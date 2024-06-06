1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
Из Пекина - на грандиозную смотровую площадку Шилинся
Покорите вершину Шилинся и насладитесь захватывающими видами через прозрачные пол и ограждения на высоте 400 метров
Начало: У вашего отеля
«Дорога от входа в парк до фуникулёра занимает примерно 1 час пешком и окружена красивыми пейзажами»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной: эксклюзивный тур
Вас ждет незабываемое путешествие по величайшему чуду света и культурным сокровищам Пекина. Почувствуйте дух великой истории и насладитесь изысканными вкусами
Начало: В центре города
«Вам предстоит посмотреть на горные склоны Поднебесной с высоты величайшего памятника архитектуры, прочувствовать мощь и величие Стены»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Пекин и Великая Китайская стена за 1 день: индивидуальная VIP-экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Пекину и Великой Китайской стене за 1 день. Высокий уровень сервиса и лучшие автомобили для вашего комфорта
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$398 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Пекин - первое знакомство
Главные достопримечательности загадочной китайской столицы на экскурсии с профессиональным гидом
«А еще мы обязательно заглянем в живописный парк с озером и растениями, привезенными с юга Китая»
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
$190 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
Комфортабельный трансфер из аэропорта в Пекине с посещением Великой Китайской стены и парка Цзиншань
Начало: В аэропорту или гостиницу
«Сейчас это живописное место, откуда можно любоваться панорамой на Пекин и дворцовый комплекс»
Сегодня в 20:30
Завтра в 06:30
$310 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по Великой Китайской стене и Летнему дворцу императоров
Проверьте на себе известную поговорку и прочувствуйте дух Поднебесной, посетив эти знаковые места
Начало: В холле вашего отеля
«Вы увидите самый главный символ страны — Великую Китайскую стену, которая словно каменный дракон обвила склоны горной цепи Иньшань»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$310 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Пекин классический и современный: путешествие через века
Погрузитесь в 5000-летнюю историю и современность Пекина, открывая его тайны от древних храмов до небоскребов
«А с высоты живописного парка Цзиншань рассмотрите Императорский дворец и панораму всего Пекина»
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
$270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Обзорная экскурсия по Пекину: история, культура и гастрономия
Вас ждет путешествие по самым знаковым местам Пекина, где каждый шаг рассказывает историю древней культуры
Начало: В вашем отеле
«Увидите, где похоронен Мао Цзэдун, погуляете по бывшему императорскому саду и станете участниками чайной церемонии»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Пекин: По следам императоров - глубокое погружение в историю
Откройте для себя сокровища Пекина в уникальной экскурсии, где история и культура древнего Китая оживают на ваших глазах
«Гуляя по городу, рассматривая архитектурные детали и любуясь пейзажами парков, я расскажу вам о том:»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:30
$180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Пекина в Чуаньдися: древние традиции и величественная природа
Приглашаем вас на уникальное путешествие из Пекина в деревню Чуаньдися, где древние традиции и природа переплетаются
Начало: В отеле туристов
«Насладитесь величественными панорамами гор и лесов»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Пещера Шихуа из Пекина: путешествие в удивительный подземный мир
Погрузитесь в мир древних сталактитов и подземных ландшафтов в пещере Шихуа, всего в 50 км от Пекина
«Некоторые из них похожи на бамбуковые побеги, некоторые — на черепах, водопады, животных»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Пекина - в живописное ущелье Дракона
Пора выбраться на природу! Ущелье Дракона недалеко от Пекина поражает своей красотой. Поднимитесь на эскалаторе, прокатитесь на лодке или фуникулёре
«Помимо природных мест, здесь есть и архитектурные достопримечательности, например, храм слуг Будды»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Ущелье Дракона + Великая Китайская стена (участок Цзюй Юн Гуань)
Путешествие по Пекину с посещением Великой Китайской стены и каньона Лунцин. Вкусный обед и незабываемые впечатления гарантированы
«Вы увидите самый главный символ страны, древнюю стену, которая, словно каменный дракон, обвила склоны горной цепи Иньшань»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$400 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлег6 июня 2024Это то, что каждый должен сделать в Китае: посетить Великую Стену!!! Отличный индивидуальный тур: Автомобиль весь день в вашем распоряжении, экскурсовод Саша
- ВВадим6 июня 2024Наталья потрясающий гид, советую всем.
- ВВиталий6 июня 2024Очень хорошая экскурсия. Костя встретил нас в аэропорту сразу по прилету. Здорово, что перед заселением в гостиницу в 14:00 уже
- ТТимур4 июня 2024Спасибо организаторам за замечательный тур. Все было великолепно, отличный гид Алексей, очень хорошо знает русский язык и соответственно проблем с
- ННаталья29 мая 2024Замечательное 4 часовое погружение в историю Китая, грамотно построенная логистика пешей экскурсии, увлекательный, живой рассказ гида Jula, а так же Jula огромное спасибо за активную обратную связь!
- ННаталья27 мая 2024Были 14 мая на обзорной экскурсии по Пекину с Борисом, гид забрал нас из гостиницы,заранее взял нам билеты в запретный
- ИИван26 мая 2024Замечательная экскурсия для тех кто в первый раз знакомится с Пекином. Изумительное и легкое путешествие на святая святых Китая -
- KKhatuna21 мая 2024Благодарю за экскурсию! Все прошло просто прекрасно!
- ААнна19 мая 2024Мы провели 8 часов в Пекине. Город откровенно порадовал радушием и открытостью. Сопровождавший нас гид Иван заботливо провел с нами
- ППавел19 мая 2024В целом организаторы молодцы. Говорят на русском хорошо, также гид все хорошо понимает и говорит. Маршрут получился хороший, посмотрели знаковые
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Природа и пейзажи»
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