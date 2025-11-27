Погрузитесь в атмосферу древней китайской культуры, посетив два уникальных места.
Величественная стена Симатай, признанная ЮНЕСКО памятником эпохи Мин, раскроет тайны оборонительных сооружений древнего Китая.
А сказочный городок Губэй с его каналами, мостами и архитектурой династий Цин и Мин перенесёт вас в мир традиционной китайской жизни, где современность встречается с вековой историей.
Величественная стена Симатай, признанная ЮНЕСКО памятником эпохи Мин, раскроет тайны оборонительных сооружений древнего Китая.
А сказочный городок Губэй с его каналами, мостами и архитектурой династий Цин и Мин перенесёт вас в мир традиционной китайской жизни, где современность встречается с вековой историей.
Описание трансферВеликая Китайская стена Мы отправимся на участок Великой Китайской стены Симатай, сохранивший первоначальный облик времён династии Мин. Руины здешних башен были определены ЮНЕСКО как «первоначальная Великая китайская стена». Вы подниметесь на стену (пешком или на фуникулёре — как захочется), полюбуетесь окрестностями с высоты и узнаете больше подробностей об уникальности участка. Водяной городок Губэй У входа на Симатай расположен удивительный городок с парковой зоной — новодел под китайскую старину. Здания в Губэй построены в стиле династий Цин и Мин, а некоторые являются отсылками к архитектуре начала 20 века. Парк стилизован под древний посёлок Учжэнь со знаменитыми мостами и каналами. Копировать достопримечательности в Китае — тренд десятилетия. Важная информация:
- Водитель встретит вас в вашем отеле.
- Проезд около 2-2,5 часов.
- По прибытии водитель купит билеты и сообщит гостям время и место встречи.
- Сначала ваш путь будет на пароме для того, чтобы добраться до Великой Китайской Стены. После двух часов прогулки вы спуститесь на канатной дороге, внизу находится город Шуй, где можно погулять ещё около 3 часов.
Время выезда обговаривается с гидом
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Участок Великой Китайской стены Симатай
- Водяной городок Губэй
Что включено
- Трансфер туда и обратно
Что не входит в цену
- Русский гид - +100 долларов
- Вход в посёлок Губэй - 120 юаней/чел.
- Великая Китайская стена пешком - 40 юаней/чел.
- Двусторонний фуникулёр - 200 юаней/чел.
- Всё вместе - 320 юаней/чел.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Время выезда обговаривается с гидом
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Водитель встретит вас в вашем отеле
- Проезд около 2-2,5 часов
- По прибытии водитель купит билеты и сообщит гостям время и место встречи
- Сначала ваш путь будет на пароме для того, чтобы добраться до Великой Китайской Стены. После двух часов прогулки вы спуститесь на канатной дороге, внизу находится город Шуй, где можно погулять ещё около 3 часов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Пекина
Похожие экскурсии из Пекина
Индивидуальная
до 6 чел.
«Дикий» участок Великой стены - Симатай и Губэй: путешествие в прошлое
Откройте для себя уникальность Симатая, самого атмосферного участка Великой стены, и колоритный водный городок Губэй
Начало: В холле вашего отеля
$370 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер к Великой Китайской стене
Индивидуальный трансфер из Пекина к Великой Китайской стене. Комфортная поездка на современном автомобиле с профессиональным водителем. Забронируйте
Начало: В вашем отеле в центре города
Сегодня в 13:00
29 ноя в 08:00
$161 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Симатай: уникальное путешествие по «дикой» Великой Китайской стене
Погрузитесь в историю Китая, посетив Симатай - участок Великой Китайской стены, где аутентичность и природа сливаются воедино
Начало: В вашем отеле или аэропорту
29 ноя в 08:00
5 дек в 08:00
$350 за всё до 6 чел.