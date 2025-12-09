Описание экскурсииЭкскурсия проходит по главной оси Пекина, соединяющей север и юг города, и ведёт к величайшим историческим памятникам Китая. Оказавшись среди них, вы словно перенесётесь на сотни лет назад. Вместе с нами вы увидите символ Китая — площадь Тяньаньмэнь, окунётесь в атмосферу императорской мощи в Запретном городе и ощутите духовное величие Храма Неба.
Экскурсия проводится в удобную для вас дату. Мы заранее бронируем все билеты (минимум за 24 часа), чтобы обеспечить гиду официальный доступ для сопровождения на всех локациях.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1 Площадь Тяньаньмэнь - символ Китая
- Площадь Тяньаньмэнь - это не только крупнейшая городская площадь в мире (ее площадь составляет 440 000 м²), но и важнейший символ китайского государства. Здесь проводятся военные парады, крупные государственные события, а пространство площади может вмещать до миллиона человек. Находясь в этом историческом центре, вы почувствуете масштаб и величие Китая
- 2 Запретный город - величие императорской власти
- Запретный город (Гугун) - архитектурный шедевр и хранитель многовековой истории и культуры Китая. Этот дворец был резиденцией императоров династий Мин и Цин, став свидетелем их торжеств, интриг и дворцовых событий
- Комплекс делится на две основные зоны:
- Внешний двор - место для официальных церемоний, заседаний императорского двора и государственных праздников
- Внутренний двор - личное пространство императора и его семьи
- 3 Храм Неба - единение императора и вселенной
- Построенный в эпоху династии Мин, Храм Неба был местом молений императоров о хорошем урожае и процветании страны. Каждый элемент архитектуры здесь имеет глубокий символизм, воплощая гармонию между небом и землёй
Что включено
- Услуги гида
- Услуги переводчика
- Трансфер
Что не входит в цену
- Обед
- Входной билет в Запретный город - 40 юаней
- Входной билет в Храм неба - 7 юаней
Место начала и завершения?
Встретим у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Пекина
