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станет традиционная чайная церемония, где можно узнать о значении чая в китайской культуре и попробовать несколько его видов. В стоимость включены услуги гида-водителя, трансфер и участие в чайной церемонии. Дополнительные расходы могут включать еду, напитки и сувениры на рынке.



Экскурсия проводится на автомобиле Volkswagen или Buick Business, что обеспечивает комфорт и удобство передвижения по городу