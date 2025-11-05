Мои заказы

Властители и эпохи: главная площадь и императорский дворец Пекина

Путешествие по знаковым местам Пекина: от площади Тяньаньмэнь до величественного Запретного города. Откройте для себя историю и культуру Китая
Жёлтый цвет символизирует власть, а красный - удачу. В Пекине вас ждут знаковые памятники и императорский дворец. Экскурсия расскажет, как история формировала национальную идентичность Китая. Узнайте о придворной жизни, философских учениях и влиянии глобализации. Путешествие откроет мир китайской культуры и вдохновит на её изучение. Площадь Тяньаньмэнь и Запретный город станут главными вехами вашего маршрута
4.6
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏯 Погружение в историю Китая
  • 🖼️ Уникальные памятники культуры
  • 📚 Знания о философии и учениях
  • 🏰 Величие императорского дворца
  • 🌏 Влияние глобализации на Китай
Что можно увидеть

  • Монумент Народным героям
  • Дворец согласия и мира
  • Портрет Мао Цзэдуна
  • Музей истории Китая
  • Ворота и Дворец Солнечного Сияния
  • Зал высшей гармонии
  • Императорский сад

Описание экскурсии

Площадь Тяньаньмэнь

  • Вы осмотрите Монумент Народным героям — величественный обелиск, увековечивающий память борцов за свободу
  • Оцените архитектуру Дворца согласия и мира и других правительственных зданий, отражающих могущество современного Китая
  • Рассмотрите знаменитый портрет Мао Цзэдуна — символ коммунистического Китая, который стал частью национальной политической культуры
  • Увидите здание Музея истории Китая, где ключевые события страны оживают в экспозициях

Императорский дворец, или Запретный город

  • Ворота и Дворец Солнечного Сияния — здесь царит дух императорского Китая
  • Роскошный зал высшей гармонии, где проходили коронации и государственные церемонии
  • Императорский сад — оазис спокойствия с традиционными китайскими пейзажами. Здесь гармония природы и архитектуры раскрывает философские аспекты китайской культуры
  • Экспозиция артефактов, раскрывающих особенности повседневной жизни китайских правителей

Вы познакомитесь с разнообразными аспектами китайской культуры:

  • Увидите, как история формировала современный Китай
  • Узнаете о влиянии философских учений (конфуцианства, даосизма, буддизма) на национальную культуру
  • Разберёте символику в изобразительном искусстве Запретного города
  • Познакомитесь с архитектурной структурой дворца и её связью с идеологией власти
  • Поймёте, как эволюционировало китайское общество за последние сто лет
  • Изучите влияние традиций и их трансформацию в современном Китае
  • Узнаете, как формировалось национальное самосознание через историю и культуру
  • Обсудите влияние глобализации на традиционные ценности Китая

Организационные детали

  • Трансфер от места вашего проживания и обратно проходит на автомобиле Audi Q5
  • Дополнительно оплачиваются билеты в Императорский дворец — 40 юаней с чел. (примерно $5,6)
  • Питание и напитки не входят в стоимость (по желанию)

ежедневно в 09:00, 12:30 и 15:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$70
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Китайского железнодорожного музея
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 12:30 и 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — ваш гид в Пекине
Провёл экскурсии для 39 туристов
Здравствуйте, меня зовут Антон я с 2010 года работаю гидом с русскими туристами (три года жил в России). У меня есть большой опыт проведения различных экскурсий по Пекину, я сам здесь родился, поэтому я хорошо знаю все достопримечательности этого прекрасного города. Если Вы собираетесь в путешествие по Пекину, обязательно пишите мне. Спасибо большое.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
1
2
1
Д
Данила
5 ноя 2025
Отличная экскурсия за свои деньги. Гид Антон хорошо знает русский и понять что он говорит возможно. Рассказ очень содержательный, если возникают любые вопросы о жизни в Китае, то он тут
читать дальше

же на них ответит. Поэтому можно многое узнать то, что выходит за рамки экскурсии. Понравилось, что экскурсия по факту длилась больше 2,5 часов. Между точками интереса нас ждала чайная церемония, где по приличной цене можно купить отличный чай, за качество которого отвечает государство. Не понравилось, что площадь Тяньаньмень просто проехали на машине и получился обзорный рассказ на 5 минут. Конечно, не хотелось бы стоять очередь 3 часа, чтобы туда попасть, но тогда бы лучше это указать в описании экскурсии. В целом про все точки интереса было рассказано подробно и за время экскурсии ты полностью погружаешься в культуру Китая.

Р
Рахманова
11 авг 2025
Главное надо знать, день в день нельзя купить эту экскурсию, во-первых билеты на Императорский дворец и на площадь продают минимум за день так как ваш паспорт это билет, а в
читать дальше

тот же день его не вносят в базу. Я забронировала тур день в день не зная этой особенности, нигде нет упоминания об этом. Поэтому мне предложили показать парк и отвезти на чайную церемонию, я согласилась, но не стоит соглашаться это совсем не стоит денег дворца и площади, я это потом поняла. Ещё на сайте можно эту экскурсию забронировать на одного человека, но оказывается должно быть минимум два человека чтобы экскурсия состоялась, об этом тоже заранее нигде не написано. Я заплатила двойную цену чтобы посмотреть издалека на императорский дворец, проехать мимо главной площади и съездить на чайную церемонию где рекламируют чай😂 Не повторяйте моих ошибок.

Д
Дмитрий
22 июл 2025
Исполнение мечты! Антон наилучший гид, всем советую! Обязательно зайдите в Императорский сад!
Н
Николай
4 июл 2025
Все прошло отлично
D
Daniil
1 мая 2025
Отлично

Входит в следующие категории Пекина

