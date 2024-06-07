1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Познавательный шопинг-тур в Пекине: чай, шёлк, жемчуг, нефрит
Забудьте о заботах поиска качественных сувениров в Пекине. Вас ждет увлекательный шопинг-тур с историей и культурой
Сегодня в 16:30
Завтра в 19:00
$150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Великая Китайская стена + вертолётная прогулка по желанию
Побывать на участке Бадалин, в музее нефрита, на олимпийских объектах и чайной церемонии
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
$290 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Пекина - в живописное ущелье Дракона
Пора выбраться на природу! Ущелье Дракона недалеко от Пекина поражает своей красотой. Поднимитесь на эскалаторе, прокатитесь на лодке или фуникулёре
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
$350 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EElena7 июня 2024Очень понравилась организация экскурсии. Несмотря на то, что пошёл сильный дождь,мы смогли посмотреть основные места. Нам предложили изменить маршрут и посетить цирковое шоу. От шоу мы были в восторге! Больше спасибо 🌸
- ВВиталий23 сентября 2023👍
- ЮЮрий26 мая 2023Лучшая!!!! 10/10! Мне кажется это вообще самый лучший гид в моей жизни!
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Активности»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пекине
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Пекине
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Пекину в июле 2024
Сейчас в Пекине в категории "Активности" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 350. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Экскурсии на русском языке в Пекине (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Активности», 4 ⭐ отзыва, цены от $150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь