Экскурсия предлагает отправиться на Жемчужный рынок или другие торговые локации Пекина, где можно выбрать и приобрести разнообразные товары по выгодным ценам. В завершение дня предлагается насладиться уникальным водным шоу «Династия Золотой маски», которое включает в себя элементы балета, акробатики и боевых искусств. В стоимость включён трансфер от отеля и обратно, что делает поездку комфортной и приятной

Описание экскурсии

Шопинг

Мы отвезём вас в лучшие торговые места города. Вы посетите рынки или торговые центры на выбор. Если не знаете, куда отправиться, гид порекомендует проверенные места с широким ассортиментом одежды, аксессуаров, сувениров и других товаров по выгодным ценам.

Обед (по желанию)

Вы можете пообедать в одном из местных ресторанов и попробовать блюда традиционной китайской кухни.

Водное шоу «Династия Золотой маски» (по желанию)

Атмосферное представление состоит из восьми частей, рассказывающих историю Золотой королевы, мудро управлявшей своим народом. Шоу включает в себя балет, акробатику, боевые искусства и спецэффекты.

