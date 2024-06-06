Познавательные экскурсии на природе в Пекине

Найдено 13 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Пекине на русском языке, цены от $180. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Пекина - на грандиозную смотровую площадку Шилинся
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
10 отзывов
Популярное предложение
Из Пекина - на грандиозную смотровую площадку Шилинся
Покорите вершину Шилинся и насладитесь захватывающими видами через прозрачные пол и ограждения на высоте 400 метров
Начало: У вашего отеля
«Дорога от входа в парк до фуникулёра занимает примерно 1 час пешком и окружена красивыми пейзажами»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$300 за всё до 6 чел.
Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
228 отзывов
Популярное предложение
Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной: эксклюзивный тур
Вас ждет незабываемое путешествие по величайшему чуду света и культурным сокровищам Пекина. Почувствуйте дух великой истории и насладитесь изысканными вкусами
Начало: В центре города
«Вам предстоит посмотреть на горные склоны Поднебесной с высоты величайшего памятника архитектуры, прочувствовать мощь и величие Стены»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$290 за всё до 4 чел.
Пекин и Великая Китайская стена за 1 день: индивидуальная VIP-экскурсия
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Пекин и Великая Китайская стена за 1 день: индивидуальная VIP-экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Пекину и Великой Китайской стене за 1 день. Высокий уровень сервиса и лучшие автомобили для вашего комфорта
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$398 за всё до 6 чел.
Пекин - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
23 отзыва
Пекин - первое знакомство
Главные достопримечательности загадочной китайской столицы на экскурсии с профессиональным гидом
«А еще мы обязательно заглянем в живописный парк с озером и растениями, привезенными с юга Китая»
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
$190 за всё до 5 чел.
Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
27 отзывов
Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
Комфортабельный трансфер из аэропорта в Пекине с посещением Великой Китайской стены и парка Цзиншань
Начало: В аэропорту или гостиницу
«Сейчас это живописное место, откуда можно любоваться панорамой на Пекин и дворцовый комплекс»
Сегодня в 20:30
Завтра в 06:30
$310 за всё до 6 чел.
Великая Китайская стена и Летний дворец императоров (парк Ихэюань)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
15 отзывов
Экскурсия по Великой Китайской стене и Летнему дворцу императоров
Проверьте на себе известную поговорку и прочувствуйте дух Поднебесной, посетив эти знаковые места
Начало: В холле вашего отеля
«Вы увидите самый главный символ страны — Великую Китайскую стену, которая словно каменный дракон обвила склоны горной цепи Иньшань»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$310 за всё до 6 чел.
Пекин классический и современный
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
22 отзыва
Пекин классический и современный: путешествие через века
Погрузитесь в 5000-летнюю историю и современность Пекина, открывая его тайны от древних храмов до небоскребов
«А с высоты живописного парка Цзиншань рассмотрите Императорский дворец и панораму всего Пекина»
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
$270 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Пекину на машине и пешком
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Обзорная экскурсия по Пекину: история, культура и гастрономия
Вас ждет путешествие по самым знаковым местам Пекина, где каждый шаг рассказывает историю древней культуры
Начало: В вашем отеле
«Увидите, где похоронен Мао Цзэдун, погуляете по бывшему императорскому саду и станете участниками чайной церемонии»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$270 за всё до 6 чел.
Пекин. По следам императоров
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Пекин: По следам императоров - глубокое погружение в историю
Откройте для себя сокровища Пекина в уникальной экскурсии, где история и культура древнего Китая оживают на ваших глазах
«Гуляя по городу, рассматривая архитектурные детали и любуясь пейзажами парков, я расскажу вам о том:»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:30
$180 за всё до 4 чел.
Из Пекина - в горную деревню Чуаньдися
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Из Пекина в Чуаньдися: древние традиции и величественная природа
Приглашаем вас на уникальное путешествие из Пекина в деревню Чуаньдися, где древние традиции и природа переплетаются
Начало: В отеле туристов
«Насладитесь величественными панорамами гор и лесов»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$350 за всё до 6 чел.
Сказочная пещера Шихуа - из Пекина
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
1 отзыв
Пещера Шихуа из Пекина: путешествие в удивительный подземный мир
Погрузитесь в мир древних сталактитов и подземных ландшафтов в пещере Шихуа, всего в 50 км от Пекина
«Некоторые из них похожи на бамбуковые побеги, некоторые — на черепах, водопады, животных»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$270 за всё до 6 чел.
Из Пекина - в живописное ущелье Дракона
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Из Пекина - в живописное ущелье Дракона
Пора выбраться на природу! Ущелье Дракона недалеко от Пекина поражает своей красотой. Поднимитесь на эскалаторе, прокатитесь на лодке или фуникулёре
«Помимо природных мест, здесь есть и архитектурные достопримечательности, например, храм слуг Будды»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$350 за всё до 6 чел.
Ущелье Дракона + Великая Китайская стена (участок Цзюй Юн Гуань)
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Ущелье Дракона + Великая Китайская стена (участок Цзюй Юн Гуань)
Путешествие по Пекину с посещением Великой Китайской стены и каньона Лунцин. Вкусный обед и незабываемые впечатления гарантированы
«Вы увидите самый главный символ страны, древнюю стену, которая, словно каменный дракон, обвила склоны горной цепи Иньшань»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$400 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олег
    6 июня 2024
    Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной
    Это то, что каждый должен сделать в Китае: посетить Великую Стену!!! Отличный индивидуальный тур: Автомобиль весь день в вашем распоряжении, экскурсовод Саша
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    (у нас был Саша)))): все четко по времени, без задержек. В завершении, классный китайский ресторан С Уткой по Пекински!!! С 10-00 до 22-00 весь день - одна приятная эмоция (в ресторане помогли с заказом и дальше мы были уже одни)))) Однозначно - рекомендуем 👍

