Приглашаются все желающие на обзорную авто-пешеходную экскурсию по Пекину.
В рамках поездки можно увидеть крупнейшую площадь Тяньаньмэнь, ощутить атмосферу старого рынка, попробовать экзотические закуски и познакомиться с современными достижениями Олимпийского Пекина.
Завершением
В рамках поездки можно увидеть крупнейшую площадь Тяньаньмэнь, ощутить атмосферу старого рынка, попробовать экзотические закуски и познакомиться с современными достижениями Олимпийского Пекина.
Завершением
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Уникальные виды вечернего Пекина
- 🚗 Комфортный трансфер
- 🛍 Погружение в атмосферу местного рынка
- 🍵 Традиционная чайная церемония
- 🏅 Олимпийские объекты
Что можно увидеть
- Площадь Тяньаньмэнь
- Старый рынок
- Олимпийский Пекин
- Чайная церемония
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Площадь Тяньаньмэнь. Из окна автомобиля вы увидите одну из крупнейших площадей в мире, Памятник народным героям и мавзолей Мао Цзэдуна. Узнаете, что роднит Тяньаньмэнь с московской Красной площадью. И услышите главное из истории культовой пекинской достопримечательности.
- Старый рынок. Нигде так не погрузиться в местную жизнь, как на базаре. В нашей поездке вы ощутите весь колорит китайского города, погуляв по вечернему рынку. Полюбуетесь гирляндами с фонариками и встретите множество экзотических товаров. А некоторые традиционные закуски, возможно, отважитесь и попробовать. Например, скорпиона на гриле.
- Олимпийский Пекин. Из атмосферы аутентичности перенесёмся в город современных достижений и впечатляющих проектов.
- Чайная церемония. Завершится путешествие ритуалом, без которого невозможно представить китайскую культуру. Чай имеет особое значение для китайцев, которые считают его мудрым растением, способным передавать энергию жизни. Вы попробуете несколько видов традиционного чая, узнаете об истории напитка, о чайных традициях Пекина и особенностях разных чайных сортов.
Организационные детали
- В стоимость включено: сопровождение гида-водителя, трансфер из вашего отеля и обратно, чайная церемония.
- Поездка пройдёт на автомобиле Volkswagen или Buick Business.
- Дополнительные расходы: еда, напитки, сувениры на рынке (по желанию).
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Женя — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 288 туристов
Меня зовут Женя, я гид и переводчик в Пекине. Хорошо говорю по-русски и хорошо знаю Пекин. Расскажу про все достопримечательности и помогу решить разные вопросы — с визой, отелем, билетами на поезд, машиной и т. д. Спасибо за внимание!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
27 мая 2024
Спасибо огромное Жене за погружение в культуру Китая. Прекрасная вечерняя экскурсия, незабываемый колорит вечернего рынка, с великолепным чаепитием!
e
elena
21 мая 2024
Маршрут, организованный гидом, ночной вид на Пекин очень красивый, есть старый Пекин, есть современный Пекин, который производит на меня очень красивые впечатления, особенно гид женя, русский очень хорошо, очень подробно о Пекине, стоит порекомендовать
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