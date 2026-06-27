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Групповая до 20 чел.

Раскрывая тайны Запретного города Сходите к главным залам Запретного города, Дворцу Небесной Чистоты, Залу Единения и Мира и Дворцу Земного Спокойствия, заглянув в Павильон сокровищ Начало: У Восточная ворота - Дунхуамэнь

Те же парадные залы и внутренние покои, но маршрут сосредоточен на центральной оси и шести ключевых сооружениях. Музей сокровищ здесь представлен Павильоном сокровищ

Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30