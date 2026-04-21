На рассвете империи: Великая Китайская стена Мутяньюй за 5 часов

Начните день с Великой Китайской стены! Утренний тур в Мутяньюй — это ваш билет к древним башням и панорамам без очередей. Погрузитесь в историю с комфортом и вернитесь в город полным вдохновения.
4.8
9 отзывов
Описание экскурсии

Утренний тур на Великую Китайскую стену: Мутяньюй Приглашаем вас отправиться в утренний тур к Великой Китайской стене — символу силы, времени и человеческого гения. Это путешествие создано для тех, кто ценит комфорт, глубокие впечатления и возможность прикоснуться к живой истории без суеты. Дорога к участку Мутяньюй проходит по живописным окрестностям Пекина и занимает около 1,5 часа. Современный автобус с кондиционером обеспечит приятное начало дня, а в сопровождении русскоязычного гида вы уже по пути начнете погружение в историю Поднебесной. Мутяньюй — один из самых ухоженных и красивых участков стены, окружённый зелёными горами. Здесь вы проведёте 4-5 часов свободного времени, чтобы прогуляться по древним башням, сделать захватывающие фотографии, насладиться панорамами и прочувствовать масштаб сооружения, которому более двух тысяч лет. Продуманный сервис, вход без очередей и ненавязчивое сопровождение гида сделают ваше знакомство с Великой Китайской стеной по-настоящему лёгким и вдохновляющим. Важная информация:
  • Для бронирования экскурсии нужны: фамилия и имя, как в паспорте; дата рождения; номер паспорта; телефон для связи в мессенджерах.
  • Русскоговорящий гид будет в том случае, если набирается группа русскоговорящих туристов. По умолчанию гид англоговорящий. Имейте это ввиду при бронировании экскурсии.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Участок Великой Китайской стены Мутяньюй:
  • Древние сторожевые башни
  • Каменные лестницы
  • Крепостные стены
  • Живописные панорамы гор и долин
  • Исторические укрепления и бойницы
  • Смотровые площадки
Что включено
  • Утренний автобусный тур с трансфером в обе стороны
  • Англоязычный гид (по умолчанию)
  • Русскоязычный гид (при полном наборе группы русскоязычных туристов)
  • Билет на участок Мутяньюй
  • Вход без очереди
  • Свобода времени и незабываемые виды
  • Увлекательные истории о Китае, династиях и тайнах Великой стены
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Билет на канатную дорогу
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пекин, общая точка сбора
Завершение: Общая зона высадки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Для бронирования экскурсии нужны: фамилия и имя, как в паспорте дата рождения номер паспорта телефон для связи в мессенджерах
  • Русскоговорящий гид будет в том случае, если набирается группа русскоговорящих туристов. По умолчанию гид англоговорящий. Имейте это ввиду при бронировании экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
2
3
2
1
А
Очень организованная экскурсия с англоязычным гидом. Так как мы русские, нам было немного сложно быстро ориентироваться, но, в итоге, всем все было понятно. В экскурсию входит поездка на стену и
обратно, услуги гида, билеты на все подъемы и спуски купили сразу в автобусе, в очереди за покупкой стоять ненужно и это тоже очень удобно. Билеты на спуск и подъем оплачиваются отдельно. Мы успели посмотреть многое за отведенное нам время, все понравилось. Спасибо.

Е
4 только за Великую стену!
Это мероприятие трудно назвать экскурсией.
Стоимость для русскоговорящих туристов на 50% дороже!
Нас собрали возле метро, проводили в автобус, гид Олег рассказал где он учился, какой Клинтон молодец,
что помог "открыть" Китай миру, Барака Обаму также упомянул.
По теме ВС было рассказано, для чего она была построена, то что всем уже и так известно, и одну легенду о страдающей женщине. И ВСЕ!
Дальше начались организационные вопросы, как и куда пройти, и что мы пойдём Самостоятельно, потому что он один, и не может нас сопровождать!
Его функции гида на ВС закончились после того, как он довёл нас до очереди на подъёмник.
Далее мы исследовали все Самостоятельно.
Закончиа, мы спустились в офис, нас строем отвели в автобус и отвезли обратно.
90$ за одного человека по курсу 89 р, когда курс уже 79, дороговато за такое.

Н
Внимательные гиды Ваня и Миша!
Л
Видели Китайскую Великую стену. Для туристов не знающих английский и китайский, очень сложно организованы места сбора, при сборе туда указан выход из метро, 7:30 к которому не нужно было опаздывать,
никого не было, потом показали куда нужно идти к автобусам. А почему место сбора было не около автобуса, не указан номер заранее. Сбор в обратную сторону показали на картинке, а не на месте.

К
Отличная экскурсия! Гид понравился, впечатления незабываемые, прошли два участка, красный и зеленый, проехали на канатной дороге. За канатную дорогу оплачивали в автобусе. Народу много конечно, но этого и следовало ожидать, это же Китай) Время очень удачное было, утреннее. Спасибо еще раз!
Н
Как опытный турист оцениваю на «отлично». Всё продумано: логистика, время, комфорт. Участок красивый и ухоженный. Совет: обувайте максимально удобную обувь. Тур полностью оправдал ожидания.
В
Привёз потрясающие кадры! Мутяньюй невероятно живописный. Организация на высоте: привезли, дали время насниматься, увезли. Мечта фотографа-путешественника сбылась.
А
Мутяньюй впечатляет масштабом и панорамами. Гид интересно рассказал историю, а потом была свобода для самостоятельной прогулки. Увидел Стень без толп и суеты. Очень доволен.
Н
Идеальный тур для первого знакомства со Стеной. Всё чётко: комфортный трансфер, вход без очереди, ненавязчивый гид. Участок Мутяньюй очень красивый, 5 часов на месте — оптимально. Рекомендую!
А
Ездили с подростком, всё понравилось. Русскоязычный гид, комфортный автобус, нет спешки на месте. Ребёнок был в восторге от башен и лестниц. Хороший семейный вариант.

Входит в следующие категории Пекина

Похожие экскурсии на «На рассвете империи: Великая Китайская стена Мутяньюй за 5 часов»

Мутяньюй - часть Великой Китайской стены
На машине
7 часов
132 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Мутяньюй - часть Великой Китайской стены
Погрузитесь в историю Китая с экскурсией на Мутяньюй, где вас ждут захватывающие виды и незабываемая чайная церемония
Начало: В вашем отеле в центре Пекина
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$330 за всё до 6 чел.
Великая Китайская стена и храм Хунлуо
На машине
Канатная дорога
8 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Великая Китайская стена и храм Хунлуо
Погрузитесь в историю и культуру Китая, посетив живописный участок Великой стены Мутяньюй и крупнейший буддистский храм Хунлуо на севере страны
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
$330 за всё до 5 чел.
Великая Китайская стена и храм Юнхэгун
На машине
8 часов
126 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Великая Китайская стена и храм Юнхэгун
Прикоснитесь к величию истории на экскурсии по Великой Китайской стене и загадочному храму Юнхэгун
Начало: Город
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$290 за всё до 6 чел.
Путешествие из Пекина: Великая Китайская стена + храм Юнхэгун
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие из Пекина: Великая Китайская стена + храм Юнхэгун
Индивидуальная экскурсия из Пекина: посетите Великую Китайскую стену и храм Юнхэгун, насладитесь историей и культурой Китая
Завтра в 12:00
28 апр в 09:00
$325 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Пекине. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Пекине
$60 за человека