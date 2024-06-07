Активности – экскурсии в Пекине

Найдено 3 экскурсии в категории «Активности» в Пекине на русском языке, цены от $150. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
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Познавательный шопинг-тур в Пекине
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Познавательный шопинг-тур в Пекине: чай, шёлк, жемчуг, нефрит
Забудьте о заботах поиска качественных сувениров в Пекине. Вас ждет увлекательный шопинг-тур с историей и культурой
Сегодня в 16:30
Завтра в 19:00
$150 за всё до 5 чел.
Великая Китайская стена + вертолётная прогулка по желанию
🚁 На вертолёте
Индивидуальная
8 часов
Великая Китайская стена + вертолётная прогулка по желанию
Побывать на участке Бадалин, в музее нефрита, на олимпийских объектах и чайной церемонии
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
$290 за всё до 6 чел.
Из Пекина - в живописное ущелье Дракона
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Из Пекина - в живописное ущелье Дракона
Пора выбраться на природу! Ущелье Дракона недалеко от Пекина поражает своей красотой. Поднимитесь на эскалаторе, прокатитесь на лодке или фуникулёре
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
$350 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пекине
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Познавательный шопинг-тур в Пекине
  2. Великая Китайская стена + вертолётная прогулка по желанию
  3. Из Пекина - в живописное ущелье Дракона
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4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
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Сколько стоит экскурсия по Пекину в июле 2024
Сейчас в Пекине в категории "Активности" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 350. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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