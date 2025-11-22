Погрузитесь в уникальное путешествие по Пекину, где вы сможете подняться на одну из самых известных крепостей Великой Китайской стеной, насладиться традиционной чайной церемонией и увидеть захватывающее акробатическое шоу. Завершите день гастрономическим удовольствием, отведав знаменитую утку по-пекински. Этот маршрут подарит вам незабываемые впечатления и погружение в культуру Китая!
Описание трансферПутешествие по Пекину: от Великой стены до утки по-пекински Этот маршрут идеально подходит для того, чтобы за один день ощутить мощь древней истории, изящное искусство и неповторимый вкус Пекина. Утро начинается с выезда к Великой Китайской стене, где вы посетите участок Цзюйюнгуань. Здесь сможете подняться на одну из самых известных крепостей и насладиться потрясающими видами на горные хребты. После этого вас ждёт чайная церемония в уютном чайном доме, где вы сможете узнать о различных сортах чая и их свойствах. Затем вы увидите захватывающее акробатическое шоу, полное ярких костюмов и грации, а день завершится гастрономическим удовольствием — вы отведаете знаменитую утку по-пекински, хрустящую и нежную.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Цзюйюнгуань
- Чайный дом
- Акробатическое шоу
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Билеты на достопримечательности
- Обед
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Пекина
Похожие экскурсии из Пекина
Групповая
до 15 чел.
Лучший выборГрупповая экскурсия по Пекину: история и культура
Уникальная возможность почувствовать атмосферу древнего Пекина: от панорамных видов на Запретный город до чайной церемонии и прогулок по Летнему дворцу
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00 и 09:00
Завтра в 08:00
23 ноя в 08:00
$80 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Шопинг-экскурсия в Пекине: Ванфуцзин, Серебряная улица и многое другое
Откройте для себя лучшие шопинг-места Пекина с индивидуальной экскурсией. Традиционные товары, ювелирные изделия и современная электроника ждут вас
Завтра в 08:00
30 ноя в 08:00
$150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Пекину
Путешествие по Пекину откроет вам сердце Китая. Исследуйте исторические места и погрузитесь в традиции чаепития, наслаждаясь уникальной атмосферой
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$328 за всё до 6 чел.