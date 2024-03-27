Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию по Пекину, которая позволит вам глубже погрузиться в китайскую религиозную культуру. В ходе поездки вы посетите два величественных храма: Храм Неба и ламаистский храм Юнхэгун. Храм Неба, являющийся крупнейшим комплексом для жертвоприношений в Китае, откроет вам секреты древних китайских верований и того, как они влияли на благосостояние нации. Ламаистский храм Юнхэгун, самый крупный в Пекине, поражает своими масштабами и коллекцией статуй Будды, каждая из которых имеет своё особое значение. Дополнительно, вы станете участником аутентичной чайной церемонии, где сможете не только насладиться вкусом различных сортов чая, но и узнать о тонкостях их приготовления. Экскурсия предусматривает комфортный трансфер из вашего отеля в центре города, услуги опытного гида, который сделает ваше путешествие поистине незабываемым. Помимо этого, вы узнаете, как Площадь Тяньаньмэнь связана с Красной площадью в Москве, и что делает эти места такими похожими и в то же время уникальными. Присоединяйтесь к нам, чтобы увидеть Пекин под совершенно новым углом

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Описание

Что вас ожидает

Площадь Тяньаньмэнь

Это одна из самых больших площадей мира. Она занимает 440 тысяч квадратных метров. Вы взглянете на Памятник народным героям и мавзолей Мао Цзэдуна. Выясните, чем Тяньаньмэнь похож на Красную площадь в Москве.

Храм Неба

Вы увидите самый крупный из сохранившихся в Китае комплексов жертвоприношений. Узнаете, от кого или чего зависело благосостояние древних китайцев, по их мнению.

Чайная церемония

Вы побываете на аутентичной чайной церемонии. Поймёте разницу в сортах чая и по желанию купите понравившийся сорт.

Ламаистский Храм

Вы посетите самый крупный в Пекине ламаистский монастырь Юнхэгун. Здесь можно найти множество статуй Будды. Гид расскажет, для чего служит каждая из них.

Организационные детали