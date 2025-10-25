Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Два дня — и вы узнаете Пекин таким, каким его видят не все.



Описание экскурсии За два дня вы познакомитесь с богатейшим культурным наследием Китая и главными достопримечательностями Пекина. Начнётся путешествие с площади Тяньаньмэнь — символа современной столицы, за которой скрывается многовековая история. Далее вы попадёте в сердце императорского Китая — Запретный город, крупнейший дворцовый комплекс в мире. После прогулки по его залам — чайная церемония с дегустацией классических китайских сортов и рассказом о философии чаепития. День завершится в Храме Неба, где императоры совершали ритуалы жертвоприношений во имя процветания страны. Во второй день вы откроете другие грани китайской культуры: посетите нефритовый музей, узнаете, как этот камень стал символом мудрости и долголетия, а затем исследуете одну из императорских усыпальниц. Финальным аккордом станет поездка к Великой Китайской стене — одному из семи чудес света и главному символу китайской истории.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Первый день:

Площадь Тяньаньмэнь

Запретный город

Чайная церемония

Храм Неба

Второй день:

Нефритовый музей

Императорская гробница

Великая Китайская стена Что включено Сопровождение гида

Транспорт Что не входит в цену Еда и напитки

Что не входит в цену Еда и напитки

Билеты: Запретный город - 60 юаней, Храм Неба - 34 юаней, Великая Стена - 40 юаней, Гробница - 60 юаней Где начинаем и завершаем? Начало: Пекин Завершение: Ваш отель Когда и сколько длится? Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее. Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.