Познакомьтесь с Пекином за один день: площадь Тяньаньмэнь, парк Цзиншань и Летний дворец.
С холмов Цзиншаня откроются панорамы города, а в Летнем дворце вы прогуляетесь среди озёр и павильонов. Вас ждёт аутентичная чайная церемония, а по желанию — ужин с традиционной пекинской уткой. Экскурсия сочетает историю, культуру и гастрономию, оставляя яркое впечатление о столице Китая.
Описание экскурсииЭта обзорная экскурсия по Пекину знакомит с главными символами столицы. Начнём с площади Тяньаньмэнь — одной из крупнейших в мире. Здесь вы увидите Памятник народным героям и мавзолей Мао Цзэдуна, а также узнаете, почему её часто сравнивают с Красной площадью в Москве. Следующий пункт — парк Цзиншань. Когда-то это был императорский сад, а теперь одно из любимых мест отдыха жителей Пекина. Парк состоит из пяти холмов, на каждом из которых возвышается павильон в китайском стиле. С обзорной площадки открываются виды на весь город: Запретный город, Олимпийский парк, старые районы и современные кварталы. Летний дворец — ещё одно великолепие древнего Китая. Здесь вас ждут изящные павильоны, живописные мосты и озёра, которые веками служили курортом для императоров. Несмотря на испытания и разрушения, дворец сохранил своё величие и считается жемчужиной китайского садово-паркового искусства. Экскурсия продолжится в специализированном магазине чая. Вы поучаствуете в настоящей китайской чайной церемонии, узнаете о сортах чая и сможете приобрести понравившиеся. И, по желанию, завершением путешествия станет ужин в ресторане с традиционной пекинской уткой — блюдом, которое обязательно стоит попробовать в столице. Экскурсия даёт возможность за один день увидеть ключевые достопримечательности, прикоснуться к культуре и вкусам Китая.
Ответы на вопросы
Что включено
- Сопровождение гида-водителя
- Трансфер
- Чайная церемония
Что не входит в цену
- Входные билеты во все локации
- Покупки в чайном магазине
- Еда в ресторане
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
А
Анна
16 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия! Гид был чудесный, все рассказал, показал,. Очень приятные впечатления! Спасибо большое!
