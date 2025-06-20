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это что то. Помимо самой экскурсии помог нам с поездкой на стену, в ущелье Дракона и на стеклянный мост. В результате, мы за смогли посетить все что хотели, на очень комфортных автомобилях и в удобное для нас время. Рекомендую Бориса не только на экскурсию, но и на организацию поездок по окрестностям Пекина