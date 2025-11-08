Познакомьтесь с историей и культурой Пекина через его знаковые места: Площадь Тяньаньмэнь, Запретный город и парк Благоухающих холмов
Экскурсия по Пекину - это уникальная возможность увидеть величественные места столицы Китая. Площадь Тяньаньмэнь, известная как самая большая в мире, впечатлит своими масштабами. Запретный город, бывший дом 24 императоров, расскажет о богатой истории страны. Парк Благоухающих холмов подарит захватывающие виды на город. Погружение в культуру и традиции Китая гарантировано, а в завершение - вид на город с высоты
📍 Увидеть крупнейшую площадь в мире
🏯 Исследовать древний Запретный город
🌳 Прогуляться по живописному парку
📜 Узнать об истории китайских императоров
👀 Полюбоваться панорамой Пекина
Площадь Тяньаньмэнь
Запретный город
Парк Благоухающих холмов
Площадь Тяньаньмэнь
Тяньаньмэнь — отправная точка нашего путешествия по городу, где вы поразитесь её размерам (самая большая площадь в мире!) Здесь расположено множество стратегически важных зданий и главный вход в Запретный город.
Дворец-музей Гугун
Уникальная архитектура Запретного города позволит многое рассказать об истории страны. Это самый огромный дворцовый комплекс в мире, где жили и правили Поднебесной 24 китайских императора династий Мин и Цин. По преданию, Гугун находится в самом центре земного шара — так его определили астрономы того времени.
Парк Благоухающих холмов
Парк на 7 холмах, откуда в ясный день открывается прекрасный вид на город, имеет долгую и местами печальную историю. Какую именно? Узнаете на экскурсии!
Во время прогулки я расскажу, какие традиции и устои древних времён живут по сей день и чем примечательны местные здания. А в финале экскурсии поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается чудесный вид на Запретный город.
При себе необходимо иметь паспорт. Для доступа на площадь нужно делать регистрацию заранее (я помогу вам с этим)
Дополнительные расходы: входной билет в Запретный город — 60 юаней
Выберите удобную дату из расписания
В центре Пекина
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Пекине
Провела экскурсии для 161 туриста
Меня зовут Екатерина. У меня есть историческое образование. Живу в Пекине много лет, провожу экскурсии по городу и за его пределами. Есть опыт проведения экскурсий для групп до 15 человек. Помогаю гостям сориентироваться в городе. К каждому у меня свой подход: по возможности учитываю все пожелания и предпочтения.
Отзывы и рейтинг
А
Алина
8 ноя 2025
Спасибо огромное Екатерине! Во-первых Екатерина хорошо говорит по-русски! Наша поездка случилась спонтанно, билеты заранее на стену не бронировали. Катя сразу сказала, что все сделает, купим на места в кассе, только нужно будет поменять немного маршрут. Было интересно и время пролетело быстро. Также Катя всегда была на связи и помогала по всем насущным вопросам.
П
Петр
25 окт 2025
Спасибо огромное Екатерине за прекрасную, структурированную и очень познавательную и интересную экскурсию по центру Пекина!!!! Она большой молодец! Можем рекомендовать без каких-либо нюансов. Екатерина спасибо еще раз Вам!
Екатерина
7 окт 2025
Екатерина - ооочень комфортный гид, с которым приятно путешествовать. Было очень много рассказов о Китае, о Пекине, про императора. Встретила нас в холле отеля, чтобы мы не потерялись) Мы невероятно рады, что выбрали именно Екатерину
А
Александр
29 сен 2025
Все прошло на отлично, было очень интересно!
Наталья
26 сен 2025
Спасибо за интересную прогулку! Время прошло очень быстро)Открыли для себя много нового и красивого!
Олег
15 мая 2025
Отоичная экскурсия по ключевым местам в Пекине. Был там же до этого сам, большого впечатления не получил. Прошёл по этим местам с гидом - узнал кучу подробностей о том, что именно в них происходило, о символизме деталей - и вот здесь уже испытал восторг. Однозначно рекомендую!
М
Марина
8 мая 2025
Екатерина, просто красотка! Все доступно и понятно и интересно! Есть наушники, что позволяет и информацию слушать и фотографировать! Я часто путешествую и часто заказываю экскурсии тут, так вот Екатерине смело могу поставить 10 из 5
С
Светлана
3 мая 2025
Экскурсия по площади Тяньаньмэнь и в Запретный город была проведена профессионально, четко и с интересной подачей информации. Не смотря на то, что мы попали в праздники, Екатерина выстроила маршрут оптимально, читать дальше
чтобы мы могли увидеть как можно больше, минуя очереди и большие скопления людей. Услышали много исторических фактов, которые не прочитаешь в интернете. Общение было вежливым и внимательным, на все вопросы получили ответы. Спасибо Екатерине! И, конечно же, с уверенностью будем рекомендовать этого гида.
Александра
28 апр 2025
Побывали группой из 5 человек на экскурсии с Екатериной. Остались очень довольны организацией- все подробно нам рассказывала, помогала разобраться с билетами, контролем, очередями. Экскурсия была подробная, с ответами на все наши вопросы. Сделали много общих фотографий на красивых локациях по совету Екатерины. Получили исчерпывающую информацию для самостоятельного путешествия. С удовольствием рекомендуем друзьям отличного гида Екатерину!
Ирина
18 апр 2025
Все прошло на ура,отдельное спасибо Катерине за принесенный обед, вся информация доступная и интересная, посмотрели все, что планировали, единственное, что добавила бы наушники и микрофон, чтобы все слышать в большем радиусе, получились прекрасные фото, приедем еще, обязательно обратимся в Катерине