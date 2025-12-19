Мои заказы

Гастрономическое путешествие по Пекину: местные вкусы и традиции

От утренней закусочной в хутунах до королевской пекарни и семейного обеда в сыхэюане
Пекин сложно понять через одни достопримечательности. Его ритм и характер раскрываются в еде и повседневных ритуалах.

Эта экскурсия — проживание одного дня по-пекински: завтрак в народной закусочной, прогулка по хутунам и визит в сыхэюань, где вы вместе с хозяевами лепите пельмени и обедаете за семейным столом. Так город откроется вам изнутри.
Гастрономическое путешествие по Пекину: местные вкусы и традиции
Гастрономическое путешествие по Пекину: местные вкусы и традиции
Гастрономическое путешествие по Пекину: местные вкусы и традиции

Описание экскурсии

8:00 — выезд из отеля

По дороге вы узнаете:
— как формировалась пекинская кухня
— чем столичная еда отличается от региональной
— почему в Пекине так важны утренние ритуалы и совместные приёмы пищи

8:30–9:30 — завтрак в аутентичной закусочной

Утро начнётся там, где его начинают сами пекинцы — без адаптации под туристов. Вы попробуете:
— ютьяо (хворост)
— доупин (соевый напиток)
— баоцзы (паровые булочки)
— чжоу (рисовую кашу)
— чаедань (яйца, сваренные в чае)

Мы покажем, как пользоваться палочками, и расскажем:
— почему палочки — не просто столовый прибор
— как завтрак связан с ритмом городской жизни
— что выбор утренней еды говорит о культуре и привычках пекинцев

Прогулка по хутунам (30 мин)

В старинных пекинскх переулках вы увидите повседневную жизнь без декораций. Узнаете:
— как устроен быт в хутунах
— почему уличная еда стала частью городского ритма
— как кухня встроена в повседневность, а не вынесена в рестораны

Императорские сладости

Посещение пекарни, где сохраняют традиционные техники приготовления императорских десертов. Мы расскажем:
— как эти сладости появились
— какую символику несли ингредиенты и формы
— чем дворцовая кухня отличалась от народной

Фотостоп у Башни барабанов (Гулоу)

Короткая остановка у одного из символов старого Пекина. Объясним вам, как Башня задавала ритм города и почему именно здесь сходятся история и современная жизнь.

10:30–12:30 (по желанию) — сыхэюань: мастер-класс по лепке пельменей и обед

Финал маршрута — визит в настоящий пекинский дом сыхэюань с внутренним двором. В программе:
— рассказ о принципах фэншуй в архитектуре сыхэюаня
— знакомство с хозяевами
— мастер-класс по лепке пельменей цзяоцзы
— обед за одним столом

Вы разберётесь:
— как устроен пекинский семейный обед
— какие правила этикета здесь важны
— почему лепка пельменей — это форма общения, а не просто готовка

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на авто BYD, Buick, Passat или аналоге, завтрак, все продукты для приготовления обеда
  • В кондитерской с императорскими сладостями – только наблюдение за процессом приготовления, дегустация не включена в цену
  • Мастер-класс по лепке пельменей оплачивается отдельно (по желанию): $45 за чел. для группы из 1-3 человек, $40 за чел. для группы из 4-5 человек
  • Экскурсию проведёт гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — Организатор в Пекине
Я организатор уникальных путешествий по Пекину от лица команды профессиональных краеведов и историков. Наше агентство специализируется на создании эксклюзивных маршрутов, которые открывают для гостей не просто знаковые достопримечательности, но и скрытую
читать дальше

от глаз обычных туристов душу города — его многовековые тайны, философию и неповторимую атмосферу. Наша главная цель — чтобы вы не просто посетили Пекин, а прочувствовали его. И захотели возвратиться сюда снова. До встречи в Поднебесной!

Входит в следующие категории Пекина

Похожие экскурсии из Пекина

Гуляем по Пекину! Древние памятники и традиции
На машине
8 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Гуляем по Пекину! Древние памятники и традиции
В программе: площадь Тяньаньмэнь, Запретный город, храм Неба, чайная церемония и китайский цирк
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 08:00
Завтра в 00:00
$270 за всё до 6 чел.
Двухдневная экскурсия: культура и традиции Пекина
Пешая
8 часов
-
8%
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Двухдневная экскурсия: культура и традиции Пекина
Начало: Пекин
Расписание: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$552$600 за всё до 4 чел.
Откройте другой Пекин: семейный отдых в парке Бэйхай и океанариуме
На машине
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Откройте другой Пекин: семейный отдых в парке Бэйхай и океанариуме
Путешествие в сердце Пекина: погрузитесь в атмосферу Императорского парка Бэйхай, где история встречается с природой, а павильоны хранят тайны прошлого
Начало: Возле вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$260 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Пекине. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Пекине