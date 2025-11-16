Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Познакомьтесь с Пекином за один день: площадь Тяньаньмэнь, парк Цзиншань и Летний дворец.



Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 6 часов Размер группы 1-4 человека $290 за экскурсию

Описание экскурсии Эта обзорная экскурсия по Пекину знакомит с главными символами столицы. Начнём с площади Тяньаньмэнь — одной из крупнейших в мире. Здесь вы увидите Памятник народным героям и мавзолей Мао Цзэдуна, а также узнаете, почему её часто сравнивают с Красной площадью в Москве. Следующий пункт — парк Цзиншань. Когда-то это был императорский сад, а теперь одно из любимых мест отдыха жителей Пекина. Парк состоит из пяти холмов, на каждом из которых возвышается павильон в китайском стиле. С обзорной площадки открываются виды на весь город: Запретный город, Олимпийский парк, старые районы и современные кварталы. Летний дворец — ещё одно великолепие древнего Китая. Здесь вас ждут изящные павильоны, живописные мосты и озёра, которые веками служили курортом для императоров. Несмотря на испытания и разрушения, дворец сохранил своё величие и считается жемчужиной китайского садово-паркового искусства. Экскурсия продолжится в специализированном магазине чая. Вы поучаствуете в настоящей китайской чайной церемонии, узнаете о сортах чая и сможете приобрести понравившиеся. И, по желанию, завершением путешествия станет ужин в ресторане с традиционной пекинской уткой — блюдом, которое обязательно стоит попробовать в столице. Экскурсия даёт возможность за один день увидеть ключевые достопримечательности, прикоснуться к культуре и вкусам Китая.

Что включено Сопровождение гида-водителя

Трансфер

Что не входит в цену Входные билеты во все локации

Покупки в чайном магазине

Где начинаем и завершаем? Начало: Ваш отель Завершение: Отель Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 6 часов