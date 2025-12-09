Мои заказы

Хутуны, дипломатический квартал, рынок и мастер-класс

Погрузиться в историю и повседневную жизнь Пекина и прикоснуться к традиционным ремёслам
Это спокойная городская прогулка по разным слоям Пекина: от исторических улиц до старого дипломатического квартала, от уютных хутунов до местного рынка и современной арт-зоны. Ах да, хутуны — это старинные переулки с аутентичными домиками и дворами. Также в программе ремесленный мастер-класс!
Описание мастер-класса

Улица Люличан и район Дашилар (9:30–10:30)

Начало дня в одном из старейших культурных центров города: книжные лавки, каллиграфия, антиквариат и традиционная торговая улица с дворами и историческими магазинами.

Бывший дипломатический квартал Дунцзяоминсян (11:00–12:00)

Прогулка по тихому бульвару с европейской архитектурой 19 века: старые посольства, церкви и дома, эхо международного прошлого Пекина.

Музей хутуна Шицзя и прогулка по переулкам Дунсы (13:00–14:00)

Знакомство с традиционным пекинским двором, экспозицией о жизни хутунов и спокойной повседневной атмосферой соседних переулков.

Рынок Чжаоцзюньшэн (14:30–15:30)

Колоритное местечко: сезонные продукты, закуски, сладкие рисовые лепёшки, засахаренный боярышник и общение с продавцами.

Арт-зона 798 и мастерская традиционных ремёсел (16:00–18:00)

Короткая прогулка по современному арт-кластеру, затем практическая часть.
Вы сможете попробовать три техники и забрать изделия с собой:

  • Лаковая инкрустация: создание узора из перламутра
  • Эмаль «клуазоне»: нанесение цветной эмали на металлическую поверхность
  • Ароматический травяной саше: пошив мешочка с традиционными травами

Организационные детали

  • Максимальное кол-во участников — 12 человек (без доплаты). Если ваша компания больше, напишите, мы найдём решение
  • Билет в мастерскую ремёсел, перекус и напиток включены в стоимость
  • Обед оплачивается отдельно, мы порекомендуем варианты
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лесли
Лесли — Организатор в Пекине
Провёл экскурсии для 15 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов. Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.

Входит в следующие категории Пекина

