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Раскрывая тайны Запретного города

Погрузиться в историю китайских императоров, разобраться в символике и философии их власти
Мало кто уделяет знакомству с Запретным городом больше пары часов — и напрасно! Чтобы представить себе масштаб бывшей императорской резиденции, мало пробежаться по верхам.

Мы приглашаем вас не торопясь пройти по дворцовым залам и жилой части комплекса и поговорить о династиях Мин и Цин, традициях, архитектуре и символике одного из величайших памятников Китая.
Раскрывая тайны Запретного города
Раскрывая тайны Запретного города
Раскрывая тайны Запретного города

Описание экскурсии

Центральная ось дворцового комплекса — мы осмотрим самые важные сооружения бывшей императорской резиденции.

  • Во внешнем дворе вы увидите:
    – Зал Высшей Гармонии (Тайхэдянь)
    – Зал Средней Гармонии (Чжунхэдянь)
    – Зал Сохранения Гармонии (Баохэдянь)
  • Во внутреннем дворце, где находились личные покои императорской семьи, мы осмотрим:
    – Дворец Небесной Чистоты (Цяньцингун)
    – Зал Единения и Мира (Цзяотайдянь)
    – Дворец Земного Спокойствия (Куньнингун)

Павильон сокровищ — вы рассмотрите предметы императорской коллекции.

На экскурсии:

  • мы подробно поговорим об истории 26 императоров династий Мин и Цин
  • разберём символику дворцовой архитектуры
  • вы узнаете, как был устроен императорский двор и какие истории скрывают дворцовые павильоны

У северных ворот Шэньумэнь мы завершим экскурсию. Гид объяснит, как самостоятельно пройти на площадь Тяньаньмэнь, для посещения которой мы заранее оформим бронирование. Отсюда вы увидиде главные государственные здания Китая:

  • Ворота Тяньаньмэнь
  • Национальный музей
  • Дом народных собраний
  • Мавзолей Мао Цзэдуна
  • Монумент народным героям

Организационные детали

  • Площадь Тяньаньмэнь вы осмотрите самостоятельно в интервале с 6:00 до 18:00
  • При желании на территории комплекса можно купить воду (10 юаней/~ $1,5), напитки (15 юаней/~$2) или мороженое (25 юаней/~$3,5)
  • С вами будет гид из нашей команды

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30 и 12:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет$48
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Южных ворот - Умэнь
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30 и 12:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катя
Катя — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 41 туриста
Мы международная туристическая компания, специализирующаяся на работе с российской аудиторией. За 20 с лишним лет работы мы организовывали отдых в Китае для множества путешественников и бизнесменов. Мы предлагаем разнообразные маршруты по
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Китаю, которые способны удовлетворить самые разные пожелания. За годы работы наша компания обрела большой опыт, хорошую репутацию и установила надёжные отношения с отелями, визовой службой и представителями авиакомпаний и аэропорта. Кроме того, мы можем выдать по доверенности туристические приглашения и туристическую регистрацию. Пишите!

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