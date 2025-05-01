Приготовьтесь к захватывающему путешествию по Пекину, где вас ждёт Храм Неба - шедевр древней архитектуры и философии. Парк Мира удивит миниатюрами мировых достопримечательностей и откроет секреты гармонии природы и человека. На шёлковой фабрике узнаете о значении шёлка в культуре Китая и насладитесь знаменитой уткой по-пекински. Экскурсия проводится профессиональными гидами на русском языке

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Описание экскурсии

Храм Неба

Погружение в богатейшую культуру и философию Китая начнётся с посещения Храма Неба, который считается одним из самых выдающихся памятников архитектуры древнего Китая. В этом священном месте мы познакомимся с концепцией «неба» как высшего божественного начала и его значением в китайской культуре.

Вы узнаете:

Как древние китайцы воспринимали гармонию между небом и землёй

Какие ритуалы связаны с почитанием небесных сил

Математические и механические аспекты конструкции храмов

Как законы геометрии находят применение в традиционной китайской архитектуре

Парк Мира

Продолжим изучение китайской философии и эстетики через призму природной гармонии. Парк, с его живописными пейзажами и элементами традиционного ландшафтного дизайна, станет идеальным фоном для обсуждения взаимодействия человека и природы, а также планирования новых поездок — на его территории расположены миниатюрные копии знаковых мировых достопримечательностей, от Эйфелевой башни до Сиднейской оперы.

Шёлковая фабрика

Здесь, подобно тончайшему занавесу, перед вами откроется многовековая история шёлка в Китае, его культурное значение и роль в экономике страны. Вы познакомитесь с искусными работами местных мастеров, насладитесь атмосферой роскоши и творчества. А ещё попробуете одно из самых известных блюд — утку по-пекински!

Организационные детали