Великая Китайская стена - одно из величайших сооружений мира. Узнайте, как её строили и как к ней относятся современные китайцы. Факты, мифы и поверья, связанные с этим удивительным местом, будут
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Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Великая Китайская стена. Мы отправимся исследовать самый красивый участок стены Мутяньюй. Вы подниметесь на него по канатной дороге, а спуститесь на скоростных санях по трубе. Я всё время буду рядом с вами и помогу со всеми организационными вопросами.
Олимпийская деревня. На обратном пути мы сделаем остановку в Олимпийской деревне и посмотрим на грандиозный стадион, построенный для Олимпийских игр.
Чайная церемония. Вы посетите традиционную чайную церемонию: познакомитесь с культурой китайского чаепития и попробуете самые вкусные сорта.
Деловой квартал Пекина. Я покажу вам деловое сердце Пекина с небоскрёбами и бизнес-центрами.
Организационные детали
- В стоимость включено: транспорт, чайная церемония
- Входные билеты на стену оплачиваются дополнительно — 200 юаней с человека (включают канатную дорогу и сани). Для гида билет покупать не нужно
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёша — ваш гид в Пекине
Здравствуйте! Меня зовут Алёша, я живу в Пекине. Более 12 лет работаю гидом-переводчиком с русскоговорящими гостями. С радостью покажу вам самые интересные места моей родной страны.Задать вопрос
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