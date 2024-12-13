3 часа
Билеты
Императорская кухня и шоу
Посетите Пекинский Музей императорской кухни Юйсяньду и насладитесь роскошным обедом и культурным представлением в стиле древнего Китая
Начало: W7WC+67W Хайдянь, Пекин, Китай
«Билет будет отправлен вам по электронной почте»
Расписание: Ежедневно в 11:00.
13 дек в 11:00
14 дек в 11:00
от $99.90 за билет
1 час
Билеты
Акробатическое шоу в Красном театре
Посетите акробатическое шоу в Красном театре Пекина и насладитесь невероятными трюками и яркими представлениями. Незабываемый вечер гарантирован
Начало: VCPJ+7VJ Дунчэн, Пекин, Китай
«Проведите вечер, наблюдая за умопомрачительными трюками, смертельными номерами и изящной хореографией в представлении, пестрящем яркими цветами, купив билеты на акробатическое шоу в Пекине»
Расписание: Ежедневно в 16:20 и 17:30.
13 дек в 16:20
14 дек в 16:20
от $40.17 за билет
2 часа
Билеты
Ужин в королевской столовой с шоу
Начало: W9F8+FCF Сичэн, Пекин, Китай
«Шоу синхронизировано с подачей блюд: на каждое блюдо будет сюжетное представление»
Расписание: По понедельникам в 18:00. В остальные дни в 11:30 и в 18:00.
13 дек в 11:30
14 дек в 11:30
$149 за билет
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Билеты на шоу»
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