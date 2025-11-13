читать дальше

курсируют автобусы, которые довозят до подъемников. На этом участке(мунтьян) надо быть реалистами)), не знаю есть ли там пешая дорога до стены,но лучше воспользоваться канатной дорогой, дополнительно140 юаней. Потому что силы понадобятся на самой стене)). До 19 башни поднимаешься по очень крутому подьёму. Читала, что на стене сдувает, поэтому надо брать теплые вещи. Не аригодилось. 21 сентября было солнечно и очень жарко. Удобная обувь! Ступеньки разные, лестницы разные, только максимально удобная обувь). Те кто поднимется на 19 башню -Герои!). Будет готовы, народу много. Но виды очень красивые. Для разноцветных деревьев, нужно ехать попозже наверное в октябре. В конце сентября всё ещё зеленое. Гид Марго отличная, спасибо ей большое.