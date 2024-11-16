Великая Китайская стена и чайная церемония за 1 день

Посетите знаменитую Великую Китайскую стену, Олимпийскую деревню и насладитесь традиционной чайной церемонией. Погрузитесь в культуру Китая за один день
Великая Китайская стена - одно из величайших сооружений мира. Узнайте, как её строили и как к ней относятся современные китайцы. Факты, мифы и поверья, связанные с этим удивительным местом, будут
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раскрыты. Пройдите по самому длинному и хорошо отреставрированному участку стены Мутяньюй. На обратном пути загляните в Олимпийскую деревню и примите участие в чайной церемонии. Этот насыщенный день оставит незабываемые впечатления и позволит лучше понять культуру Китая

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏯 Великая Китайская стена
  • 🏅 Олимпийская деревня
  • 🍵 Традиционная чайная церемония
  • 🌆 Деловой квартал Пекина
  • 🚠 Канатная дорога и скоростные сани
    • Великая Китайская стена и чайная церемония за 1 день
    Великая Китайская стена и чайная церемония за 1 день
    Великая Китайская стена и чайная церемония за 1 день
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

    Что можно увидеть

  • Великая Китайская стена
  • Олимпийская деревня
  • Деловой квартал Пекина

    • Описание экскурсии

    Великая Китайская стена. Мы отправимся исследовать самый красивый участок стены Мутяньюй. Вы подниметесь на него по канатной дороге, а спуститесь на скоростных санях по трубе. Я всё время буду рядом с вами и помогу со всеми организационными вопросами.

    Олимпийская деревня. На обратном пути мы сделаем остановку в Олимпийской деревне и посмотрим на грандиозный стадион, построенный для Олимпийских игр.

    Чайная церемония. Вы посетите традиционную чайную церемонию: познакомитесь с культурой китайского чаепития и попробуете самые вкусные сорта.

    Деловой квартал Пекина. Я покажу вам деловое сердце Пекина с небоскрёбами и бизнес-центрами.

    Организационные детали

    • В стоимость включено: транспорт, чайная церемония
    • Входные билеты на стену оплачиваются дополнительно — 200 юаней с человека (включают канатную дорогу и сани). Для гида билет покупать не нужно

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 8 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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