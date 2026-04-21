Начните день с Великой Китайской стены! Утренний тур в Мутяньюй — это ваш билет к древним башням и панорамам без очередей. Погрузитесь в историю с комфортом и вернитесь в город полным вдохновения.
Описание экскурсииУтренний тур на Великую Китайскую стену: Мутяньюй Приглашаем вас отправиться в утренний тур к Великой Китайской стене — символу силы, времени и человеческого гения. Это путешествие создано для тех, кто ценит комфорт, глубокие впечатления и возможность прикоснуться к живой истории без суеты. Дорога к участку Мутяньюй проходит по живописным окрестностям Пекина и занимает около 1,5 часа. Современный автобус с кондиционером обеспечит приятное начало дня, а в сопровождении русскоязычного гида вы уже по пути начнете погружение в историю Поднебесной. Мутяньюй — один из самых ухоженных и красивых участков стены, окружённый зелёными горами. Здесь вы проведёте 4-5 часов свободного времени, чтобы прогуляться по древним башням, сделать захватывающие фотографии, насладиться панорамами и прочувствовать масштаб сооружения, которому более двух тысяч лет. Продуманный сервис, вход без очередей и ненавязчивое сопровождение гида сделают ваше знакомство с Великой Китайской стеной по-настоящему лёгким и вдохновляющим. Важная информация:
- Для бронирования экскурсии нужны: фамилия и имя, как в паспорте; дата рождения; номер паспорта; телефон для связи в мессенджерах.
- Русскоговорящий гид будет в том случае, если набирается группа русскоговорящих туристов. По умолчанию гид англоговорящий. Имейте это ввиду при бронировании экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Участок Великой Китайской стены Мутяньюй:
- Древние сторожевые башни
- Каменные лестницы
- Крепостные стены
- Живописные панорамы гор и долин
- Исторические укрепления и бойницы
- Смотровые площадки
Что включено
- Утренний автобусный тур с трансфером в обе стороны
- Англоязычный гид (по умолчанию)
- Русскоязычный гид (при полном наборе группы русскоязычных туристов)
- Билет на участок Мутяньюй
- Вход без очереди
- Свобода времени и незабываемые виды
- Увлекательные истории о Китае, династиях и тайнах Великой стены
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Билет на канатную дорогу
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пекин, общая точка сбора
Завершение: Общая зона высадки
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Для бронирования экскурсии нужны: фамилия и имя, как в паспорте дата рождения номер паспорта телефон для связи в мессенджерах
- Русскоговорящий гид будет в том случае, если набирается группа русскоговорящих туристов. По умолчанию гид англоговорящий. Имейте это ввиду при бронировании экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Очень организованная экскурсия с англоязычным гидом. Так как мы русские, нам было немного сложно быстро ориентироваться, но, в итоге, всем все было понятно. В экскурсию входит поездка на стену и
Е
4 только за Великую стену!
Это мероприятие трудно назвать экскурсией.
Стоимость для русскоговорящих туристов на 50% дороже!
Нас собрали возле метро, проводили в автобус, гид Олег рассказал где он учился, какой Клинтон молодец,
Это мероприятие трудно назвать экскурсией.
Стоимость для русскоговорящих туристов на 50% дороже!
Нас собрали возле метро, проводили в автобус, гид Олег рассказал где он учился, какой Клинтон молодец,
Н
Внимательные гиды Ваня и Миша!
Л
Видели Китайскую Великую стену. Для туристов не знающих английский и китайский, очень сложно организованы места сбора, при сборе туда указан выход из метро, 7:30 к которому не нужно было опаздывать,
К
Отличная экскурсия! Гид понравился, впечатления незабываемые, прошли два участка, красный и зеленый, проехали на канатной дороге. За канатную дорогу оплачивали в автобусе. Народу много конечно, но этого и следовало ожидать, это же Китай) Время очень удачное было, утреннее. Спасибо еще раз!
Н
Как опытный турист оцениваю на «отлично». Всё продумано: логистика, время, комфорт. Участок красивый и ухоженный. Совет: обувайте максимально удобную обувь. Тур полностью оправдал ожидания.
В
Привёз потрясающие кадры! Мутяньюй невероятно живописный. Организация на высоте: привезли, дали время насниматься, увезли. Мечта фотографа-путешественника сбылась.
А
Мутяньюй впечатляет масштабом и панорамами. Гид интересно рассказал историю, а потом была свобода для самостоятельной прогулки. Увидел Стень без толп и суеты. Очень доволен.
Н
Идеальный тур для первого знакомства со Стеной. Всё чётко: комфортный трансфер, вход без очереди, ненавязчивый гид. Участок Мутяньюй очень красивый, 5 часов на месте — оптимально. Рекомендую!
А
Ездили с подростком, всё понравилось. Русскоязычный гид, комфортный автобус, нет спешки на месте. Ребёнок был в восторге от башен и лестниц. Хороший семейный вариант.
Входит в следующие категории Пекина
Похожие экскурсии на «На рассвете империи: Великая Китайская стена Мутяньюй за 5 часов»
Индивидуальная
до 6 чел.
Мутяньюй - часть Великой Китайской стены
Погрузитесь в историю Китая с экскурсией на Мутяньюй, где вас ждут захватывающие виды и незабываемая чайная церемония
Начало: В вашем отеле в центре Пекина
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$330 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Великая Китайская стена и храм Хунлуо
Погрузитесь в историю и культуру Китая, посетив живописный участок Великой стены Мутяньюй и крупнейший буддистский храм Хунлуо на севере страны
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
$330 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Великая Китайская стена и храм Юнхэгун
Прикоснитесь к величию истории на экскурсии по Великой Китайской стене и загадочному храму Юнхэгун
Начало: Город
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$290 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие из Пекина: Великая Китайская стена + храм Юнхэгун
Индивидуальная экскурсия из Пекина: посетите Великую Китайскую стену и храм Юнхэгун, насладитесь историей и культурой Китая
Завтра в 12:00
28 апр в 09:00
$325 за всё до 5 чел.
$60 за человека