тот же день его не вносят в базу. Я забронировала тур день в день не зная этой особенности, нигде нет упоминания об этом. Поэтому мне предложили показать парк и отвезти на чайную церемонию, я согласилась, но не стоит соглашаться это совсем не стоит денег дворца и площади, я это потом поняла. Ещё на сайте можно эту экскурсию забронировать на одного человека, но оказывается должно быть минимум два человека чтобы экскурсия состоялась, об этом тоже заранее нигде не написано. Я заплатила двойную цену чтобы посмотреть издалека на императорский дворец, проехать мимо главной площади и съездить на чайную церемонию где рекламируют чай😂 Не повторяйте моих ошибок.