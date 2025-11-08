Экскурсия по Пекину - это уникальная возможность увидеть величественные места столицы Китая. Площадь Тяньаньмэнь, известная как самая большая в мире, впечатлит своими масштабами. Запретный город, бывший дом 24 императоров, расскажет о богатой истории страны. Парк Благоухающих холмов подарит захватывающие виды на город. Погружение в культуру и традиции Китая гарантировано, а в завершение - вид на город с высоты

Описание экскурсии

Площадь Тяньаньмэнь

Тяньаньмэнь — отправная точка нашего путешествия по городу, где вы поразитесь её размерам (самая большая площадь в мире!) Здесь расположено множество стратегически важных зданий и главный вход в Запретный город.

Дворец-музей Гугун

Уникальная архитектура Запретного города позволит многое рассказать об истории страны. Это самый огромный дворцовый комплекс в мире, где жили и правили Поднебесной 24 китайских императора династий Мин и Цин. По преданию, Гугун находится в самом центре земного шара — так его определили астрономы того времени.

Парк Благоухающих холмов

Парк на 7 холмах, откуда в ясный день открывается прекрасный вид на город, имеет долгую и местами печальную историю. Какую именно? Узнаете на экскурсии!

Во время прогулки я расскажу, какие традиции и устои древних времён живут по сей день и чем примечательны местные здания. А в финале экскурсии поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается чудесный вид на Запретный город.

