1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5.5 часов
Один день в Пекине: Запретный город, Храм Неба и чайная церемония
Погрузитесь в атмосферу древнего Пекина! Запретный город, Храм Неба и чайная церемония откроют вам удивительный мир китайской культуры и истории
Начало: В центре города
«Чтобы немного перевести дух, отправимся на дегустацию китайского чая»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие до Мутяньюй - и обратно
Китайская стена, утка по-пекински и дегустация чая - всё это в одной экскурсии! Комфортабельный трансфер и незабываемые впечатления гарантированы
Начало: В холле отеля путешествеников в городе или по дого...
«Чайная дегустация и утка по-пекински»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
$290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Колорит вечернего Пекина: индивидуальная экскурсия
Уникальная экскурсия по Пекину: старинные и современные символы, вечерний рынок, экзотические закуски и традиционная чайная церемония
«Дополнительные расходы: еда, напитки, сувениры на рынке (по желанию)»
Завтра в 17:00
10 июня в 17:00
$250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Великая Китайская стена, Гугун и Тяньаньмэнь за один день в Пекине
Погрузитесь в историю Пекина, посетив Гугун, Тяньаньмэнь и Великую Китайскую стену. Насладитесь чайной церемонией и уткой по-пекински
«Дополнительные расходы: билеты в Запретный город — 60 юаней/человека, на Великую Китайскую стену — 40 юаней/человека, а также еда и напитки»
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
$350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Кулинарный мастер-класс в Пекине: от традиций к современности
Погрузитесь в атмосферу Пекина, узнайте секреты китайской кухни и насладитесь чайной церемонией после прогулки по историческим местам
Начало: В холле вашего отеля в центре Пекина
«Вас ждёт домашняя кухня в китайском национальном дворнике, где вы:»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от $600 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Яркий день в Китае: Великая стена, храм Юнхэгун и модное кафе с hotpot
Погрузитесь в историю и культуру Китая: Великая стена, храм Юнхэгун и хот-пот в модном кафе. Уникальная экскурсия для настоящих ценителей
Начало: У вашего отеля
«После насыщенной поездки вас ждёт сытный ужин в модном месте»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$290 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна1 июня 2024Спасибо организатору! Прислали машину на нашу большую семью, с комфортом возили по всем местам. Гид рассказывала интересно и увлекательно. Терпеливо отвечала на все вопросы.
- ККристина31 мая 2024Все было отлично, интересно. Сама экскурсия понравилась. Китайская стена впечатляет. Василий хороший парень, учитывал все наши пожелания.
- ААлександр29 мая 2024Путешествие прошло отлично. ГИД Василий рассказал много интересных фактов о культуре, традициях и быте. Впечатления очень крутые, словами передать сложно, нужно ехать!
- ННаталья27 мая 2024Спасибо огромное Жене за погружение в культуру Китая. Прекрасная вечерняя экскурсия, незабываемый колорит вечернего рынка, с великолепным чаепитием!
- eelena21 мая 2024Маршрут, организованный гидом, ночной вид на Пекин очень красивый, есть старый Пекин, есть современный Пекин, который производит на меня очень красивые впечатления, особенно гид женя, русский очень хорошо, очень подробно о Пекине, стоит порекомендовать
- ЛЛюдмила20 мая 2024Пётр провёл нам увлекательное погружение в историю Китая, было интересно и познавательно, живо, остроумно. Прекрасное владение русским языком в совокупности с эрудицией и коммуникабельностью. Мы остались довольны.
- ДДмитрий19 мая 2024Экскурсию проводил гид Алексей. Очень хорошо говорит по-русски. Вовремя забрал нас из отеля, интересная и комфортная экскурсия с учетом наших пожеланий. Помог разобраться как вызывать такси и пользоваться общественным транспортом. Это помогло в дальнейшем при самостоятельном перемещении по Китаю.
- ИИрина19 мая 2024Очень всё понравилось. Кай отличный гид и рассказчик.
- AAlina18 мая 2024Благодарим Петра за удивительное погружен е в культуру и историю великой страны! Петр ответил на все наши вопросы, рассказал не только историю стены, но и множество интересных фактов о стране и народе. Благодарим! Мы обязательно вернемся!
- ООлеся18 мая 2024Хочу выразить огромную благодарность Евгению!!! Он сделал для нас невозможное!!! По планам мы должны были приехать на три дня и
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Гастрономические»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пекине
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Пекине
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Пекину в июне 2024
Сейчас в Пекине в категории "Гастрономические" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 250 до 600. Туристы уже оставили гидам 154 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Пекина, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024