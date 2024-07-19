Китайские рынки предлагают уникальные товары и культурные впечатления. На продуктовом рынке можно попробовать экзотические продукты, которые не встретишь в России. Сувенирный рынок порадует жемчугом, нефритом и сувенирами. Улица Ябаолу известна

оптовым рынком, специализирующимся на торговле с Россией. В секретных магазинах продаются качественные реплики брендов. Экскурсия адаптируется под ваши предпочтения, а трансфер на комфортабельном минивэне и помощь с доставкой в Россию сделают шопинг приятным и удобным

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Китайские традиции торговли

Рынки Пекина — это не только место для покупок, но и культурная достопримечательность. Вы узнаете о китайских традициях и культуре шопинга. А мы поможем купить нужные товары по вашему запросу и найти общий язык с продавцами.

Вы посетите:

Продуктовый рынок с громадным разнообразием продуктов, которые в Китае популярны, а в России их не встретишь

с громадным разнообразием продуктов, которые в Китае популярны, а в России их не встретишь Сувенирный рынок — здесь сувениры, жемчуг, нефрит и небольшие товары

— здесь сувениры, жемчуг, нефрит и небольшие товары Улицу Ябаолу — эта улица известна оптовым рынком, который специализируется на торговле с Россией

— эта улица известна оптовым рынком, который специализируется на торговле с Россией Секретные магазины, в которых по доступным ценам продают качественные реплики и оригинальные продукты брендов

Маршрут экскурсии и рынки могут меняться в зависимости от ваших предпочтений и пожеланий.

Только часть товаров, которые есть на рынках:

На рынках «Жемчужный» и «Шёлковый» можно найти не только одежду, обувь, электронику и косметику, но и необычные сувениры, которые отражают историю. Например, сувениры с изображением Мао Цзэдуна

Популярные сувениры, связанные с каллиграфией — древними искусством страны. Их используют для украшения стен или предметов интерьера

Амулеты и талисманы, которые, как считается, приносят удачу и защищают от злых духов

Наборы для приготовления чая, сам чай и другие продукты

Организационные детали

Трансфер на комфортабельном минивэне включён в стоимость экскурсии. В машине для вашего комфорта есть бутилированная вода

Дополнительные расходы: напитки, еда, дегустации и покупки

Мы с радостью скорректируем маршрут в соответствии с вашими пожеланиями

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

По запросу мы поможем: