Летний императорский дворец и Тибетский храм

Погрузитесь в историю и культуру Китая на индивидуальной экскурсии по Летнему императорскому дворцу и Тибетскому храму с русскоязычным гидом
На экскурсии с русскоязычным гидом вы погрузитесь в историю и культуру Китая.

Посетите Летний императорский дворец, роскошную резиденцию правителей, и Тибетский храм, один из крупнейших монастырей школы Гэлуг.

Узнайте о жизни императорских династий и традициях тибетского буддизма, наслаждаясь панорамными видами и атмосферой величественных сооружений

5 причин купить этот трансфер

  • 🏯 Уникальные архитектурные памятники
  • 📜 Интересные исторические факты
  • 🗣 Русскоязычный гид
  • 🌳 Живописные природные виды
  • 🙏 Величественная атмосфера тибетского буддизма
    • Летний императорский дворец и Тибетский храм
    Летний императорский дворец и Тибетский храм
    Летний императорский дворец и Тибетский храм
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00

    Что можно увидеть

  • Летний императорский дворец
  • Тибетский храм

    • Описание трансфер

    Прошлое «королевской» жизни Летний императорский дворец — роскошная резиденция правителей нескольких китайских династий, расположенная на живописных окраинах столицы. Этот обширный парковый ансамбль — объект ЮНЕСКО — включает свыше 3000 зданий. До 1860-го года к западу от дворца тянулись обширные Императорские сады, где правители проводили время в уединении и умиротворении. Прогуляемся по изящным павильонам, насладимся панорамными видами на озёра и холмы, ощутим атмосферу былой императорской роскоши. Китайский храм Вторая часть нашего путешествия будет посвящена величественному Тибетскому храму, называемому также «Дворец мира и гармонии», «Храм Ламы» или «Ламаистский храм». Это один из крупнейших монастырей школы Гэлуг тибетского буддизма, возвышающийся на северо-востоке китайской столицы. Храмовый комплекс представляет собой органичный синтез китайской и тибетской архитектуры. Мы совершим прогулку по его колоритным дворам и залам, почувствуем величественную ауру этого священного места. Важная информация: Возьмите с собой:
    • Деньги на входные билеты.
    • Питьевую воду и перекус.

    Ежедневно с 08:00 до 12:00. <br>Удобное время начала экскурсии можно обговорить с организатором.

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    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Летний императорский дворец
    • Тибетский храм
    Что включено
    • Индивидуальный трансфер с кондиционером
    • Услуги профессионального русскоговорящего гида
    Что не входит в цену
    • Входные билеты - $27
    • Питание
    Место начала и завершения?
    Обговаривается лично в WhatsApp
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно с 08:00 до 12:00.
    Удобное время начала экскурсии можно обговорить с организатором.
    Экскурсия длится около 7 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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