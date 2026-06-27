Откройте величие Запретного города в Пекине с профессиональным русскоязычным гидом.
Вы пройдёте по центральной, восточной и западной дворцовым осям, увидите парадные залы императоров и посетите Музей королевских сокровищ с коллекцией драгоценностей династий Мин и Цин.
Вы пройдёте по центральной, восточной и западной дворцовым осям, увидите парадные залы императоров и посетите Музей королевских сокровищ с коллекцией драгоценностей династий Мин и Цин.
Описание билетаВеличественный Запретный город Откройте для себя сердце древнего Китая. Это не стандартная прогулка по главным воротам, а авторский маршрут по трем дворцовым осям с посещением Музей королевских сокровищ, который редко включают в групповые туры. Чем эта экскурсия отличается от других? Мы объединили парадную мощь центральной оси, изящные дворцы восточного сектора и атмосферные резиденции западной части комплекса. В финале — сокровищница императорской семьи: золото, нефрит, короны, печати и личные реликвии династий Мин и Цин. Вы не просто увидите дворцы — вы поймёте:
- почему комплекс называют самым большим императорским дворцом мира, • как архитектура отражает философию власти и символику Поднебесной, • какие тайны скрывали покои императриц и наложниц, • как выглядела реальная жизнь за стенами, закрытыми для простых людей более 500 лет. Формат, в котором действительно интересно • Небольшая группа — без суеты и с возможностью задавать вопросы.
- Профессиональный гид и экскурсия на русском языке.
- Логично выстроенный маршрут без лишних переходов.
• Все входные билеты уже включены в стоимость. Важная информация:
- Что взять с собой: паспорт (или фото паспорта в телефоне), солнцезащитный крем, удобную обувь, головной убор, очки, легкую куртку или кофту, зонт или дождевик, фотоаппарат/телефон для незабываемых кадров, наличные на сувениры и личные расходы.
- За день до тура мы свяжемся с вами для подтверждения времени трансфера.
- Если у вас изменился номер телефона, отель или есть дополнительные вопросы — пожалуйста, сообщите нам как можно скорее.
- Время указано ориентировочно и может меняться в зависимости от сезона, трафика и очередей.
- Программа гибкая и может быть адаптирована под ваши интересы.
- Экскурсия проходит в комфортном темпе, без спешки.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парадная (Центральная) ось:
- Ворота Небесной Чистоты (Тайхэмэнь) - главный вход во внутренний двор
- Зал Высшей Гармонии (Тайхэдянь) - главный тронный зал императора
- Зал Средней Гармонии - место подготовки к церемониям
- Зал Сохранения Гармонии - проведение банкетов и государственных экзаменов
- Здесь проходили коронации, важнейшие ритуалы и государственные события
- Внутренний двор (Императорская резиденция):
- Дворец Небесной Чистоты - покои императора
- Дворец Земного Спокойствия - резиденция императрицы
- Зал Единения - хранение императорских печатей
- Именно здесь проходила личная жизнь правителей династий Мин и Цин
- Восточная и Западная дворцовые оси:
- Жилые павильоны наложниц
- Тихие внутренние дворы
- Менее посещаемые части комплекса с аутентичной атмосферой
- Музей королевских сокровищ:
- Императорские короны и украшения
- Золотые и нефритовые изделия
- Ритуальные предметы и печати власти
- Драгоценности династий Мин и Цин
Что включено
- Входной билет в Запретный город
- Билет в Музей королевских сокровищ
- Услуги профессионального русскоязычного гида
- Экскурсионное сопровождение по маршруту (центральная, восточная и западная оси)
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание и напитки
- Транспорт до места встречи и после окончания экскурсии
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пекин, метро, линия 8, станция «Цзюйюй-Хутун» (выход C)
Завершение: Северный вход в Запретный город
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Что взять с собой: паспорт (или фото паспорта в телефоне), солнцезащитный крем, удобную обувь, головной убор, очки, легкую куртку или кофту, зонт или дождевик, фотоаппарат/телефон для незабываемых кадров, наличные на сувениры и личные расходы
- За день до тура мы свяжемся с вами для подтверждения времени трансфера
- Если у вас изменился номер телефона, отель или есть дополнительные вопросы - пожалуйста, сообщите нам как можно скорее
- Время указано ориентировочно и может меняться в зависимости от сезона, трафика и очередей
- Программа гибкая и может быть адаптирована под ваши интересы
- Экскурсия проходит в комфортном темпе, без спешки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Отличная экскурсия, гид прекрасно говорит по русски, глубоко знает историю, отвечал на разные вопросы, комфортный темп, приятная атмосфера
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S
Интересная экскурсия, хороший гид, хорошо говорящий по-русски, НО я расстроился, когда узнал, что мы заказали экскурсию на www.sputnik8.com за 99$ с человека, а с нами в одной группе были люди,
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