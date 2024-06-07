Шопинг в Пекине

Найдено 3 экскурсии в категории «Шопинг» в Пекине на русском языке, цены от $150. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Познавательный шопинг-тур в Пекине
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Познавательный шопинг-тур в Пекине: чай, шёлк, жемчуг, нефрит
Забудьте о заботах поиска качественных сувениров в Пекине. Вас ждет увлекательный шопинг-тур с историей и культурой
«Растеряться в богатом мире китайских товаров — проще простого, поэтому я составила для вас оптимальную шопинг-программу»
Завтра в 21:00
2 июля в 18:30
$150 за всё до 5 чел.
Шопинг-экскурсия в Пекине
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Шопинг-экскурсия в Пекине: Ванфуцзин, Серебряная улица и многое другое
Откройте для себя лучшие шопинг-места Пекина с индивидуальной экскурсией. Традиционные товары, ювелирные изделия и современная электроника ждут вас
«Чтобы вы не потерялись во всём разнообразии шопинг-мира Пекина, мы собрали в одной поездке проверенные рынки и магазины с одеждой, украшениями, электроникой и сувенирами»
Завтра в 08:00
2 июля в 08:00
$150 за всё до 6 чел.
Шопинг в Китае: самые известные рынки Пекина
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Шопинг в Китае: самые известные рынки Пекина
Погрузиться в мир китайского шопинга, побродить между торговыми рядами и купить ВСЁ
«Продуктовый рынок с громадным разнообразием продуктов, которые в Китае популярны, а в России их не встретишь»
Завтра в 09:00
2 июля в 09:00
$200 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Шопинг»

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Сколько стоит экскурсия по Пекину в июне 2024
Сейчас в Пекине в категории "Шопинг" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 200. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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