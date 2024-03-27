Познайте духовную суть Китая, посетив его знаменитые храмы и приняв участие в традиционной чайной церемонии
Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию по Пекину, которая позволит вам глубже погрузиться в китайскую религиозную культуру. В ходе поездки вы посетите два величественных храма: Храм Неба и ламаистский храм Юнхэгун.
Храм Неба, являющийся крупнейшим комплексом для жертвоприношений в Китае, откроет вам секреты древних китайских верований и того, как они влияли на благосостояние нации.
Ламаистский храм Юнхэгун, самый крупный в Пекине, поражает своими масштабами и коллекцией статуй Будды, каждая из которых имеет своё особое значение.
Дополнительно, вы станете участником аутентичной чайной церемонии, где сможете не только насладиться вкусом различных сортов чая, но и узнать о тонкостях их приготовления.
Экскурсия предусматривает комфортный трансфер из вашего отеля в центре города, услуги опытного гида, который сделает ваше путешествие поистине незабываемым.
Помимо этого, вы узнаете, как Площадь Тяньаньмэнь связана с Красной площадью в Москве, и что делает эти места такими похожими и в то же время уникальными. Присоединяйтесь к нам, чтобы увидеть Пекин под совершенно новым углом
Храм Неба, являющийся крупнейшим комплексом для жертвоприношений в Китае, откроет вам секреты древних китайских верований и того, как они влияли на благосостояние нации.
Ламаистский храм Юнхэгун, самый крупный в Пекине, поражает своими масштабами и коллекцией статуй Будды, каждая из которых имеет своё особое значение.
Дополнительно, вы станете участником аутентичной чайной церемонии, где сможете не только насладиться вкусом различных сортов чая, но и узнать о тонкостях их приготовления.
Экскурсия предусматривает комфортный трансфер из вашего отеля в центре города, услуги опытного гида, который сделает ваше путешествие поистине незабываемым.
Помимо этого, вы узнаете, как Площадь Тяньаньмэнь связана с Красной площадью в Москве, и что делает эти места такими похожими и в то же время уникальными. Присоединяйтесь к нам, чтобы увидеть Пекин под совершенно новым углом
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Описание
Что вас ожидает
Площадь Тяньаньмэнь
Это одна из самых больших площадей мира. Она занимает 440 тысяч квадратных метров. Вы взглянете на Памятник народным героям и мавзолей Мао Цзэдуна. Выясните, чем Тяньаньмэнь похож на Красную площадь в Москве.
Храм Неба
Вы увидите самый крупный из сохранившихся в Китае комплексов жертвоприношений. Узнаете, от кого или чего зависело благосостояние древних китайцев, по их мнению.
Чайная церемония
Вы побываете на аутентичной чайной церемонии. Поймёте разницу в сортах чая и по желанию купите понравившийся сорт.
Ламаистский Храм
Вы посетите самый крупный в Пекине ламаистский монастырь Юнхэгун. Здесь можно найти множество статуй Будды. Гид расскажет, для чего служит каждая из них.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер из вашего отеля в центре города, услуги гида и чайная церемония
- Поездка пройдёт на автомобиле Volkswagen или Buick Business
- Дополнительно оплачиваются билет в храм Неба — 34 юаней/чел., вход в храм Юнхэгун — 25 юаней/чел., еда и напитки — по желанию
- Я могу заехать за вами в аэропорт или в отель в дальнем районе — доплата $30–50. Подробности обсудим в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Женя — ваш гид в Пекине
Провёл экскурсии для 152 туристов
Меня зовут Женя, я гид и переводчик в Пекине. Хорошо говорю по-русски и хорошо знаю Пекин. Расскажу про все достопримечательности и помогу решить разные вопросы — с визой, отелем, билетами на поезд, машиной и т. д. Спасибо за внимание!
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