Прогулка по улице Цяньмэнь в Пекине - это уникальная возможность погрузиться в атмосферу, где традиции и современность переплетаются.
Здесь можно увидеть модернизированные хутуны, посетить магазины с вековой историей и прогуляться по
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Уникальные исторические здания
- 🛍 Магазины с вековой историей
- 🍜 Ароматы уличной еды
- 🏛 Музей градостроительства
- 🎎 Традиционная чайная церемония
Что можно увидеть
- Улица Цяньмэнь
- Улица Дашилань
- Музей градостроительства Пекина
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Модернизированные хутуны и традиционные здания улочки Цяньмэнь
- Магазины с более чем 100-летней историей
- Оживлённую и колоритную улицу Дашилань
- Уютные внутренние дворики
- Музей градостроительства Пекина с огромным макетом города
- Рынок с уличной едой и сувенирами
Вы услышите:
- Как устроены хутуны и кто в них сегодня живёт
- Истории знаменитых магазинов, которые пережили империи и революции
- Что едят местные жители, где любят перекусить и какие блюда считаются домашними
- Где найти сувениры по самой выгодной цене (без наценок для туристов!)
- Как развивался Пекин: от императорских времен до мегаполиса 21 века
Чайная церемония (по желанию)
Вы примите участие в традиционной чайной церемонии. Узнаете, как правильно заваривать чай, чем отличаются сорта и почему для китайцев чай — это не просто напиток, а искусство и способ замедлиться.
Организационные детали
- Музей градостроительства требует паспортные данные для бронирования билетов (входят в стоимость). Пожалуйста, пришлите мне ФИО и номер паспорта за 2–4 дня до экскурсии
- Чайная церемония оплачивается отдельно — 230 юаней ($32) за чел.
- Если вы хотите включить церемонию, сообщите об этом за 3–4 дня, чтобы я могла связаться с чайным домом и уточнить их доступность
- Экскурсия длится 3–4 часа, чайная церемония 1,5–2 часа
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Qianmen
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елизавета — ваш гид в Пекине
Привет, я Лиза. С 2016 года живу в Пекине. Почему путешествовать со мной — это удобно и 安心 (спокойно): 🔒 Безопасность и поддержка на всём маршруте Я всегда на связи — до,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Елена
14 сен 2025
Прогулка очень понравилась, Лиза показала интересные места, рассказала про улочки, магазины. Чайная церемония очень впечатлила, спасибо за этот опыт.
И
Илона
28 авг 2025
Экскурсия очень понравилась. Елизавета очень позитивный, дружелюбный и интересный человек. Всё было познавательно, узнали много нового о Пекине. Рекомендуем данную экскурсию!
Р
Роман
15 авг 2025
Отличная экскурсия, все очень понравилось. Интересно, колоритно. Елизавета большой молодец.
В общем, будет возможность, обязательно посетите!
