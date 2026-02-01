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Индивидуальный трансфер на китайское акробатическое шоу (в Пекине)

Насладиться встречей со зрелищным искусством на пределе человеческих возможностей
Китайская акробатика — одно из древнейших исполнительских искусств страны. Её истоки — в народных праздниках, ритуалах и уличных представлениях. А современное воплощение — это масштабное и динамичное шоу мирового уровня.

Мы организуем для вас удобный способ побывать на цирковом представлении, поможем с покупкой билетов, а вы насладитесь незабываемым вечером.
5
2 отзыва
Индивидуальный трансфер на китайское акробатическое шоу (в Пекине)
Индивидуальный трансфер на китайское акробатическое шоу (в Пекине)
Индивидуальный трансфер на китайское акробатическое шоу (в Пекине)

Описание трансфер

Отличительная черта современных китайских цирковых представлений — это фантастическое мастерство. Кажется, что тела акробатов способны на гравитационно невозможное — летать, складываться в невообразимые формы и балансировать с ювелирной точностью.

Философия, которая стоит за мастерством, базируется на традиционных китайских ценностях: терпении, упорстве и гармонии духа и тела.

Целостное впечатление от шоу складывается не из разрозненных трюков, а благодаря продуманной композиции, важную роль в которой играют костюмы, музыка и рассказы по мотивам мифологии и истории.

Организационные детали

  • Стоимость билетов варьируется от 280 до 880 юаней (~$40–126) за чел. в зависимости от категории и расположения места. Мы оформим для вас покупку билетов
  • Трансфер проходит на автомобиле Toyota, Honda или Buick
  • Водитель встретит вас у отеля и отвезёт в цирк и после представления отвезёт обратно в отель
  • Продолжительность шоу — 1 час. Начало ежедневных представлений — в 16:00 и в 17:40
  • Можно организовать поездку для большего количества участников
  • За рулём будет водитель из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1440 туристов
Я работаю гидом-переводчиком с 2022 года. Сотрудничаю с командой экспертов-энтузиастов по всему Китаю. Наши гиды мастерски соединяют глубину истории с пульсом современности: они сильны умением видеть связь эпох, рассказывать через
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детали и вовлекать в диалог, делая каждую тему живой и близкой. Наш подход — это персональное внимание и адаптивность. Мы избегаем шаблонов, предпочитая формат «исследовательской прогулки», где маршрут и акценты могут меняться по вашему желанию. Нас отличает камерность (не более 6 человек), фокус на контексте, а не на датах, и готовность показать город глазами местного жителя.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Плюсы:
• Трансфер забирает там, где удобно Вам. И отвозит туда, куда попросите • Представление в театре действительно интересное: трюки необычные, а выполняют их - дети.
• Выгодно тем, кто ценит время и не хочет думать о брони/покупке билетов, а также о трансфере до/из театра

Минусы:
• Дороговато. Имейте ввиду, что развозить вас будет машина бизнес-класса, поэтому поездка выходит не дешёвой
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Р
на 100% стоящее шоу. сильные акробаты. особенно впечатлили мотоциклисты в шаре.
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