Приглашаем вас приоткрыть дверь в древний Китай — познакомиться с искусствами, восходящими к эпохе императоров и ставшими визитными карточками Поднебесной. Вы понаблюдаете за виртуозными артистами — наследниками придворных акробатов.
А также поучаствуете в утончённой церемонии из дворцовых садов и покоев, где каждая чашка чая — это целая философия.
Описание экскурсии
Акробатическое шоу
Это искусство уходит корнями в глубокую древность и славится зрелищными номерами. Акробаты в ярких костюмах продемонстрируют на сцене гибкость, координацию, силу, синхронность.
Вы увидите:
- гимнастические трюки с элементами танца и боевых искусств
- трансформацию лиц — молниеносную смену масок с каждым взмахом веера
- балансирование и жонглирование
Чайная церемония
Каждый сорт чая — это уникальные характеристики, вкусовые ноты и способы приготовления. Вы прикоснётесь к таинству ритуала, а также попробуете разные виды — белый, жёлтый, улун и другие.
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер на минивэне (Buick, Honda или Toyota), билет на шоу (сектор С, дальние места), чайная церемония
- За доплату доступны места ближе к сцене (зоны А и В) — 380–880 юаней ($55–130)
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 14:00 и 17:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$38
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Борис — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 2694 туристов
Я работаю гидом-переводчиком с 2015 года. Я и моя команда создаём экскурсии, чтобы открыть вам настоящий, живой и многогранный Пекин — не только через достопримечательности, но и через истории, атмосферу,
