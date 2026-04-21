что помог "открыть" Китай миру, Барака Обаму также упомянул.

По теме ВС было рассказано, для чего она была построена, то что всем уже и так известно, и одну легенду о страдающей женщине. И ВСЕ!

Дальше начались организационные вопросы, как и куда пройти, и что мы пойдём Самостоятельно, потому что он один, и не может нас сопровождать!

Его функции гида на ВС закончились после того, как он довёл нас до очереди на подъёмник.

Далее мы исследовали все Самостоятельно.

Закончиа, мы спустились в офис, нас строем отвели в автобус и отвезли обратно.

90$ за одного человека по курсу 89 р, когда курс уже 79, дороговато за такое.