павильонам, насладимся панорамными видами на озёра и холмы, ощутим атмосферу былой императорской роскоши. Китайский храм Вторая часть нашего путешествия будет посвящена величественному Тибетскому храму, называемому также «Дворец мира и гармонии», «Храм Ламы» или «Ламаистский храм». Это один из крупнейших монастырей школы Гэлуг тибетского буддизма, возвышающийся на северо-востоке китайской столицы. Храмовый комплекс представляет собой органичный синтез китайской и тибетской архитектуры. Мы совершим прогулку по его колоритным дворам и залам, почувствуем величественную ауру этого священного места. Важная информация: Возьмите с собой:
- Деньги на входные билеты.
- Питьевую воду и перекус.
Ежедневно с 08:00 до 12:00. <br>Удобное время начала экскурсии можно обговорить с организатором.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Летний императорский дворец
- Тибетский храм
Что включено
- Индивидуальный трансфер с кондиционером
- Услуги профессионального русскоговорящего гида
Что не входит в цену
- Входные билеты - $27
- Питание
Место начала и завершения?
Обговаривается лично в WhatsApp
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 08:00 до 12:00.
Удобное время начала экскурсии можно обговорить с организатором.
Удобное время начала экскурсии можно обговорить с организатором.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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