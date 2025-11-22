Описание Фото Ответы на вопросы Погрузитесь в уникальное путешествие по Пекину, где вы сможете подняться на одну из самых известных крепостей Великой Китайской стеной, насладиться традиционной чайной церемонией и увидеть захватывающее акробатическое шоу. Завершите день гастрономическим удовольствием, отведав знаменитую утку по-пекински. Этот маршрут подарит вам незабываемые впечатления и погружение в культуру Китая!

Ирина Ваш гид в Пекине Индивидуальный трансфер Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 8 часов Размер группы 1-5 человек Как проходит Пешком $270 за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание трансфер Путешествие по Пекину: от Великой стены до утки по-пекински Этот маршрут идеально подходит для того, чтобы за один день ощутить мощь древней истории, изящное искусство и неповторимый вкус Пекина. Утро начинается с выезда к Великой Китайской стене, где вы посетите участок Цзюйюнгуань. Здесь сможете подняться на одну из самых известных крепостей и насладиться потрясающими видами на горные хребты. После этого вас ждёт чайная церемония в уютном чайном доме, где вы сможете узнать о различных сортах чая и их свойствах. Затем вы увидите захватывающее акробатическое шоу, полное ярких костюмов и грации, а день завершится гастрономическим удовольствием — вы отведаете знаменитую утку по-пекински, хрустящую и нежную.

