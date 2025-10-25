Два дня — и вы узнаете Пекин таким, каким его видят не все.
Запретный город, Храм Неба, чайная церемония, императорская гробница и Великая стена — погружение в культуру, историю и философию Китая без спешки и в компании гида.
Описание экскурсииЗа два дня вы познакомитесь с богатейшим культурным наследием Китая и главными достопримечательностями Пекина. Начнётся путешествие с площади Тяньаньмэнь — символа современной столицы, за которой скрывается многовековая история. Далее вы попадёте в сердце императорского Китая — Запретный город, крупнейший дворцовый комплекс в мире. После прогулки по его залам — чайная церемония с дегустацией классических китайских сортов и рассказом о философии чаепития. День завершится в Храме Неба, где императоры совершали ритуалы жертвоприношений во имя процветания страны. Во второй день вы откроете другие грани китайской культуры: посетите нефритовый музей, узнаете, как этот камень стал символом мудрости и долголетия, а затем исследуете одну из императорских усыпальниц. Финальным аккордом станет поездка к Великой Китайской стене — одному из семи чудес света и главному символу китайской истории.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Первый день:
- Площадь Тяньаньмэнь
- Запретный город
- Чайная церемония
- Храм Неба
- Второй день:
- Нефритовый музей
- Императорская гробница
- Великая Китайская стена
Что включено
- Сопровождение гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Еда и напитки
- Билеты: Запретный город - 60 юаней, Храм Неба - 34 юаней, Великая Стена - 40 юаней, Гробница - 60 юаней
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пекин
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
25 окт 2025
Замечательные два дня в Пекине с гидом Анатолием! Все четко, профессионально и грамотно. Мы получили прекрасные впечатления. Хороший русский язык. Спасибо вам большое! Рекомендую.
Входит в следующие категории Пекина