  • В
    Вадим
    6 июня 2024
    Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной
    Наталья потрясающий гид, советую всем.
    Наталья потрясающий гид, советую всемНаталья потрясающий гид, советую всем
  • В
    Виталий
    6 июня 2024
    Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
    Очень хорошая экскурсия. Костя встретил нас в аэропорту сразу по прилету. Здорово, что перед заселением в гостиницу в 14:00 уже
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    можно съездить на Великую Китайскую стену 👍 По дороге туда мы задавали много вопросов и Костя с удовольствием нам отвечал на неплохом русском языке. В общем по пути туда мы успели узнать много нового и даже немного поспать. По пути заехали на чайную церемонию, правда мало было что понятно, так как проходила она на английском языке, но чаи разные попробовали. Так как на стену мы приехали достаточно рано, то там было очень мало туристов, что безусловно очень хорошо для фото. Костя помог купит билеты на канатную дорогу, сам поднялся с нами. На стене мы находились столько, сколько хотели сами. Затем по совету гида пообедали в кафе внизу и поехали обратно. По нашей просьбе Костя купил нам билеты в Запретный город и на площадь Тяняньмэнь через приложение. По дороге домой остановились и купили фрукты. В машине у Кости была вода, пиво, немного фруктов - всем этим он угощал бесплатно. По приезду проводил нас до ресепшен и помог заселиться, только после этого мы попрощались. Рекомендую всем, кто рано прилетает и нужно что-то делать до заселения в отель. Тяжеловато конечно сразу с самолета на экскурсию, но чтобы не терять времени - самое то 👍 Спасибо!

    Очень хорошая экскурсия. Костя встретил нас в аэропорту сразу по прилету. Здорово, что перед заселением вОчень хорошая экскурсия. Костя встретил нас в аэропорту сразу по прилету. Здорово, что перед заселением вОчень хорошая экскурсия. Костя встретил нас в аэропорту сразу по прилету. Здорово, что перед заселением в
  • Т
    Тимур
    4 июня 2024
    Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной
    Спасибо организаторам за замечательный тур. Все было великолепно, отличный гид Алексей, очень хорошо знает русский язык и соответственно проблем с
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    языковым барьером не было) Рассказал много интересных историй о самой стене, так же посоветовал много мест для посещения в городе. В обще экскурсия была максимально насыщенная и интересная. P.s не покупайте чай в лавке у стены, очень дорого выходит))

