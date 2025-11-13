Мои заказы

Однодневная экскурсия на участок Великой Китайской стены Мутяньюй с билетом

Это предложение — отличная возможность отправиться к легендарной Великой Китайской стене без хлопот и забот.

Вас ждет приятная поездка на комфортабельном автобусе с хорошим сервисом и достаточным временем для осмотра всего участка Стены.
4.8
19 отзывов
Описание билета

Поездка в одну сторону около 1,5 часов. На месте вас ждет самостоятельная экскурсия-прогулка по участку Мутяньюй длиною в 5 часов. Время возвращения может быть немного скорректировано в зависимости от внешних обстоятельств, пожалуйста, имейте это в виду. На месте вы можете выбирать, как попасть в на ту или иную локацию, например, вы можете подняться на Великую Китайскую стену, к 6-й сторожевой башне, на канатной дороге, а спуститься оттуда на санях, подняться на Великую Китайскую стену к 10-й или 8-й сторожевой башне по каменным ступеням (как поход в горы, около 45 минут). По приезде обратно экскурсия заканчивается в парке Дитань (Храм Земли), рядом со станцией метро The Lama Temple (линии 2 и 5). В окрестностях расположено множество популярных ресторанов, баров и старинных пекинских хутунов. Важная информация:
  • Бронирование необходимо сделать за один день до 22:30;
  • В день поездки всем путешественникам необходимо иметь при себе действующее удостоверение личности/паспорт;
  • Пожалуйста, оставьте свой адрес электронной почты и номер телефона, а также скачайте We.
  • Chat/Alipay, когда вам будет удобно, чтобы вашему гиду или координатору было проще связаться с вами заранее.
  • Они используют Whats.
  • App или i.
  • Message, но эти приложения иногда недоступны.

Ежедневно в 8:00, 9:00, 10:00

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги англоговорящего гида в автобусе
  • Транспорт (автобус)
  • Входной билет на Великую Китайскую стену
  • Трансфер по парку в обе стороны.
Что не входит в цену
  • Питание и личные расходы
  • Туристическая страховка для покрытия травм или несчастных случаев
  • Развлечения (канатная дорога или сани в парке, оплачиваются на месте, по желанию (от 140 до 200 йен с человека) ). Обратите внимание, дети ростом до 1, 2 м катаются бесплатно, дети ростом выше 1, 2 м катаются по той же цене, что и взрослые.
Место начала и завершения?
Meet at 中国北京市东城区东四南大街建国门北京丽晶酒店 邮政编码: 100006
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно в 8:00, 9:00, 10:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
  • Бронирование необходимо сделать за один день до 22:30
  • В день поездки всем путешественникам необходимо иметь при себе действующее удостоверение личности/паспорт
  • Пожалуйста, оставьте свой адрес электронной почты и номер телефона, а также скачайте WeChat/Alipay, когда вам будет удобно, чтобы вашему гиду или координатору было проще связаться с вами заранее. Они используют WhatsApp или iMessage, но эти приложения иногда недоступны
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
3
2
2
1
V
Vladimir
13 ноя 2025
Гидом была Люси. Великолепная девушка, объясняла, сопровождала, по вотсаппу на связи, помогала всегда, если напишешь. Плюс огромное ей спасибо за помощь!
А
Анастасия
11 ноя 2025
Очень понравилась поездка к китайской стене с харищматичной и обаятельной китаянкой Линой. Хоть она и не говорит на русском, но у неё прекрасный английский. Автобус комфортный, вся программа по расписанию. По коду Лина скидки в кафе👌 Благодарим за впечатления🙏
S
Samandar
30 окт 2025
Все отлично организовано, выделенное время гидом нам вполне хватило на все
Д
Дарья
17 окт 2025
К сожалению был туман и мелкий дождь, поэтому не удалось посмотреть виды. Но сама экскурсия отлично организованна, всё очень чётко, гид Мэгги понятно всё объясняла, готова была помочь. Удобное общение через WhatsApp, удобное место сбора и место высадки на обратном пути)
М
Михаил
8 окт 2025
Весело скатились на санях. Красивые виды. Много клопов. Была красивая гусеница и ящерица. Если пойдёте до 20 башни, то вы герой. Возьмите с собой палки для ходьбы. Люси очаровательная, умная, интересная, желаю ей найти богатого мужа и купон на сани.
Л
Любовь
7 окт 2025
Замечательная экскурсия! Гид - чудесная девушка, пунктуальная, приветливая))) спасибо большое!))
D
Daniil
6 окт 2025
Очень понравилась экскурсия, все отлично организовано
А
Анна
4 окт 2025
Всё прошло отлично! Спасибо за экскурсию! Бойя очень приятный экскурсовод!
V
VIKTORIIA
1 окт 2025
Почему не сообщают, что экскурсия на китайском языке! У меня был бы выбор.
И
Ирина
27 сен 2025
Место встречи было легко найти, Великая стена очень понравилась, прогулялись по хребту, посмотрели башни, которые защищали страну в своё время. На вершину рекомендую подниматься по канатной дороге, есть открытые и
читать дальше

закрытые кабинки на выбор. Очень сильно съэкономите силы для спуска и прогулки. Наша гид Джуди - очень доброжелательная, милая девушка. Рассказала все организационные моменты, также по дороге на экскурсию рассказала нам интересную историю, связанную с Великой Китайской стеной. Несмотря на то, что английский я знаю не очень хорошо, проблем в общении не возникло. Джуди нам всё рассказала, проводила и помогала, если что-то было непонятно. В общем впечатления яркие, незабываемые! Рекомендую экскурсии с данным гидом.

С
Светлана
23 сен 2025
A
ALENA
23 сен 2025
Экскурсия -отличнвя альтернатива, если не хочется самим разбираться в тонкостях транспорта Пекина. Участок на котором были от города далеко, нас привезли и увезли в условленные места. Довезли до стены. Там
читать дальше

курсируют автобусы, которые довозят до подъемников. На этом участке(мунтьян) надо быть реалистами)), не знаю есть ли там пешая дорога до стены,но лучше воспользоваться канатной дорогой, дополнительно140 юаней. Потому что силы понадобятся на самой стене)). До 19 башни поднимаешься по очень крутому подьёму. Читала, что на стене сдувает, поэтому надо брать теплые вещи. Не аригодилось. 21 сентября было солнечно и очень жарко. Удобная обувь! Ступеньки разные, лестницы разные, только максимально удобная обувь). Те кто поднимется на 19 башню -Герои!). Будет готовы, народу много. Но виды очень красивые. Для разноцветных деревьев, нужно ехать попозже наверное в октябре. В конце сентября всё ещё зеленое. Гид Марго отличная, спасибо ей большое.

И
Игорь
21 сен 2025
Идеально организованная экскурсия. Только позитивные впечатления
Л
Лейла
21 сен 2025
Хорошая организация. Все без опозданий.
Л
Любовь
20 сен 2025
Понравилась организация экскурсии: комфортабельный автобус, гид уделила внимание каждому туристу. Большое спасибо.

