Пекин сложно понять через одни достопримечательности. Его ритм и характер раскрываются в еде и повседневных ритуалах. Эта экскурсия — проживание одного дня по-пекински: завтрак в народной закусочной, прогулка по хутунам и визит в сыхэюань, где вы вместе с хозяевами лепите пельмени и обедаете за семейным столом. Так город откроется вам изнутри.

Описание экскурсии

8:00 — выезд из отеля

По дороге вы узнаете:

— как формировалась пекинская кухня

— чем столичная еда отличается от региональной

— почему в Пекине так важны утренние ритуалы и совместные приёмы пищи

8:30–9:30 — завтрак в аутентичной закусочной

Утро начнётся там, где его начинают сами пекинцы — без адаптации под туристов. Вы попробуете:

— ютьяо (хворост)

— доупин (соевый напиток)

— баоцзы (паровые булочки)

— чжоу (рисовую кашу)

— чаедань (яйца, сваренные в чае)

Мы покажем, как пользоваться палочками, и расскажем:

— почему палочки — не просто столовый прибор

— как завтрак связан с ритмом городской жизни

— что выбор утренней еды говорит о культуре и привычках пекинцев

Прогулка по хутунам (30 мин)

В старинных пекинскх переулках вы увидите повседневную жизнь без декораций. Узнаете:

— как устроен быт в хутунах

— почему уличная еда стала частью городского ритма

— как кухня встроена в повседневность, а не вынесена в рестораны

Императорские сладости

Посещение пекарни, где сохраняют традиционные техники приготовления императорских десертов. Мы расскажем:

— как эти сладости появились

— какую символику несли ингредиенты и формы

— чем дворцовая кухня отличалась от народной

Фотостоп у Башни барабанов (Гулоу)

Короткая остановка у одного из символов старого Пекина. Объясним вам, как Башня задавала ритм города и почему именно здесь сходятся история и современная жизнь.

10:30–12:30 (по желанию) — сыхэюань: мастер-класс по лепке пельменей и обед

Финал маршрута — визит в настоящий пекинский дом сыхэюань с внутренним двором. В программе:

— рассказ о принципах фэншуй в архитектуре сыхэюаня

— знакомство с хозяевами

— мастер-класс по лепке пельменей цзяоцзы

— обед за одним столом

Вы разберётесь:

— как устроен пекинский семейный обед

— какие правила этикета здесь важны

— почему лепка пельменей — это форма общения, а не просто готовка

