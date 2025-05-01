Погружение в богатейшую культуру и философию Китая начнётся с посещения Храма Неба, который считается одним из самых выдающихся памятников архитектуры древнего Китая. В этом священном месте мы познакомимся с концепцией «неба» как высшего божественного начала и его значением в китайской культуре.
Вы узнаете:
Как древние китайцы воспринимали гармонию между небом и землёй
Какие ритуалы связаны с почитанием небесных сил
Математические и механические аспекты конструкции храмов
Как законы геометрии находят применение в традиционной китайской архитектуре
Парк Мира
Продолжим изучение китайской философии и эстетики через призму природной гармонии. Парк, с его живописными пейзажами и элементами традиционного ландшафтного дизайна, станет идеальным фоном для обсуждения взаимодействия человека и природы, а также планирования новых поездок — на его территории расположены миниатюрные копии знаковых мировых достопримечательностей, от Эйфелевой башни до Сиднейской оперы.
Шёлковая фабрика
Здесь, подобно тончайшему занавесу, перед вами откроется многовековая история шёлка в Китае, его культурное значение и роль в экономике страны. Вы познакомитесь с искусными работами местных мастеров, насладитесь атмосферой роскоши и творчества. А ещё попробуете одно из самых известных блюд — утку по-пекински!
Организационные детали
Экскурсию проводит команда гидов-переводчиков, каждый из которых прекрасно знаком с историей и культурой Китая. Все наши гиды — граждане Китая, владеющие русским языком
Трансфер по программе осуществляется на комфортабельном китайском автомобиле
Отдельно оплачиваются входные билеты в Храм неба (35 юаней с человека) и в Парк мира (100 юаней с человека), а также утка по-пекински (стоимость по меню)
Гид принимает юани и доллары — за экскурсию и билеты
Возможно проведение экскурсии для большего количества человек, уточняйте в переписке заранее
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лиза — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 173 туристов
Меня зовут Лиза. Я со своими коллегами провожу экскурсии по Пекину и его окрестностям. У нас богатый опыт работы с путешественниками и удобные автомобили.