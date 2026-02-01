Индивидуальный трансфер на китайское акробатическое шоу (в Пекине)

Китайская акробатика — одно из древнейших исполнительских искусств страны. Её истоки — в народных праздниках, ритуалах и уличных представлениях. А современное воплощение — это масштабное и динамичное шоу мирового уровня.
Мы организуем для вас удобный способ побывать на цирковом представлении, поможем с покупкой билетов, а вы насладитесь незабываемым вечером.
Мы организуем для вас удобный способ побывать на цирковом представлении, поможем с покупкой билетов, а вы насладитесь незабываемым вечером.
Описание трансфер
Отличительная черта современных китайских цирковых представлений — это фантастическое мастерство. Кажется, что тела акробатов способны на гравитационно невозможное — летать, складываться в невообразимые формы и балансировать с ювелирной точностью.
Философия, которая стоит за мастерством, базируется на традиционных китайских ценностях: терпении, упорстве и гармонии духа и тела.
Целостное впечатление от шоу складывается не из разрозненных трюков, а благодаря продуманной композиции, важную роль в которой играют костюмы, музыка и рассказы по мотивам мифологии и истории.
Организационные детали
- Стоимость билетов варьируется от 280 до 880 юаней (~$40–126) за чел. в зависимости от категории и расположения места. Мы оформим для вас покупку билетов
- Трансфер проходит на автомобиле Toyota, Honda или Buick
- Водитель встретит вас у отеля и отвезёт в цирк и после представления отвезёт обратно в отель
- Продолжительность шоу — 1 час. Начало ежедневных представлений — в 16:00 и в 17:40
- Можно организовать поездку для большего количества участников
- За рулём будет водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1440 туристов
Я работаю гидом-переводчиком с 2022 года. Сотрудничаю с командой экспертов-энтузиастов по всему Китаю. Наши гиды мастерски соединяют глубину истории с пульсом современности: они сильны умением видеть связь эпох, рассказывать через
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Плюсы:
• Трансфер забирает там, где удобно Вам. И отвозит туда, куда попросите • Представление в театре действительно интересное: трюки необычные, а выполняют их - дети.
• Выгодно тем, кто ценит время и не хочет думать о брони/покупке билетов, а также о трансфере до/из театра
Минусы:
• Дороговато. Имейте ввиду, что развозить вас будет машина бизнес-класса, поэтому поездка выходит не дешёвой
• Трансфер забирает там, где удобно Вам. И отвозит туда, куда попросите • Представление в театре действительно интересное: трюки необычные, а выполняют их - дети.
• Выгодно тем, кто ценит время и не хочет думать о брони/покупке билетов, а также о трансфере до/из театра
Минусы:
• Дороговато. Имейте ввиду, что развозить вас будет машина бизнес-класса, поэтому поездка выходит не дешёвой
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Р
на 100% стоящее шоу. сильные акробаты. особенно впечатлили мотоциклисты в шаре.
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