Культовое наследие Пекина: Храм Неба и Парк Мира

Уникальная возможность посетить Храм Неба и Парк Мира в Пекине. Узнайте о китайской философии и насладитесь видами мировых достопримечательностей
Приготовьтесь к захватывающему путешествию по Пекину, где вас ждёт Храм Неба - шедевр древней архитектуры и философии.

Парк Мира удивит миниатюрами мировых достопримечательностей и откроет секреты гармонии природы и человека.

На шёлковой фабрике узнаете о значении шёлка в культуре Китая и насладитесь знаменитой уткой по-пекински. Экскурсия проводится профессиональными гидами на русском языке
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная архитектура Храма Неба
  • 🌏 Миниатюры мировых достопримечательностей
  • 🧭 Профессиональные гиды на русском языке
  • 🍽️ Дегустация утки по-пекински
  • 🧵 История шёлка в Китае
Культовое наследие Пекина: Храм Неба и Парк Мира
Культовое наследие Пекина: Храм Неба и Парк Мира
Культовое наследие Пекина: Храм Неба и Парк Мира
Ближайшие даты:
21
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мая25
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мая
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Что можно увидеть

  • Храм Неба
  • Парк Мира
  • Шёлковая фабрика

Описание экскурсии

Храм Неба

Погружение в богатейшую культуру и философию Китая начнётся с посещения Храма Неба, который считается одним из самых выдающихся памятников архитектуры древнего Китая. В этом священном месте мы познакомимся с концепцией «неба» как высшего божественного начала и его значением в китайской культуре.

Вы узнаете:

  • Как древние китайцы воспринимали гармонию между небом и землёй
  • Какие ритуалы связаны с почитанием небесных сил
  • Математические и механические аспекты конструкции храмов
  • Как законы геометрии находят применение в традиционной китайской архитектуре

Парк Мира

Продолжим изучение китайской философии и эстетики через призму природной гармонии. Парк, с его живописными пейзажами и элементами традиционного ландшафтного дизайна, станет идеальным фоном для обсуждения взаимодействия человека и природы, а также планирования новых поездок — на его территории расположены миниатюрные копии знаковых мировых достопримечательностей, от Эйфелевой башни до Сиднейской оперы.

Шёлковая фабрика

Здесь, подобно тончайшему занавесу, перед вами откроется многовековая история шёлка в Китае, его культурное значение и роль в экономике страны. Вы познакомитесь с искусными работами местных мастеров, насладитесь атмосферой роскоши и творчества. А ещё попробуете одно из самых известных блюд — утку по-пекински!

Организационные детали

  • Экскурсию проводит команда гидов-переводчиков, каждый из которых прекрасно знаком с историей и культурой Китая. Все наши гиды — граждане Китая, владеющие русским языком
  • Трансфер по программе осуществляется на комфортабельном китайском автомобиле
  • Отдельно оплачиваются входные билеты в Храм неба (35 юаней с человека) и в Парк мира (100 юаней с человека), а также утка по-пекински (стоимость по меню)
  • Гид принимает юани и доллары — за экскурсию и билеты
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества человек, уточняйте в переписке заранее

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
О
1 мая 2025
Все круто,парк мира чутка подустал,требует реставрации -а так с детьми само то)
Все круто,парк мира чутка подустал,требует реставрации -а так с детьми само то)Все круто,парк мира чутка подустал,требует реставрации -а так с детьми само то)
М
16 мар 2025
Великолепно! Мне захотелось поменять маршрут и все сделали как я пожелала. Получилось настоящая сказка: вкусно, красиво и очень душевно. Зоя умница

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