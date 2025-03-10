Экскурсии по рынкам Пекина

Найдено 3 экскурсии в категории «Рынки» в Пекине на русском языке, цены от $150. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Самые известные рынки Пекина
На машине
9 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Пекинские рынки: культурное погружение и выгодные покупки
Погрузитесь в атмосферу китайских рынков Пекина! Экзотические продукты, сувениры, жемчуг и качественные реплики ждут вас. Помощь с покупками и доставка в Россию
«Рынки Пекина — это не только место для покупок, но и культурная достопримечательность»
Завтра в 09:00
23 мар в 09:00
$200 за всё до 6 чел.
Шопинг в Пекине: за одеждой и подарками
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Шопинг в Пекине: за одеждой и подарками
Побывать на рынках и в торговых центрах, которые рекомендуют местные
«Вы посетите рынки или торговые центры на выбор»
Завтра в 12:00
23 мар в 12:00
$150 за всё до 4 чел.
Популярные рынки Пекина
Пешая
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Популярные рынки Пекина
Начало: По договорённости
«Рынки Пекина — это не просто торговые площадки, но и важный элемент культурной жизни»
Расписание: По согласованию с гидом.
Завтра в 09:00
24 мар в 09:00
$200 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    10 марта 2025
    Самые известные рынки Пекина
    Наш ГИД Василий работала с нами 3 дня. 3-й день посвятили шоппингу. Посетили шелковую фабрику, секретный рынок и шрппинг-моо. Рекомендуем. Спасибо Василию.
  • В
    Владимир
    9 декабря 2024
    Самые известные рынки Пекина
    Добрый день! Были на экскурсии 6 ноября по рынкам с гидами Софья и Коля. Очень благодарна вашей команде. Нас было
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    6 человек, каждый со своим желанием что-то купить. Благодаря внимательному отношению Софьи и Коли все остались довольны. Приятный комфортабельный трансфер, доброе отношение и общение - вот такие приятные впечатления остались от шоппинга! Собираемся в июне, июле повторить!

  • И
    Игорь
    7 октября 2024
    Самые известные рынки Пекина
    Огромная благодарность гиду Василию))) Отлично провели время, все по делу, прошлись по моллам, купили все, что планировали. Отдельно хочется отметить старый рынок
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    Пекина - как раз та локация, в которой хотели побывать (сами бы вряд ли нашли). Понравилась организация и отношение Василия))) Все четко, по делу, без суеты. Время провели с удовольствием, и набрались впечатлений.

    Огромная благодарность гиду Василию)))Огромная благодарность гиду Василию)))Огромная благодарность гиду Василию)))Огромная благодарность гиду Василию)))Огромная благодарность гиду Василию)))Огромная благодарность гиду Василию)))

Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Рынки»

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Сколько стоит экскурсия по Пекину в марте 2025
Сейчас в Пекине в категории "Рынки" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 200. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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