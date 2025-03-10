Индивидуальная
до 6 чел.
Пекинские рынки: культурное погружение и выгодные покупки
Погрузитесь в атмосферу китайских рынков Пекина! Экзотические продукты, сувениры, жемчуг и качественные реплики ждут вас. Помощь с покупками и доставка в Россию
«Рынки Пекина — это не только место для покупок, но и культурная достопримечательность»
Завтра в 09:00
23 мар в 09:00
$200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Шопинг в Пекине: за одеждой и подарками
Побывать на рынках и в торговых центрах, которые рекомендуют местные
«Вы посетите рынки или торговые центры на выбор»
Завтра в 12:00
23 мар в 12:00
$150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Популярные рынки Пекина
Начало: По договорённости
«Рынки Пекина — это не просто торговые площадки, но и важный элемент культурной жизни»
Расписание: По согласованию с гидом.
Завтра в 09:00
24 мар в 09:00
$200 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь10 марта 2025Наш ГИД Василий работала с нами 3 дня. 3-й день посвятили шоппингу. Посетили шелковую фабрику, секретный рынок и шрппинг-моо. Рекомендуем. Спасибо Василию.
- ВВладимир9 декабря 2024Добрый день! Были на экскурсии 6 ноября по рынкам с гидами Софья и Коля. Очень благодарна вашей команде. Нас было
- ИИгорь7 октября 2024Огромная благодарность гиду Василию))) Отлично провели время, все по делу, прошлись по моллам, купили все, что планировали. Отдельно хочется отметить старый рынок
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Рынки»
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Сколько стоит экскурсия по Пекину в марте 2025
Сейчас в Пекине в категории "Рынки" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 200. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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