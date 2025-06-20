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Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Пекина

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Пекине на русском языке, цены от $80. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Город на воде Губэй + участок Китайской стены Симатай
На машине
9 часов
81 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Великой Китайской стене
Познакомьтесь с уникальным участком Великой Китайской стены и искусственным, но живописным городком Губэй, вдохновленным древними традициями
Начало: В вашем отеле в Пекине
«Пройдём по каменному мосту через реку Танхэ на Республиканскую улицу, построенную в стиле, характерном для Китая 1912-1949 гг»
29 июн в 08:30
1 июл в 08:00
$368 за всё до 6 чел.
Запретный город, площадь Тяньаньмэнь, чайная церемония и китайский цирк
На машине
8 часов
45 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Запретный город, Ванфуцзин и китайский цирк: экскурсия в Пекине
Ваш уникальный шанс увидеть сердце Пекина: от древних дворцов до современных торговых улиц и уникального китайского цирка
Начало: В центре Пекина
«Мы познакомим вас с самыми главными вехами истории Китая, покажем невероятно красивые уголки города — Запретный город, парк Цзиншань, главную торговую улицу и площадь»
Сегодня в 09:00
Завтра в 00:30
$270 за всё до 6 чел.
Романтическое путешествие по старому Пекину
На машине
9 часов
Групповая
до 15 чел.
Романтическое путешествие по старому Пекину
Парк Цзиншань, Летний дворец, чайная церемония и многое другое - за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Старейший переулок Пекина — Наньлуогусян — с традиционными двориками и живой атмосферой (1 ч)»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 09:00
Завтра в 08:00
29 июн в 08:00
$80 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерия
    20 июня 2025
    Город на воде Губэй + участок Китайской стены Симатай
    Экскурсия очень понравилась! Гид Василий забрал нас вовремя из отеля, отвез на стену, по дороге много рассказывал про историю Китая и современную жизнь в нем. Очень лёгкий и приятный человек)) Всем рекомендую, мы отлично провели день!
    Экскурсия очень понравилась! Гид Василий забрал нас вовремя из отеля, отвез на стену, по дороге многоЭкскурсия очень понравилась! Гид Василий забрал нас вовремя из отеля, отвез на стену, по дороге многоЭкскурсия очень понравилась! Гид Василий забрал нас вовремя из отеля, отвез на стену, по дороге много
  • Т
    Татьяна
    18 июня 2025
    Город на воде Губэй + участок Китайской стены Симатай
    Экскурсия с Василием прошла замечательно. Забрали из отеля вовремя. Ехать до места экскурсии около 2 часов, но это того стоит. Было немноголюдно и очень комфортно. Рекомендую Василия, как экскурсовода.
    Экскурсия с Василием прошла замечательно. Забрали из отеля вовремя. Ехать до места экскурсии около 2 часовЭкскурсия с Василием прошла замечательно. Забрали из отеля вовремя. Ехать до места экскурсии около 2 часовЭкскурсия с Василием прошла замечательно. Забрали из отеля вовремя. Ехать до места экскурсии около 2 часовЭкскурсия с Василием прошла замечательно. Забрали из отеля вовремя. Ехать до места экскурсии около 2 часовЭкскурсия с Василием прошла замечательно. Забрали из отеля вовремя. Ехать до места экскурсии около 2 часовЭкскурсия с Василием прошла замечательно. Забрали из отеля вовремя. Ехать до места экскурсии около 2 часовЭкскурсия с Василием прошла замечательно. Забрали из отеля вовремя. Ехать до места экскурсии около 2 часов
  • О
    Оксана
    16 июня 2025
    Город на воде Губэй + участок Китайской стены Симатай
    Всё прошло великолепно! У нас был гид максим и минивэн на 6 человек. Комфортно,вождение прекрасное! Максим добрый,отзывчивый,интересный собеседник. Много знает
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    про историю Китая,отлично преподносит материал. У нас в группе были дети,даже им было интересно! Мне было важно,чтобы гид был именно исторически грамотен,Максим полностью оправдал ожидания! Более того,Максим прекрасно владеет русским языком даже в тонкостях и юморе. Везде помогал и ждал нас. Мы ездили с ним 4 дня! Он стал нам другом! Рекомендую организатора Софию и конкретно гида Максима!

    Всё прошло великолепно! У нас был гид максим и минивэн на 6 человек. Комфортно,вождение прекрасное! МаксимВсё прошло великолепно! У нас был гид максим и минивэн на 6 человек. Комфортно,вождение прекрасное! МаксимВсё прошло великолепно! У нас был гид максим и минивэн на 6 человек. Комфортно,вождение прекрасное! МаксимВсё прошло великолепно! У нас был гид максим и минивэн на 6 человек. Комфортно,вождение прекрасное! МаксимВсё прошло великолепно! У нас был гид максим и минивэн на 6 человек. Комфортно,вождение прекрасное! МаксимВсё прошло великолепно! У нас был гид максим и минивэн на 6 человек. Комфортно,вождение прекрасное! МаксимВсё прошло великолепно! У нас был гид максим и минивэн на 6 человек. Комфортно,вождение прекрасное! МаксимВсё прошло великолепно! У нас был гид максим и минивэн на 6 человек. Комфортно,вождение прекрасное! Максим
  • О
    Ольга
    11 июня 2025
    Запретный город, площадь Тяньаньмэнь, чайная церемония и китайский цирк
    Экскурсовод Константин достаточно хорошо говорит по-русски. Подъехал к отелю ко времени, билеты в Запретный город были приобретены заранее, отправляли недели за две данные паспорта, ещё из дома. Узнали много интересного не только из истории, но и современного Китая.
  • A
    Alexey
    1 июня 2025
    Запретный город, площадь Тяньаньмэнь, чайная церемония и китайский цирк
    Экскурсию провел Андрей, о, нь приятный и доброжелательный гид. Автомобиль автомобиль очень комфортный, чистый. Маршрут изменили по нашему желанию. Экскурсия прошла на
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    3 часа дольше т. к. мы попросили заехать в ресторан,, доплату за это с нас не взяли. Огромное спасибо, за то что нам забронировали билеты в различные музеи и храм неба.

  • Л
    Лейля
    21 мая 2025
    Запретный город, площадь Тяньаньмэнь, чайная церемония и китайский цирк
    Борис очень хороший организатор. Предложил перенести дату экскурсии с учетом количества туристов и это было абсолютно правильно. Толпы в Пекине
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    это что то. Помимо самой экскурсии помог нам с поездкой на стену, в ущелье Дракона и на стеклянный мост. В результате, мы за смогли посетить все что хотели, на очень комфортных автомобилях и в удобное для нас время. Рекомендую Бориса не только на экскурсию, но и на организацию поездок по окрестностям Пекина

Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Улицы и переулки»

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В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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Сколько стоит экскурсия по Пекину в июне 2025
Сейчас в Пекине в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 368. Туристы уже оставили гидам 126 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Пекина. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод