Гастрономическое путешествие по Пекину: местные вкусы и традиции
От утренней закусочной в хутунах до королевской пекарни и семейного обеда в сыхэюане
Пекин сложно понять через одни достопримечательности. Его ритм и характер раскрываются в еде и повседневных ритуалах.
Эта экскурсия — проживание одного дня по-пекински: завтрак в народной закусочной, прогулка по хутунам и визит в сыхэюань, где вы вместе с хозяевами лепите пельмени и обедаете за семейным столом. Так город откроется вам изнутри.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из отеля
По дороге вы узнаете: — как формировалась пекинская кухня — чем столичная еда отличается от региональной — почему в Пекине так важны утренние ритуалы и совместные приёмы пищи
8:30–9:30 — завтрак в аутентичной закусочной
Утро начнётся там, где его начинают сами пекинцы — без адаптации под туристов. Вы попробуете: — ютьяо (хворост) — доупин (соевый напиток) — баоцзы (паровые булочки) — чжоу (рисовую кашу) — чаедань (яйца, сваренные в чае)
Мы покажем, как пользоваться палочками, и расскажем: — почему палочки — не просто столовый прибор — как завтрак связан с ритмом городской жизни — что выбор утренней еды говорит о культуре и привычках пекинцев
Прогулка по хутунам (30 мин)
В старинных пекинскх переулках вы увидите повседневную жизнь без декораций. Узнаете: — как устроен быт в хутунах — почему уличная еда стала частью городского ритма — как кухня встроена в повседневность, а не вынесена в рестораны
Императорские сладости
Посещение пекарни, где сохраняют традиционные техники приготовления императорских десертов. Мы расскажем: — как эти сладости появились — какую символику несли ингредиенты и формы — чем дворцовая кухня отличалась от народной
Фотостоп у Башни барабанов (Гулоу)
Короткая остановка у одного из символов старого Пекина. Объясним вам, как Башня задавала ритм города и почему именно здесь сходятся история и современная жизнь.
10:30–12:30 (по желанию) — сыхэюань: мастер-класс по лепке пельменей и обед
Финал маршрута — визит в настоящий пекинский дом сыхэюань с внутренним двором. В программе: — рассказ о принципах фэншуй в архитектуре сыхэюаня — знакомство с хозяевами — мастер-класс по лепке пельменей цзяоцзы — обед за одним столом
Вы разберётесь: — как устроен пекинский семейный обед — какие правила этикета здесь важны — почему лепка пельменей — это форма общения, а не просто готовка
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на авто BYD, Buick, Passat или аналоге, завтрак, все продукты для приготовления обеда
В кондитерской с императорскими сладостями – только наблюдение за процессом приготовления, дегустация не включена в цену
Мастер-класс по лепке пельменей оплачивается отдельно (по желанию): $45 за чел. для группы из 1-3 человек, $40 за чел. для группы из 4-5 человек
Экскурсию проведёт гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Ирина — Организатор в Пекине
Я организатор уникальных путешествий по Пекину от лица команды профессиональных краеведов и историков.
Наше агентство специализируется на создании эксклюзивных маршрутов, которые открывают для гостей не просто знаковые достопримечательности, но и скрытую читать дальше
от глаз обычных туристов душу города — его многовековые тайны, философию и неповторимую атмосферу.
Наша главная цель — чтобы вы не просто посетили Пекин, а прочувствовали его. И захотели возвратиться сюда снова.
До встречи в Поднебесной!