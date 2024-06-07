1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Познавательный шопинг-тур в Пекине: чай, шёлк, жемчуг, нефрит
Забудьте о заботах поиска качественных сувениров в Пекине. Вас ждет увлекательный шопинг-тур с историей и культурой
«Растеряться в богатом мире китайских товаров — проще простого, поэтому я составила для вас оптимальную шопинг-программу»
Завтра в 21:00
2 июля в 18:30
$150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Шопинг-экскурсия в Пекине: Ванфуцзин, Серебряная улица и многое другое
Откройте для себя лучшие шопинг-места Пекина с индивидуальной экскурсией. Традиционные товары, ювелирные изделия и современная электроника ждут вас
«Чтобы вы не потерялись во всём разнообразии шопинг-мира Пекина, мы собрали в одной поездке проверенные рынки и магазины с одеждой, украшениями, электроникой и сувенирами»
Завтра в 08:00
2 июля в 08:00
$150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Шопинг в Китае: самые известные рынки Пекина
Погрузиться в мир китайского шопинга, побродить между торговыми рядами и купить ВСЁ
«Продуктовый рынок с громадным разнообразием продуктов, которые в Китае популярны, а в России их не встретишь»
Завтра в 09:00
2 июля в 09:00
$200 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EElena7 июня 2024Очень понравилась организация экскурсии. Несмотря на то, что пошёл сильный дождь,мы смогли посмотреть основные места. Нам предложили изменить маршрут и посетить цирковое шоу. От шоу мы были в восторге! Больше спасибо 🌸
- EEkaterina21 мая 2024Все прошло замечательно, забрали из отеля, отвезли по всем интересующим местам, помогали с переводом и при покупках.
- ВВиталий23 сентября 2023👍
- ЮЮрий26 мая 2023Лучшая!!!! 10/10! Мне кажется это вообще самый лучший гид в моей жизни!
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Шопинг»
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