Жёлтый цвет символизирует власть, а красный - удачу. В Пекине вас ждут знаковые памятники и императорский дворец. Экскурсия расскажет, как история формировала национальную идентичность Китая. Узнайте о придворной жизни, философских учениях и влиянии глобализации. Путешествие откроет мир китайской культуры и вдохновит на её изучение. Площадь Тяньаньмэнь и Запретный город станут главными вехами вашего маршрута
5 причин купить эту экскурсию
- 🏯 Погружение в историю Китая
- 🖼️ Уникальные памятники культуры
- 📚 Знания о философии и учениях
- 🏰 Величие императорского дворца
- 🌏 Влияние глобализации на Китай
Что можно увидеть
- Монумент Народным героям
- Дворец согласия и мира
- Портрет Мао Цзэдуна
- Музей истории Китая
- Ворота и Дворец Солнечного Сияния
- Зал высшей гармонии
- Императорский сад
Описание экскурсии
Площадь Тяньаньмэнь
- Вы осмотрите Монумент Народным героям — величественный обелиск, увековечивающий память борцов за свободу
- Оцените архитектуру Дворца согласия и мира и других правительственных зданий, отражающих могущество современного Китая
- Рассмотрите знаменитый портрет Мао Цзэдуна — символ коммунистического Китая, который стал частью национальной политической культуры
- Увидите здание Музея истории Китая, где ключевые события страны оживают в экспозициях
Императорский дворец, или Запретный город
- Ворота и Дворец Солнечного Сияния — здесь царит дух императорского Китая
- Роскошный зал высшей гармонии, где проходили коронации и государственные церемонии
- Императорский сад — оазис спокойствия с традиционными китайскими пейзажами. Здесь гармония природы и архитектуры раскрывает философские аспекты китайской культуры
- Экспозиция артефактов, раскрывающих особенности повседневной жизни китайских правителей
Вы познакомитесь с разнообразными аспектами китайской культуры:
- Увидите, как история формировала современный Китай
- Узнаете о влиянии философских учений (конфуцианства, даосизма, буддизма) на национальную культуру
- Разберёте символику в изобразительном искусстве Запретного города
- Познакомитесь с архитектурной структурой дворца и её связью с идеологией власти
- Поймёте, как эволюционировало китайское общество за последние сто лет
- Изучите влияние традиций и их трансформацию в современном Китае
- Узнаете, как формировалось национальное самосознание через историю и культуру
- Обсудите влияние глобализации на традиционные ценности Китая
Организационные детали
- Трансфер от места вашего проживания и обратно проходит на автомобиле Audi Q5
- Дополнительно оплачиваются билеты в Императорский дворец — 40 юаней с чел. (примерно $5,6)
- Питание и напитки не входят в стоимость (по желанию)
ежедневно в 09:00, 12:30 и 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$70
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Китайского железнодорожного музея
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 12:30 и 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид в Пекине
Провёл экскурсии для 39 туристов
Здравствуйте, меня зовут Антон я с 2010 года работаю гидом с русскими туристами (три года жил в России). У меня есть большой опыт проведения различных экскурсий по Пекину, я сам здесь родился, поэтому я хорошо знаю все достопримечательности этого прекрасного города. Если Вы собираетесь в путешествие по Пекину, обязательно пишите мне. Спасибо большое.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Данила
5 ноя 2025
Отличная экскурсия за свои деньги. Гид Антон хорошо знает русский и понять что он говорит возможно. Рассказ очень содержательный, если возникают любые вопросы о жизни в Китае, то он тут
Р
Рахманова
11 авг 2025
Главное надо знать, день в день нельзя купить эту экскурсию, во-первых билеты на Императорский дворец и на площадь продают минимум за день так как ваш паспорт это билет, а в
Д
Дмитрий
22 июл 2025
Исполнение мечты! Антон наилучший гид, всем советую! Обязательно зайдите в Императорский сад!
Н
Николай
4 июл 2025
Все прошло отлично
D
Daniil
1 мая 2025
Отлично
Входит в следующие категории Пекина
Похожие экскурсии из Пекина
Индивидуальная
до 10 чел.
Пекин: Летний дворец, Великая стена и чай
Погрузитесь в атмосферу Пекина: от величия Летнего дворца до захватывающих видов Великой стены. Насладитесь китайской чайной церемонией
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
$398 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Тяньаньмэнь, Запретный город и Храм Неба
Погрузитесь в историю Пекина за один день, посетив величественные памятники: площадь Тяньаньмэнь, Запретный город и Храм Неба
Начало: В месте вашего проживания в Пекине
22 ноя в 10:00
23 ноя в 10:00
$350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Гуляем по Пекину! Древние памятники и традиции
В программе: площадь Тяньаньмэнь, Запретный город, храм Неба, чайная церемония и китайский цирк
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 17:30
Завтра в 00:00
$270 за всё до 6 чел.