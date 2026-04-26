Лучший выборВеликая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной
Откройте для себя величие Великой Китайской стены и насладитесь чайной церемонией. Уникальный опыт и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В центре города
28 мая в 08:00
29 мая в 08:00
$290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборЗапретный город и чайная церемония в Пекине
Индивидуальная экскурсия по Запретному городу и чайная церемония в Пекине. Узнайте о культуре и истории Китая, попробуйте лучшие сорта чая
Начало: Туристическую отель
28 мая в 08:00
29 мая в 08:00
$260 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Один день в Пекине
Императорский Дворец, дегустация чая и Храм Неба
Начало: В центре города
28 мая в 07:00
29 мая в 07:00
$270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Пекин классический и современный
Погрузитесь в 5000-летнюю историю и современность Пекина, открывая его тайны от древних храмов до небоскребов
Завтра в 17:30
28 мая в 22:30
$270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Must-see места Пекина за один день
История Запретного города, чайные традиции, секреты утки по-пекински и легенды Великой стены
Завтра в 17:30
28 мая в 22:30
$380 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Пекина - на природу: горы и леса парка Тяньюньшань
Пройти по стеклянному мосту, подняться на фуникулёре на вершину и насладиться видами
Завтра в 06:00
28 мая в 06:00
$290 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Пекин. Аутентично
Путешествие по Пекину откроет вам сердце Китая. Исследуйте исторические места и погрузитесь в традиции чаепития, наслаждаясь уникальной атмосферой
Завтра в 17:00
28 мая в 08:00
$328 за всё до 6 чел.
Билеты
Завтра в 09:00
28 мая в 00:00
$100 за билет
Индивидуальная
до 6 чел.
Главное в Пекине + чайная церемония
Комфортная поездка с гидом на автомобиле по историческим местам Пекина. Узнайте о связи Храма Неба с ритуалами и насладитесь пейзажами из парка Цзиншань
Завтра в 09:00
28 мая в 09:00
$300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Пекин - первое знакомство
Главные достопримечательности загадочной китайской столицы на экскурсии с профессиональным гидом
Начало: На площади Тяньаньмэнь
Завтра в 17:30
29 мая в 19:30
$240 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Пекин и его достопримечательности + чайная церемония
Путешествие в сердце Пекина: от площади Тяньаньмэнь до чайной церемонии. Откройте для себя богатую историю и культуру Китая в одном туре
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
28 мая в 08:00
$308 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Гуляем по Пекину! Древние памятники и традиции
В программе: Запретный город, парк «Цзиншань», храм Неба, чайная церемония и китайский цирк
Начало: В вашем отеле
Завтра в 04:30
28 мая в 00:30
$270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Открывая Пекин: история и культура столицы Китая
Пекин - город контрастов и истории. Узнайте больше о его величии, посетив главные достопримечательности столицы Китая
Начало: В отеле, который стоит в центре города, но и по до...
28 мая в 08:30
2 июн в 08:30
$320 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Пекину на машине и пешком
Вас ждет путешествие по самым знаковым местам Пекина, где каждый шаг рассказывает историю древней культуры
Начало: В вашем отеле
28 мая в 09:00
29 мая в 09:00
$260 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Великая Китайская стена и храм Хунлуо
Погрузитесь в историю и культуру Китая, посетив живописный участок Великой стены Мутяньюй и крупнейший буддистский храм Хунлуо на севере страны
Завтра в 08:00
28 мая в 08:00
$330 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Запретный город, площадь Тяньаньмэнь, чайная церемония и китайский цирк
Знаковые достопримечательности столицы Поднебесной - на насыщенной прогулке
Начало: В центре Пекина
Завтра в 04:00
28 мая в 00:30
$270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Вечерний досуг по-пекински
Электромобили, акробатическое шоу и спа-комплекс (есть дополнительные расходы)
Начало: В вашем отеле в Пекине
Завтра в 05:00
28 мая в 00:00
$100 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Исторические и культурные символы Поднебесной
Посетить Великую Китайскую стену, парк «Цзиншань», китайский цирк и чайную церемонию
Начало: В вашем отеле или аэропорту
Завтра в 08:30
28 мая в 08:30
$247
$290 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Пекин без фильтров
Откройте для себя Пекин с новой стороны: от древних стен до современных панорам, с уникальными традициями и незабываемыми видами
Начало: У вашего отеля, который находится в центре города
Завтра в 08:00
28 мая в 08:00
$290 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Пекин: Великая стена, Летний дворец и чай
Провести богатый на впечатления и открытия день в столице Китая
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
28 мая в 09:00
$398 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Здравствуй, Пекин
За один день в Пекине вы увидите Великую Китайскую стену, площадь Тяньаньмэнь и насладитесь чайной церемонией. Погрузитесь в атмосферу древнего города
Начало: У вашего отеля
Завтра в 04:00
28 мая в 00:30
$247
$290 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Пора в Пекин! Запретный город и чайная церемония
Приобщиться к истории и традициям древней столицы Китая
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
28 мая в 08:00
$238
$264 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Главное в Пекине
Познакомьтесь с историей и культурой Пекина через его знаковые места: Площадь Тяньаньмэнь, Запретный город и парк Благоухающих холмов
Начало: В центре Пекина
3 июн в 09:30
10 июн в 09:30
$240 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Сокровища Поднебесной: путешествие сквозь века за один день
Увидеть старый Пекин, участок стены Цзюйюнгуань и побывать на театрализованном ужине
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
28 мая в 08:30
29 мая в 08:30
$200 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Запретный город и прогулка на велорикше по пекинскому хутуну
Лучше понять культуру, образ жизни и особенности древней архитектуры Китая
Начало: В холле вашего отеля, отель должен находиться в це...
