E Elena

Очень понравилась организация экскурсии. Несмотря на то, что пошёл сильный дождь,мы смогли посмотреть основные места. Нам предложили изменить маршрут и посетить цирковое шоу. От шоу мы были в восторге! Больше спасибо 🌸