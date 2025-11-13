Это предложение — отличная возможность отправиться к легендарной Великой Китайской стене без хлопот и забот.
Вас ждет приятная поездка на комфортабельном автобусе с хорошим сервисом и достаточным временем для осмотра всего участка Стены.
Вас ждет приятная поездка на комфортабельном автобусе с хорошим сервисом и достаточным временем для осмотра всего участка Стены.
Описание билетаПоездка в одну сторону около 1,5 часов. На месте вас ждет самостоятельная экскурсия-прогулка по участку Мутяньюй длиною в 5 часов. Время возвращения может быть немного скорректировано в зависимости от внешних обстоятельств, пожалуйста, имейте это в виду. На месте вы можете выбирать, как попасть в на ту или иную локацию, например, вы можете подняться на Великую Китайскую стену, к 6-й сторожевой башне, на канатной дороге, а спуститься оттуда на санях, подняться на Великую Китайскую стену к 10-й или 8-й сторожевой башне по каменным ступеням (как поход в горы, около 45 минут). По приезде обратно экскурсия заканчивается в парке Дитань (Храм Земли), рядом со станцией метро The Lama Temple (линии 2 и 5). В окрестностях расположено множество популярных ресторанов, баров и старинных пекинских хутунов. Важная информация:
- Бронирование необходимо сделать за один день до 22:30;
- В день поездки всем путешественникам необходимо иметь при себе действующее удостоверение личности/паспорт;
- Пожалуйста, оставьте свой адрес электронной почты и номер телефона, а также скачайте We.
- Chat/Alipay, когда вам будет удобно, чтобы вашему гиду или координатору было проще связаться с вами заранее.
- Они используют Whats.
- App или i.
- Message, но эти приложения иногда недоступны.
Ежедневно в 8:00, 9:00, 10:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги англоговорящего гида в автобусе
- Транспорт (автобус)
- Входной билет на Великую Китайскую стену
- Трансфер по парку в обе стороны.
Что не входит в цену
- Питание и личные расходы
- Туристическая страховка для покрытия травм или несчастных случаев
- Развлечения (канатная дорога или сани в парке, оплачиваются на месте, по желанию (от 140 до 200 йен с человека) ). Обратите внимание, дети ростом до 1, 2 м катаются бесплатно, дети ростом выше 1, 2 м катаются по той же цене, что и взрослые.
Место начала и завершения?
Meet at 中国北京市东城区东四南大街建国门北京丽晶酒店 邮政编码: 100006
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно в 8:00, 9:00, 10:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Бронирование необходимо сделать за один день до 22:30
- В день поездки всем путешественникам необходимо иметь при себе действующее удостоверение личности/паспорт
- Пожалуйста, оставьте свой адрес электронной почты и номер телефона, а также скачайте WeChat/Alipay, когда вам будет удобно, чтобы вашему гиду или координатору было проще связаться с вами заранее. Они используют WhatsApp или iMessage, но эти приложения иногда недоступны
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
V
Vladimir
13 ноя 2025
Гидом была Люси. Великолепная девушка, объясняла, сопровождала, по вотсаппу на связи, помогала всегда, если напишешь. Плюс огромное ей спасибо за помощь!
А
Анастасия
11 ноя 2025
Очень понравилась поездка к китайской стене с харищматичной и обаятельной китаянкой Линой. Хоть она и не говорит на русском, но у неё прекрасный английский. Автобус комфортный, вся программа по расписанию. По коду Лина скидки в кафе👌 Благодарим за впечатления🙏
S
Samandar
30 окт 2025
Все отлично организовано, выделенное время гидом нам вполне хватило на все
Д
Дарья
17 окт 2025
К сожалению был туман и мелкий дождь, поэтому не удалось посмотреть виды. Но сама экскурсия отлично организованна, всё очень чётко, гид Мэгги понятно всё объясняла, готова была помочь. Удобное общение через WhatsApp, удобное место сбора и место высадки на обратном пути)
М
Михаил
8 окт 2025
Весело скатились на санях. Красивые виды. Много клопов. Была красивая гусеница и ящерица. Если пойдёте до 20 башни, то вы герой. Возьмите с собой палки для ходьбы. Люси очаровательная, умная, интересная, желаю ей найти богатого мужа и купон на сани.
Л
Любовь
7 окт 2025
Замечательная экскурсия! Гид - чудесная девушка, пунктуальная, приветливая))) спасибо большое!))
D
Daniil
6 окт 2025
Очень понравилась экскурсия, все отлично организовано
А
Анна
4 окт 2025
Всё прошло отлично! Спасибо за экскурсию! Бойя очень приятный экскурсовод!
V
VIKTORIIA
1 окт 2025
Почему не сообщают, что экскурсия на китайском языке! У меня был бы выбор.
И
Ирина
27 сен 2025
Место встречи было легко найти, Великая стена очень понравилась, прогулялись по хребту, посмотрели башни, которые защищали страну в своё время. На вершину рекомендую подниматься по канатной дороге, есть открытые и
С
Светлана
23 сен 2025
A
ALENA
23 сен 2025
Экскурсия -отличнвя альтернатива, если не хочется самим разбираться в тонкостях транспорта Пекина. Участок на котором были от города далеко, нас привезли и увезли в условленные места. Довезли до стены. Там
И
Игорь
21 сен 2025
Идеально организованная экскурсия. Только позитивные впечатления
Л
Лейла
21 сен 2025
Хорошая организация. Все без опозданий.
Л
Любовь
20 сен 2025
Понравилась организация экскурсии: комфортабельный автобус, гид уделила внимание каждому туристу. Большое спасибо.
Входит в следующие категории Пекина
Похожие экскурсии из Пекина
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по Великой Китайской стене и храму Юнхэгун
Прикоснитесь к величию истории на экскурсии по Великой Китайской стене и загадочному храму Юнхэгун
Начало: Город
Сегодня в 19:00
Завтра в 18:00
$290 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Мутяньюй: Величие Великой Китайской стены и чайная церемония в Пекине
Погрузитесь в историю Китая с экскурсией на Мутяньюй, где вас ждут захватывающие виды и незабываемая чайная церемония
Начало: В вашем отеле в центре Пекина
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$330 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Пекину
Погрузитесь в историю и культуру Китая, посетив живописный участок Великой стены Мутяньюй и крупнейший буддистский храм Хунлуо на севере страны
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$330 за всё до 5 чел.