Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Великой Китайской стене
Познакомьтесь с уникальным участком Великой Китайской стены и искусственным, но живописным городком Губэй, вдохновленным древними традициями
Начало: В вашем отеле в Пекине
«Пройдём по каменному мосту через реку Танхэ на Республиканскую улицу, построенную в стиле, характерном для Китая 1912-1949 гг»
29 июн в 08:30
1 июл в 08:00
$368 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Запретный город, Ванфуцзин и китайский цирк: экскурсия в Пекине
Ваш уникальный шанс увидеть сердце Пекина: от древних дворцов до современных торговых улиц и уникального китайского цирка
Начало: В центре Пекина
«Мы познакомим вас с самыми главными вехами истории Китая, покажем невероятно красивые уголки города — Запретный город, парк Цзиншань, главную торговую улицу и площадь»
Сегодня в 09:00
Завтра в 00:30
$270 за всё до 6 чел.
Групповая
до 15 чел.
Романтическое путешествие по старому Пекину
Парк Цзиншань, Летний дворец, чайная церемония и многое другое - за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Старейший переулок Пекина — Наньлуогусян — с традиционными двориками и живой атмосферой (1 ч)»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 09:00
Завтра в 08:00
29 июн в 08:00
$80 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерия20 июня 2025Экскурсия очень понравилась! Гид Василий забрал нас вовремя из отеля, отвез на стену, по дороге много рассказывал про историю Китая и современную жизнь в нем. Очень лёгкий и приятный человек)) Всем рекомендую, мы отлично провели день!
- ТТатьяна18 июня 2025Экскурсия с Василием прошла замечательно. Забрали из отеля вовремя. Ехать до места экскурсии около 2 часов, но это того стоит. Было немноголюдно и очень комфортно. Рекомендую Василия, как экскурсовода.
- ООксана16 июня 2025Всё прошло великолепно! У нас был гид максим и минивэн на 6 человек. Комфортно,вождение прекрасное! Максим добрый,отзывчивый,интересный собеседник. Много знает
- ООльга11 июня 2025Экскурсовод Константин достаточно хорошо говорит по-русски. Подъехал к отелю ко времени, билеты в Запретный город были приобретены заранее, отправляли недели за две данные паспорта, ещё из дома. Узнали много интересного не только из истории, но и современного Китая.
- AAlexey1 июня 2025Экскурсию провел Андрей, о, нь приятный и доброжелательный гид. Автомобиль автомобиль очень комфортный, чистый. Маршрут изменили по нашему желанию. Экскурсия прошла на
- ЛЛейля21 мая 2025Борис очень хороший организатор. Предложил перенести дату экскурсии с учетом количества туристов и это было абсолютно правильно. Толпы в Пекине
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Улицы и переулки»
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Сколько стоит экскурсия по Пекину в июне 2025
Сейчас в Пекине в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 368. Туристы уже оставили гидам 126 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Пекина. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод