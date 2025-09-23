Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Вас ждет насыщенный яркими эмоциями и незабываемыми впечатлениями день! Мы с вами увидим исторический центр Пекина, включая знаменитую площадь Тяньаньмэнь, Императорский Дворец Гугун и Храм Неба, побываем на традиционной чайной церемонии и завершим день эффектным вечерним шоу. 5 1 отзыв

Описание экскурсии Площадь Тяньаньмэнь Крупнейшая в мире площадь, расположена в центре Пекина. Здесь находятся Памятник народным героям и Мавзолей Мао Цзэдуна. К площади размером 440 тысяч кв. м примыкают здание китайского парламента — Дом народных собраний и ультрасовременный Большой национальный оперный театр. Императорский Дворец Гугун (Запретный город) Находится в центре Пекина. Построен в период с 1406 по 1420 годы. Самый обширный дворцовый комплекс в мире. Шёлковый музей Шелк — один из самых известных символов Китая, это мягкая ткань из нитей, добываемых из кокона тутового шелкопряда. Он известен своей легкостью, гладкостью и своим красивым переливчатым сиянием. Храм Неба Храмово-монастырский комплекс в центральном Пекине, включающий единственный храм круглой формы в городе. Занесен ЮНЕСКО в Список Всемирного наследия человечества. Чайная церемония в Пекине Экскурсия, которая подарит вам уникальную возможность погрузиться в мир китайской чайной культуры и побывать на настоящей чайной церемонии в самом сердце Пекина. Во время экскурсии вы посетите традиционный чайный дом, где вас встретит опытный чайный мастер, познакомит вас с богатой историей китайского чая и расскажет о его особенностях. Вы узнаете о различных сортах чая, их происхождении и способах приготовления. Вечернее шоу Цирк — один из самых уважаемых видов искусства в Китае, считается древнейшим в мире. Вы сможете посетить «райское шоу из Поднебесной» китайской акробатической труппы из древней провинции Чжэцзян. Или можете выбрать шоу «Династия Золотой Маски», которая рассказывает очень трогательную историю любви. Искусные декорации, профессиональная хореография, цирковое искусство, уникальные костюмы артистов и впечатляющие спецэффекты ждут вас! . Важная информация: Бронируйте экскурсию заранее. Если в Запретный город не окажется билетов, (рекомендуется бронировать за неделю), сможем заменить его посещение осмотром Храм Неба или Императорского парка Цзиньшань.

Императорский парк Цзиньшань Что включено Услуги гида

Трансфер (комфортабельный автомобиль)

Участие в чайной церемонии и Шёлковый музей. Что не входит в цену Билет в Запретный город (60 юаней/чел., Храм Неба (34 юаней/чел.)

Билет в Запретный город (60 юаней/чел., Храм Неба (34 юаней/чел.)

Шоу акробатик или шоу золотая маска: (280/380/480/580/680/vip 880юаней/чел.). Место начала и завершения? Ваш отель Когда и сколько длится? Когда: Вы сами выбираете дату и время Экскурсия длится около 9 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Важная информация Бронируйте экскурсию заранее. Если в Запретный город не окажется билетов

Рекомендуется бронировать за неделю

Сможем заменить его посещение осмотром Храм Неба или Императорского парка Цзиньшань Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.