  • Н
    Наталья
    29 мая 2024
    Пекин. По следам императоров
    Замечательное 4 часовое погружение в историю Китая, грамотно построенная логистика пешей экскурсии, увлекательный, живой рассказ гида Jula, а так же Jula огромное спасибо за активную обратную связь!
  • Н
    Наталья
    27 мая 2024
    Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
    Были 14 мая на обзорной экскурсии по Пекину с Борисом, гид забрал нас из гостиницы,заранее взял нам билеты в запретный
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    город. Затем ездили в Храм Неба, а вечером посетили шоу "Династия Золотой Маски". Всё понравилось, были учтены все наши пожелания. После всей программы Борис отвёз нас в китайский ресторан, где мы отведали пекинскую утку, а также очень вкусные креветки и баклажаны. В конце нас отвезли в отель. Гида рекомендую. Спасибо!

  • И
    Иван
    26 мая 2024
    Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
    Замечательная экскурсия для тех кто в первый раз знакомится с Пекином. Изумительное и легкое путешествие на святая святых Китая -
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    Великую стену. Великолепная чайная церемония и гастрономическое знакомство с Пекинской кухней. Помимо исторических рассказов и фактов, Борис делится житейскими мудростями жизни в Китае. У него очень хороший и понятный Русский язык. Так же хочу отметить, что и после экскурсии на протяжении всего нашего пребывания в Пекине он был всегда на связи и подсказывал в наших вопросах. Очень рекомендую.

  • K
    Khatuna
    21 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Пекину на машине и пешком
    Благодарю за экскурсию! Все прошло просто прекрасно!
  • А
    Анна
    19 мая 2024
    Пекин классический и современный
    Мы провели 8 часов в Пекине. Город откровенно порадовал радушием и открытостью. Сопровождавший нас гид Иван заботливо провел с нами
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    целый день. Мы много передвигались на машине, пешком и метро. Иван выдал кучу информации. Благодаря общению с местным жителем, появилось некоторое первое представление о городе и стране. Такие короткие знакомства закладывают желание приезжать в страну с более длительными задачами. Спасибо!

  • П
    Павел
    19 мая 2024
    Пекин и Великая Китайская стена за 1 день: индивидуальная VIP-экскурсия
    В целом организаторы молодцы. Говорят на русском хорошо, также гид все хорошо понимает и говорит. Маршрут получился хороший, посмотрели знаковые
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    места, забрались на стену. Также нам помогли найти хороший ресторан и забронировать его заранее. Водитель нас дождался и отвез до отеля. Рекомендую.

    В целом организаторы молодцы. Говорят на русском хорошо, также гид все хорошо понимает и говорит. МаршрутВ целом организаторы молодцы. Говорят на русском хорошо, также гид все хорошо понимает и говорит. МаршрутВ целом организаторы молодцы. Говорят на русском хорошо, также гид все хорошо понимает и говорит. МаршрутВ целом организаторы молодцы. Говорят на русском хорошо, также гид все хорошо понимает и говорит. МаршрутВ целом организаторы молодцы. Говорят на русском хорошо, также гид все хорошо понимает и говорит. МаршрутВ целом организаторы молодцы. Говорят на русском хорошо, также гид все хорошо понимает и говорит. МаршрутВ целом организаторы молодцы. Говорят на русском хорошо, также гид все хорошо понимает и говорит. МаршрутВ целом организаторы молодцы. Говорят на русском хорошо, также гид все хорошо понимает и говорит. Маршрут

Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Природа и пейзажи»

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  3. Пекин и Великая Китайская стена за 1 день: индивидуальная VIP-экскурсия
  4. Пекин - первое знакомство
  5. Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
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  1. Самое главное
  2. Площадь Тяньаньмэнь
  3. Храм Неба
  4. Запретный город
Сколько стоит экскурсия по Пекину в июне 2024
Сейчас в Пекине в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 180 до 400. Туристы уже оставили гидам 361 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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