29 мая в 08:00
30 мая в 08:00
$283 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Контрасты вечернего Пекина
Увидеть городскую стену династии Мин, сияющий театр-яйцо и старинные улочки в свете красных фонарей
Начало: У вашего отеля
Завтра в 16:00
28 мая в 16:00
$209
$220 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Великая Китайская стена и Летний дворец императоров (парк Ихэюань)
Проверьте на себе известную поговорку и прочувствуйте дух Поднебесной, посетив эти знаковые места
Начало: В холле вашего отеля
28 мая в 07:00
29 мая в 07:00
$360 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер к стеклянному мосту в Тяньюньшане с сопровождением
Начало: Ваш отель в центре
Расписание: в 09:00
$168 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Древность и современность Пекина: от Великой стены до стадиона «Птичье гнездо»
Ощутить контраст эпох, глубину культуры и пульс жизни пекинцев - за один насыщенный день
Начало: От вашего отеля
28 мая в 02:00
29 мая в 00:00
$246
$258 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Откройте другой Пекин: семейный отдых в парке Бэйхай и океанариуме
Путешествие в сердце Пекина: погрузитесь в атмосферу Императорского парка Бэйхай, где история встречается с природой, а павильоны хранят тайны прошлого
Начало: Возле вашего отеля
Завтра в 09:00
28 мая в 09:00
$290 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
С
Дата посещения: 20 апр 2026
Были на экскурсии втроем я,жена и дочка 14 лет.
Экскурсия очень хорошо организована,вовремя приехал хороший автомобиль с отличным водителем,экскурсовод Ван Ци отлично говорит на русском,сначала поездка в красивейший сад пионов,потом замечательная
Р
Дата посещения: 18 фев 2026
Всё отлично
О
Дата посещения: 8 янв 2026
Очень понравилась экскурсия и гид Юрий. Отличная организация, Юрий учел все наши желания и потребности. Интересные рассказы и быстрые проходы в самых больших толпах.
За один день транзита смогли увидеть очень много прекрасных мест Пекина. Рекомендуем!
В
Дата посещения: 7 янв 2026
Ирина провела классную экскурсию, т к я была одна, мы немножко подделали ее под меня, изменив наполняемость. Ирина заранее купила все билеты, выяснила рейс, отправила водителя с табличкой. Гид у
Е
Дата посещения: 21 сен 2025
Понравилась организация экскурсии. Агентство было на связи, оперативно отвечали на все вопросы перед поездкой. Гид Юлия - очень заботливая и внимательная, все, что планировали, показала и рассказала, комфортная машина и вежливый водитель добавили приятные впечатления от поездки.
Н
Дата посещения: 7 авг 2025
Очень понравилось все! Экскурсовод Зоя прекрасно говорит на русском языке, очень интересно все было. Помогла купить чай и найти вкусный ресторан ❤️🔥 Советую!
И
Дата посещения: 10 апр 2025
Василий был самый лучший гид, с которым мы провели два дня. Он чудесный человек, внимательный и веселый! Будем всем его советовать!!!
A
Были на экскурсии с Зоей, остались в полном восторге! Билеты в Запретный город для насприобрели заранее, все очень организованно. Посетили храм Неба, Запретный город, парк Цзиншань. Также проездом были на
Экскурсия просто великолепная! Гид Юра— настоящий профессионал своего дела. Информация подавалась легко, увлекательно и без лишней «воды». Маршрут отлично продуман, а организация на высшем уровне. Получили массу эмоций и новых знаний. Огромное спасибо за чудесно проведенное время!
Всем рекомендую эту экскурсию, особенно тем, кто впервые в Пекине. Евгений нам организовал отличнейшее мероприятие. Первое - водитель встретил нас в аэропорту. довез до гостиницы, и во-вторых, сразу после заселения
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Развлечения»
Сколько стоит экскурсия по Пекину в мае 2026
Сейчас в Пекине в категории "Развлечения" можно забронировать 93 экскурсии от 10 до 600 со скидкой до 16%. Туристы уже оставили гидам 2050 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
