Китайские рынки предлагают уникальные товары и культурные впечатления. На продуктовом рынке можно попробовать экзотические продукты, которые не встретишь в России. Сувенирный рынок порадует жемчугом, нефритом и сувенирами. Улица Ябаолу известна
6 причин купить эту экскурсию
- 🛍️ Уникальные товары на китайских рынках
- 🍲 Экзотические продукты, которые не встретишь в России
- 🎁 Сувениры, жемчуг и нефрит
- 🛒 Качественные реплики брендов
- 🚗 Комфортабельный трансфер включён
- 📦 Помощь с доставкой в Россию
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Продуктовый рынок
- Сувенирный рынок
- Улица Ябаолу
- Секретные магазины
Описание экскурсии
Китайские традиции торговли
Рынки Пекина — это не только место для покупок, но и культурная достопримечательность. Вы узнаете о китайских традициях и культуре шопинга. А мы поможем купить нужные товары по вашему запросу и найти общий язык с продавцами.
Вы посетите:
- Продуктовый рынок с громадным разнообразием продуктов, которые в Китае популярны, а в России их не встретишь
- Сувенирный рынок — здесь сувениры, жемчуг, нефрит и небольшие товары
- Улицу Ябаолу — эта улица известна оптовым рынком, который специализируется на торговле с Россией
- Секретные магазины, в которых по доступным ценам продают качественные реплики и оригинальные продукты брендов
Маршрут экскурсии и рынки могут меняться в зависимости от ваших предпочтений и пожеланий.
Только часть товаров, которые есть на рынках:
- На рынках «Жемчужный» и «Шёлковый» можно найти не только одежду, обувь, электронику и косметику, но и необычные сувениры, которые отражают историю. Например, сувениры с изображением Мао Цзэдуна
- Популярные сувениры, связанные с каллиграфией — древними искусством страны. Их используют для украшения стен или предметов интерьера
- Амулеты и талисманы, которые, как считается, приносят удачу и защищают от злых духов
- Наборы для приготовления чая, сам чай и другие продукты
Организационные детали
- Трансфер на комфортабельном минивэне включён в стоимость экскурсии. В машине для вашего комфорта есть бутилированная вода
- Дополнительные расходы: напитки, еда, дегустации и покупки
- Мы с радостью скорректируем маршрут в соответствии с вашими пожеланиями
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
По запросу мы поможем:
- В решении финансовых вопросов, таких как обмен валюты
- Решить проблемы со связью или интернетом
- Организовать доставку посылки в Россию, если вы сделаете много покупок
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Софья — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 2695 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Софья, мне 30 лет. Родилась на севере Китая, вместе с мужем Николаем работаю гидом и переводчиком в Пекине более 5 лет. Я жила в России, поэтому свободно говорю по-русски. С радостью поделюсь своими знаниями и покажу самые интересные места нашей удивительной страны!Задать вопрос
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