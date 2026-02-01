Индивидуальный трансфер на китайское акробатическое шоу (в Пекине)

Китайская акробатика — одно из древнейших исполнительских искусств страны. Её истоки — в народных праздниках, ритуалах и уличных представлениях. А современное воплощение — это масштабное и динамичное шоу мирового уровня. Мы организуем для вас удобный способ побывать на цирковом представлении, поможем с покупкой билетов, а вы насладитесь незабываемым вечером.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание трансфер

Отличительная черта современных китайских цирковых представлений — это фантастическое мастерство. Кажется, что тела акробатов способны на гравитационно невозможное — летать, складываться в невообразимые формы и балансировать с ювелирной точностью.

Философия, которая стоит за мастерством, базируется на традиционных китайских ценностях: терпении, упорстве и гармонии духа и тела.

Целостное впечатление от шоу складывается не из разрозненных трюков, а благодаря продуманной композиции, важную роль в которой играют костюмы, музыка и рассказы по мотивам мифологии и истории.

Организационные детали