Мало кто уделяет знакомству с Запретным городом больше пары часов — и напрасно! Чтобы представить себе масштаб бывшей императорской резиденции, мало пробежаться по верхам.
Мы приглашаем вас не торопясь пройти по дворцовым залам и жилой части комплекса и поговорить о династиях Мин и Цин, традициях, архитектуре и символике одного из величайших памятников Китая.
Мы приглашаем вас не торопясь пройти по дворцовым залам и жилой части комплекса и поговорить о династиях Мин и Цин, традициях, архитектуре и символике одного из величайших памятников Китая.
Описание экскурсии
Центральная ось дворцового комплекса — мы осмотрим самые важные сооружения бывшей императорской резиденции.
- Во внешнем дворе вы увидите:
– Зал Высшей Гармонии (Тайхэдянь)
– Зал Средней Гармонии (Чжунхэдянь)
– Зал Сохранения Гармонии (Баохэдянь)
- Во внутреннем дворце, где находились личные покои императорской семьи, мы осмотрим:
– Дворец Небесной Чистоты (Цяньцингун)
– Зал Единения и Мира (Цзяотайдянь)
– Дворец Земного Спокойствия (Куньнингун)
Павильон сокровищ — вы рассмотрите предметы императорской коллекции.
На экскурсии:
- мы подробно поговорим об истории 26 императоров династий Мин и Цин
- разберём символику дворцовой архитектуры
- вы узнаете, как был устроен императорский двор и какие истории скрывают дворцовые павильоны
У северных ворот Шэньумэнь мы завершим экскурсию. Гид объяснит, как самостоятельно пройти на площадь Тяньаньмэнь, для посещения которой мы заранее оформим бронирование. Отсюда вы увидиде главные государственные здания Китая:
- Ворота Тяньаньмэнь
- Национальный музей
- Дом народных собраний
- Мавзолей Мао Цзэдуна
- Монумент народным героям
Организационные детали
- Площадь Тяньаньмэнь вы осмотрите самостоятельно в интервале с 6:00 до 18:00
- При желании на территории комплекса можно купить воду (10 юаней/~ $1,5), напитки (15 юаней/~$2) или мороженое (25 юаней/~$3,5)
- С вами будет гид из нашей команды
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30 и 12:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|$48
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Южных ворот - Умэнь
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30 и 12:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катя — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 41 туриста
Мы международная туристическая компания, специализирующаяся на работе с российской аудиторией. За 20 с лишним лет работы мы организовывали отдых в Китае для множества путешественников и бизнесменов. Мы предлагаем разнообразные маршруты по
Входит в следующие категории Пекина
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