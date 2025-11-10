Экскурсия предлагает отправиться на Жемчужный рынок или другие торговые локации Пекина, где можно выбрать и приобрести разнообразные товары по выгодным ценам.
В завершение дня предлагается насладиться уникальным водным шоу «Династия Золотой маски», которое включает в себя элементы балета, акробатики и боевых искусств. В стоимость включён трансфер от отеля и обратно, что делает поездку комфортной и приятной
5 причин купить эту экскурсию
- 🛍️ Индивидуальный подход к шопингу
- 🚗 Комфортный трансфер
- 🎭 Водное шоу «Династия Золотой маски»
- 👗 Широкий выбор товаров
- 🍜 Возможность попробовать китайскую кухню
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Жемчужный рынок
- Водное шоу «Династия Золотой маски»
Описание экскурсии
Шопинг
Мы отвезём вас в лучшие торговые места города. Вы посетите рынки или торговые центры на выбор. Если не знаете, куда отправиться, гид порекомендует проверенные места с широким ассортиментом одежды, аксессуаров, сувениров и других товаров по выгодным ценам.
Обед (по желанию)
Вы можете пообедать в одном из местных ресторанов и попробовать блюда традиционной китайской кухни.
Водное шоу «Династия Золотой маски» (по желанию)
Атмосферное представление состоит из восьми частей, рассказывающих историю Золотой королевы, мудро управлявшей своим народом. Шоу включает в себя балет, акробатику, боевые искусства и спецэффекты.
Организационные детали
- В стоимость поездки входит трансфер от отеля и обратно на Volkswagen или Buick Business
- Дополнительно оплачиваются билеты на шоу: от 180 юаней за чел. в зависимости от места (можем забронировать билеты по запросу)
- Вас сопроводит водитель-гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Женя — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 984 туристов
Я гид и переводчик в Пекине. Хорошо говорю по-русски и хорошо знаю Пекин. Расскажу про все достопримечательности и помогу решить разные вопросы — с визой, отелем, билетами на поезд, машиной и т. д. Спасибо за внимание!Задать вопрос
