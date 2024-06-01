Гастрономические экскурсии Пекина

Найдено 6 экскурсий в категории «Гастрономические» в Пекине на русском языке, цены от $250. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Один день в Пекине
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
76 отзывов
Один день в Пекине: Запретный город, Храм Неба и чайная церемония
Погрузитесь в атмосферу древнего Пекина! Запретный город, Храм Неба и чайная церемония откроют вам удивительный мир китайской культуры и истории
Начало: В центре города
«Чтобы немного перевести дух, отправимся на дегустацию китайского чая»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$270 за всё до 4 чел.
Путешествие до Мутяньюй - и обратно
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
27 отзывов
Путешествие до Мутяньюй - и обратно
Китайская стена, утка по-пекински и дегустация чая - всё это в одной экскурсии! Комфортабельный трансфер и незабываемые впечатления гарантированы
Начало: В холле отеля путешествеников в городе или по дого...
«Чайная дегустация и утка по-пекински»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
$290 за всё до 4 чел.
Колорит вечернего Пекина
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Колорит вечернего Пекина: индивидуальная экскурсия
Уникальная экскурсия по Пекину: старинные и современные символы, вечерний рынок, экзотические закуски и традиционная чайная церемония
«Дополнительные расходы: еда, напитки, сувениры на рынке (по желанию)»
Завтра в 17:00
10 июня в 17:00
$250 за всё до 6 чел.
Must-see места Пекина за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
49 отзывов
Великая Китайская стена, Гугун и Тяньаньмэнь за один день в Пекине
Погрузитесь в историю Пекина, посетив Гугун, Тяньаньмэнь и Великую Китайскую стену. Насладитесь чайной церемонией и уткой по-пекински
«Дополнительные расходы: билеты в Запретный город — 60 юаней/человека, на Великую Китайскую стену — 40 юаней/человека, а также еда и напитки»
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
$350 за всё до 6 чел.
Три блюда Китая: кулинарный мастер-класс + прогулка по Пекину
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
Кулинарный мастер-класс в Пекине: от традиций к современности
Погрузитесь в атмосферу Пекина, узнайте секреты китайской кухни и насладитесь чайной церемонией после прогулки по историческим местам
Начало: В холле вашего отеля в центре Пекина
«Вас ждёт домашняя кухня в китайском национальном дворнике, где вы:»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от $600 за всё до 5 чел.
Яркий день в Китае: Великая стена, храм Юнхэгун и модное кафе с hotpot
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Яркий день в Китае: Великая стена, храм Юнхэгун и модное кафе с hotpot
Погрузитесь в историю и культуру Китая: Великая стена, храм Юнхэгун и хот-пот в модном кафе. Уникальная экскурсия для настоящих ценителей
Начало: У вашего отеля
«После насыщенной поездки вас ждёт сытный ужин в модном месте»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$290 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    1 июня 2024
    Один день в Пекине
    Спасибо организатору! Прислали машину на нашу большую семью, с комфортом возили по всем местам. Гид рассказывала интересно и увлекательно. Терпеливо отвечала на все вопросы.
    Спасибо организатору! Прислали машину на нашу большую семью, с комфортом возили по всем местам. Гид рассказывалаСпасибо организатору! Прислали машину на нашу большую семью, с комфортом возили по всем местам. Гид рассказывалаСпасибо организатору! Прислали машину на нашу большую семью, с комфортом возили по всем местам. Гид рассказывалаСпасибо организатору! Прислали машину на нашу большую семью, с комфортом возили по всем местам. Гид рассказывала
  • К
    Кристина
    31 мая 2024
    Must-see места Пекина за один день
    Все было отлично, интересно. Сама экскурсия понравилась. Китайская стена впечатляет. Василий хороший парень, учитывал все наши пожелания.
  • А
    Александр
    29 мая 2024
    Must-see места Пекина за один день
    Путешествие прошло отлично. ГИД Василий рассказал много интересных фактов о культуре, традициях и быте. Впечатления очень крутые, словами передать сложно, нужно ехать!
  • Н
    Наталья
    27 мая 2024
    Колорит вечернего Пекина
    Спасибо огромное Жене за погружение в культуру Китая. Прекрасная вечерняя экскурсия, незабываемый колорит вечернего рынка, с великолепным чаепитием!
  • e
    elena
    21 мая 2024
    Колорит вечернего Пекина
    Маршрут, организованный гидом, ночной вид на Пекин очень красивый, есть старый Пекин, есть современный Пекин, который производит на меня очень красивые впечатления, особенно гид женя, русский очень хорошо, очень подробно о Пекине, стоит порекомендовать
    Маршрут, организованный гидом, ночной вид на Пекин очень красивый, есть старый Пекин, есть современный Пекин, которыйМаршрут, организованный гидом, ночной вид на Пекин очень красивый, есть старый Пекин, есть современный Пекин, который
  • Л
    Людмила
    20 мая 2024
    Путешествие до Мутяньюй - и обратно
    Пётр провёл нам увлекательное погружение в историю Китая, было интересно и познавательно, живо, остроумно. Прекрасное владение русским языком в совокупности с эрудицией и коммуникабельностью. Мы остались довольны.
  • Д
    Дмитрий
    19 мая 2024
    Один день в Пекине
    Экскурсию проводил гид Алексей. Очень хорошо говорит по-русски. Вовремя забрал нас из отеля, интересная и комфортная экскурсия с учетом наших пожеланий. Помог разобраться как вызывать такси и пользоваться общественным транспортом. Это помогло в дальнейшем при самостоятельном перемещении по Китаю.
  • И
    Ирина
    19 мая 2024
    Must-see места Пекина за один день
    Очень всё понравилось. Кай отличный гид и рассказчик.
  • A
    Alina
    18 мая 2024
    Путешествие до Мутяньюй - и обратно
    Благодарим Петра за удивительное погружен е в культуру и историю великой страны! Петр ответил на все наши вопросы, рассказал не только историю стены, но и множество интересных фактов о стране и народе. Благодарим! Мы обязательно вернемся!
  • О
    Олеся
    18 мая 2024
    Один день в Пекине
    Хочу выразить огромную благодарность Евгению!!! Он сделал для нас невозможное!!! По планам мы должны были приехать на три дня и
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    спокойно все посмотреть, но нас пустили в Китай всего на 24 часа…. И Евгений очень быстро перестроил все маршруты и переорганизовал экскурсии! Мы посмотрели и Пекин, и запретный город, и храм неба, и китайскую стену!!! С нами были гиды Алексей и Наталья, любящие свою работу и им было важно, чтобы нам все понравилось!!! Приятно, что есть люди, которым не все равно! Однозначно рекомендуем ребят!!!!! Спасибо!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Гастрономические»

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  1. Самое главное
  2. Площадь Тяньаньмэнь
  3. Храм Неба
  4. Запретный город
Сколько стоит экскурсия по Пекину в июне 2024
Сейчас в Пекине в категории "Гастрономические" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 250 до 600. Туристы уже оставили гидам 154 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Пекина, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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