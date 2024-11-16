Великая Китайская стена - одно из величайших сооружений мира. Узнайте, как её строили и как к ней относятся современные китайцы. Факты, мифы и поверья, связанные с этим удивительным местом, будут

раскрыты. Пройдите по самому длинному и хорошо отреставрированному участку стены Мутяньюй. На обратном пути загляните в Олимпийскую деревню и примите участие в чайной церемонии. Этот насыщенный день оставит незабываемые впечатления и позволит лучше понять культуру Китая

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Великая Китайская стена. Мы отправимся исследовать самый красивый участок стены Мутяньюй. Вы подниметесь на него по канатной дороге, а спуститесь на скоростных санях по трубе. Я всё время буду рядом с вами и помогу со всеми организационными вопросами.

Олимпийская деревня. На обратном пути мы сделаем остановку в Олимпийской деревне и посмотрим на грандиозный стадион, построенный для Олимпийских игр.

Чайная церемония. Вы посетите традиционную чайную церемонию: познакомитесь с культурой китайского чаепития и попробуете самые вкусные сорта.

Деловой квартал Пекина. Я покажу вам деловое сердце Пекина с небоскрёбами и бизнес-центрами.

Организационные детали